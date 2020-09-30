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Новости Коронавирус и карантин
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Более 33,8 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв превысило миллион

Более 33,8 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв превысило миллион

По состоянию на утро 30 сентября в мире зарегистрировали 287 906 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 853 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 33 844 178 случаев инфицирования, из них 287 906 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 012 659 человек, из них 5 853 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 25,1 млн человек.

Более 33,8 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв превысило миллион 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга, однако по суточному приросту новых случаев заболевания - на 14-м.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 406 146 (+ 44 227); Индия - 6 223 519 (+ 80 500); Бразилия - 4 780 317 (+31 990); Россия - 1 167 805 (+ 8 232); Колумбия - 824 042 (+5 839).

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 210 785; Бразилия - 143 010; Индия - 97 529; Мексика - 76 603; Великобритания - 42 072.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ заявили о создании нового эффективного экспресс-теста на коронавирус: результат через 15-30 мин., цена - $5

Больше всего выздоровевших в Индии - 5 184 634, США - 4 648 683, Бразилии - 4 135 088, России - 952 399, Колумбии - 734 154.

Более 33,8 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв превысило миллион 02

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Так а те кто вылечились они ж уже как бы не инфицированы ? Знач инфицированных = всего заболевших - выздоровевшие. Логично же?
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30.09.2020 08:27
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Так а те кто вылечились они ж уже как бы не инфицированы ? Знач инфицированных = всего заболевших - выздоровевшие. Логично же?
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30.09.2020 08:27 Ответить
меня терзают смутные сомнения....излечивается ли до конца вирус? или тесты его не видят и считают, что его нет, но из инфицированных не вычеркивают....
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30.09.2020 09:12 Ответить
після "видужання" вірус Ковід просто перестає бути активним(виробляються певні антитіла(точніше навіть можна сказати,що організм його частково деактивує),але,основне - перестає передаватись...Так кажуть..
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30.09.2020 09:25 Ответить
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/29/poroshenko-zabolel-covid-19/ Порошенко подхватил коронавирус
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/30/predsedatel-harkovskogo-oblsoveta-zabolel-koronavirusom/ Председатель Харьковского облсовета заболел коронавирусом
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30.09.2020 09:10 Ответить
цікаво,порохоботи-дуринтофіли і далі тепер будуть розказувати,що Ковід -це фігня ?
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30.09.2020 09:22 Ответить
1,5 миллиона в прошлом году умерло от туберкулёза 🤫🤭😡🤦
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30.09.2020 09:15 Ответить
особливо тупим.. Туберкульоз бацила,а не вірус... і ліки від нього існують...
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30.09.2020 09:21 Ответить
В Украине в прошлом году от туберкулеза умерло 3400 человек. Это меньше 10 в сутки. От ковида сейчас за сутки умирает в 6-7 раз больше. И заболеваемость им растет.
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30.09.2020 09:44 Ответить
Проблема существует ,но зачем нагнетать 😡😡😡
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30.09.2020 09:16 Ответить
Це не "друга хвиля",а НОВИЙ ШТАМ !!

Специалисты обнаружили новую мутацию коронавируса 30.09.2020

С ней связывают вторую волну пандемии.
Ученые обнаружили штамм болезни, активно циркулирующий во время второй волны. Оказалось, что он является более заразным, пишет https://healthinfo.ua/articles/novosti_zdorovia/53318 healthinfo.ua .
Американские эксперты изучили более 5 000 геномов вирусов, выявленных на ранней фазе пандемии в городе Хьюстон. Затем их сопоставили с образцами, взятыми в последние недели. Исследование показало, что 99% штаммов второй волны имеют мутацию под названием D614G. Для сравнения, в образцах, взятых во время первой вспышки в городе, она встречалась только в 70% случаев.

Исследования показывают, что данная мутация увеличивает количество шипов на поверхности вируса. А с помощью этих самых шипов вирус присоединяется и атакует клетки, увеличивает способность поражать организм. Осуществившее исследование ученые полагают, что у заболевших новым штаммом людей в организме существенно большее количество вирусных частиц на момент диагноза.

Не обнаружено доказательств того, что данные мутации сделали вирус более смертоносным. В тяжелой форме COVID-19, чаще всего, проявляется у людей с уже имеющимися хроническими болезнями и плохой наследственностью, а также у самых пожилых пациентов
. Некоторые области шипообразного белка продемонстрировали определённые мутации, свидетельствующие о том, что вирус изменяется, чтобы уклоняться от атак иммунной системы.
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30.09.2020 10:18 Ответить
Лiки от резистентного ??? А почему люди умирают??
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30.09.2020 10:33 Ответить
 
 