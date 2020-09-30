Более 33,8 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв превысило миллион

По состоянию на утро 30 сентября в мире зарегистрировали 287 906 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 853 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 33 844 178 случаев инфицирования, из них 287 906 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 012 659 человек, из них 5 853 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 25,1 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга, однако по суточному приросту новых случаев заболевания - на 14-м.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 406 146 (+ 44 227); Индия - 6 223 519 (+ 80 500); Бразилия - 4 780 317 (+31 990); Россия - 1 167 805 (+ 8 232); Колумбия - 824 042 (+5 839).

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 210 785; Бразилия - 143 010; Индия - 97 529; Мексика - 76 603; Великобритания - 42 072.

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Больше всего выздоровевших в Индии - 5 184 634, США - 4 648 683, Бразилии - 4 135 088, России - 952 399, Колумбии - 734 154.