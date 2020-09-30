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Евросоюзу не хватает средств на комплектование гражданских миссий в Украине, - представитель ЕС Фрис

Евросоюзу не хватает средств на комплектование гражданских миссий в Украине, - представитель ЕС Фрис

Следствием кризиса COVID-19 стало сокращение бюджетных расходов на общую политику ЕС по безопасности и обороне (CSDP), в результате чего страдают ключевые программы Евросоюза в этой сфере и совместные действия, такие, как гражданские миссии ЕС в Украине и Грузии.

Об этом во время слушаний в ходе заседания подкомитета Европарламента по безопасности и обороны (SEDE) заявил заместитель Генерального секретаря по общей политике безопасности и обороны и кризисного реагирования Чарльз Фрис (Charles FRIES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В условиях кризиса COVID-19 национальные оборонные бюджеты будут негативно изменены по всей Европе. Это имеет последствия для PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество ЕС в сфере оборонных исследований и технологий), Европейского оборонного фонда (EDF) и для повестки дня ЕС в сфере безопасности и обороны, как такового. Наши миссии CSDP и операции также страдают от этих же последствий, когда речь идет о штате и имеющиеся возможности. Например, набор гражданского персонала для наших миссий в Украине и в Грузии является сложным вопросом уже сегодня", - отметил этот представитель Европейской службы внешних действий.

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Как положительный шаг он отметил, в частности, усилия Европарламента, благодаря позиции которого важные инструменты в сфере безопасности и обороны ЕС были включены в Многолетней финансовой перспективы ЕС (MFF) на 2021-27 годы, что произошло впервые в истории Евросоюза. Это касается, в частности, Европейского оборонного фонда (EDF), программ военной мобильности и внебюджетных программ EPF - Европейского фонда мира.

"Но, давайте будем честными перед собой - мы все знаем те структурные проблемы, с которыми сталкиваемся. Принцип консенсуса укрепляет CSDP, потому что придает ей вес всех 27 стран-членов. Но иногда это может привести к медленному процессу принятия решений, они могут блокироваться несколькими, если не одним государством-членом ... В политическом смысле часто существует разрыв между заявлениями и конкретными обязательствами. Главная проблема CSDP заключается вовсе не в отсутствии четких целей - ЕС имеет четкие задачи в сфере безопасности и обороны. Главная проблема заключается в их эффективной имплементации. Третья и последняя проблема - это деньги", - сказал Чарльз Фрис.

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Как сообщалось, ЕС осуществляет в Украине консультативную миссию ЕС в Украине (EUAM), которая начала деятельность в декабре 2014 года с целью оказания помощи властным структурам государства в содержательных реформах сектора гражданской безопасности, а также Миссию по оказанию приграничной помощи Украине и Молдове (EUBAM ), которая действует с 2005 года.

Автор: 

Грузия (4504) миссия (141) помощь (7863) Евросоюз (17264)


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они так "нужны" и "важны", что если этих "гражданских миссий" не станет в один прекрасный день, никто даже не заметит.
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30.09.2020 08:19 Ответить
Какие гражданские миссии? Тут при Порошенко с сепаратистами уже сто перемирий было. А при шмаркле вообще тысяча. Каждые 20 минут-новое одностороннее перемирие начинается.
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30.09.2020 08:37 Ответить
В небанкомате кончились деньги.
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30.09.2020 08:49 Ответить
Просто разом с МВФ Євросоюз вишукано і елегантно послав Голобородька в "задній" тунель.
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30.09.2020 10:57 Ответить
Украине от Европы нужны не миссии, а оружие и санкции на соссию. Могли еще в 2014 придушить бешенную собаку, и никаких бы миссий не нужно было.
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30.09.2020 09:05 Ответить
Схема простая:
Бабло побеждает зло!
Нет бабла?
Победа Зла не за горами.
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30.09.2020 09:32 Ответить
Пусть попросят у путина, которого они покрывают своей слепотой и "озабоченностью.
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30.09.2020 09:40 Ответить
местным "грантоедам" уменьшить з/плату, а на сэкономленные нанять членов и членкинь в новые гражданские миссии.
Чи это намек, что местные сами должны кормить ихних засланцев?
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30.09.2020 09:51 Ответить
 
 