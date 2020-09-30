Более 33,8 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв превысило миллион
По состоянию на утро 30 сентября в мире зарегистрировали 287 906 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 853 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 33 844 178 случаев инфицирования, из них 287 906 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 012 659 человек, из них 5 853 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 25,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга, однако по суточному приросту новых случаев заболевания - на 14-м.
Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 406 146 (+ 44 227); Индия - 6 223 519 (+ 80 500); Бразилия - 4 780 317 (+31 990); Россия - 1 167 805 (+ 8 232); Колумбия - 824 042 (+5 839).
Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 210 785; Бразилия - 143 010; Индия - 97 529; Мексика - 76 603; Великобритания - 42 072.
Больше всего выздоровевших в Индии - 5 184 634, США - 4 648 683, Бразилии - 4 135 088, России - 952 399, Колумбии - 734 154.
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https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/30/predsedatel-harkovskogo-oblsoveta-zabolel-koronavirusom/ Председатель Харьковского облсовета заболел коронавирусом
Специалисты обнаружили новую мутацию коронавируса 30.09.2020
С ней связывают вторую волну пандемии.
Ученые обнаружили штамм болезни, активно циркулирующий во время второй волны. Оказалось, что он является более заразным, пишет https://healthinfo.ua/articles/novosti_zdorovia/53318 healthinfo.ua .
Американские эксперты изучили более 5 000 геномов вирусов, выявленных на ранней фазе пандемии в городе Хьюстон. Затем их сопоставили с образцами, взятыми в последние недели. Исследование показало, что 99% штаммов второй волны имеют мутацию под названием D614G. Для сравнения, в образцах, взятых во время первой вспышки в городе, она встречалась только в 70% случаев.
Исследования показывают, что данная мутация увеличивает количество шипов на поверхности вируса. А с помощью этих самых шипов вирус присоединяется и атакует клетки, увеличивает способность поражать организм. Осуществившее исследование ученые полагают, что у заболевших новым штаммом людей в организме существенно большее количество вирусных частиц на момент диагноза.
Не обнаружено доказательств того, что данные мутации сделали вирус более смертоносным. В тяжелой форме COVID-19, чаще всего, проявляется у людей с уже имеющимися хроническими болезнями и плохой наследственностью, а также у самых пожилых пациентов
. Некоторые области шипообразного белка продемонстрировали определённые мутации, свидетельствующие о том, что вирус изменяется, чтобы уклоняться от атак иммунной системы.