Евросоюзу не хватает средств на комплектование гражданских миссий в Украине, - представитель ЕС Фрис

Следствием кризиса COVID-19 стало сокращение бюджетных расходов на общую политику ЕС по безопасности и обороне (CSDP), в результате чего страдают ключевые программы Евросоюза в этой сфере и совместные действия, такие, как гражданские миссии ЕС в Украине и Грузии.

Об этом во время слушаний в ходе заседания подкомитета Европарламента по безопасности и обороны (SEDE) заявил заместитель Генерального секретаря по общей политике безопасности и обороны и кризисного реагирования Чарльз Фрис (Charles FRIES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В условиях кризиса COVID-19 национальные оборонные бюджеты будут негативно изменены по всей Европе. Это имеет последствия для PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество ЕС в сфере оборонных исследований и технологий), Европейского оборонного фонда (EDF) и для повестки дня ЕС в сфере безопасности и обороны, как такового. Наши миссии CSDP и операции также страдают от этих же последствий, когда речь идет о штате и имеющиеся возможности. Например, набор гражданского персонала для наших миссий в Украине и в Грузии является сложным вопросом уже сегодня", - отметил этот представитель Европейской службы внешних действий.

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Как положительный шаг он отметил, в частности, усилия Европарламента, благодаря позиции которого важные инструменты в сфере безопасности и обороны ЕС были включены в Многолетней финансовой перспективы ЕС (MFF) на 2021-27 годы, что произошло впервые в истории Евросоюза. Это касается, в частности, Европейского оборонного фонда (EDF), программ военной мобильности и внебюджетных программ EPF - Европейского фонда мира.

"Но, давайте будем честными перед собой - мы все знаем те структурные проблемы, с которыми сталкиваемся. Принцип консенсуса укрепляет CSDP, потому что придает ей вес всех 27 стран-членов. Но иногда это может привести к медленному процессу принятия решений, они могут блокироваться несколькими, если не одним государством-членом ... В политическом смысле часто существует разрыв между заявлениями и конкретными обязательствами. Главная проблема CSDP заключается вовсе не в отсутствии четких целей - ЕС имеет четкие задачи в сфере безопасности и обороны. Главная проблема заключается в их эффективной имплементации. Третья и последняя проблема - это деньги", - сказал Чарльз Фрис.

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Как сообщалось, ЕС осуществляет в Украине консультативную миссию ЕС в Украине (EUAM), которая начала деятельность в декабре 2014 года с целью оказания помощи властным структурам государства в содержательных реформах сектора гражданской безопасности, а также Миссию по оказанию приграничной помощи Украине и Молдове (EUBAM ), которая действует с 2005 года.