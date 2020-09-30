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Помпео в Греции: РФ распространяет дезинформацию о пандемии и пытается захватить православную церковь

Помпео в Греции: РФ распространяет дезинформацию о пандемии и пытается захватить православную церковь

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник обсудили, как можно противостоять вызовам, которые представляет Россия в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Помпео заявил во время пресс-конференции на острове Крит.

"Мы с премьер-министром (Греции. - Ред.) согласились рассмотреть пути более тесного сотрудничества, чтобы преодолеть вызовы, которые представляет Россия через деятельность, которая имеет вредное воздействие, как то распространение дезинформации о пандемии, так и попытка захватить православную церковь", - заявил Майк Помпео.

Госсекретарь прибыл в Грецию с двухдневным визитом во время усиления напряженности в регионе из-за споров по поставкам энергоресурсов. Американский дипломат подчеркнул, что "Газпром" не может диктовать правила энергетического рынка.

"В вопросах энергетики мы вчера имели прекрасную беседу. Я подтвердил поддержку США нынешних усилий Греции, чтобы диверсифицировать энергетические пути и поставки по всему региону. Свободный рынок должен принимать решение об энергоснабжении, а не российский "Газпром", - сказал Помпео.

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Госсекретарь Помпео призвал Грецию и Турцию - союзников США в НАТО - продолжить переговоры и как можно скорее урегулировать спор в отношении морских границ в Восточном Средиземноморье.

Обе страны предварительно согласились возобновить переговоры по морским границам, однако не объявили дату, когда это произойдет.

"Мы надеемся, что эти переговоры могут продолжиться в серьезном русле", - сказал Помпео.

Государственный секретарь США обсудил также с греческой стороной вопросы безопасности и обвинил Россию в дестабилизации в Ливии.

"Наше сотрудничество в вопросах безопасности особенно важно в настоящее время, когда Россия продолжает дестабилизировать регион, особенно в Ливии, где США призывают вывести все иностранные военные силы, поддержать военную деэскалацию и примирения в Ливии", - отметил Майк Помпео.

Греция (728) карантин (16729) США (27082) церковь (1325) Помпео Майк (340) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
На Мордор со всех сторон надвигается неотвратимый, смертельный, окончательный п****ц. Это витает в воздухе и это обязательно произойдёт
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30.09.2020 09:25
+6
Газ для Греціі буде поставляти США і всі проблеми відразу відійдуть !
Досить фінансувати головного терориста в світі , путіна !
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30.09.2020 10:15
+4
Брехливий запаребрік нам відомий вже давно.
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30.09.2020 08:39
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Брехливий запаребрік нам відомий вже давно.
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30.09.2020 08:39 Ответить
помпеич а ну как 3 ноября не доня?
надеюсть у тебя запасной вариант есть....
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30.09.2020 09:14 Ответить
Газпром вже досить давно ніфіга диктувати не може..
Після ПЕРЕНАСИЧННЯ РИНКУ...
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30.09.2020 09:20 Ответить
На Мордор со всех сторон надвигается неотвратимый, смертельный, окончательный п****ц. Это витает в воздухе и это обязательно произойдёт
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30.09.2020 09:25 Ответить
Газпром и не будет поставлять газ в Грецию.
Турция будет тырить его у греков и поставлять в Грецию!
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30.09.2020 09:28 Ответить
Колишній командир батальйону "Айдар" і народний депутат Сергій Мельничук опублікував факти порушення закону при ліквідації очолюваної патріархом Філаретом УПЦ КП і реєстрації Православної церкви України.
За його словами, відбулося рейдерське захоплення майна УПЦ КП групою осіб на користь Петра Порошенко.https://politerno.com.ua/2020/09/28/kyyivskyj-patriarhat-filareta-buv-likvidovanyj-shlyahom-************-dokumentiv-melnychuk/?fbclid=IwAR3CQcjOLa5X_nnihwHYR_Q-izkOsE8bi7pCPokOfbP3QUkrJQRvP20cGNs
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30.09.2020 09:30 Ответить
Мєня сєрзают смутниє самнєнья, що це Мельничук дописав.
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30.09.2020 10:12 Ответить
раша роздмухує третю світову війну і поки що досить вдало
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30.09.2020 09:38 Ответить
Газ для Греціі буде поставляти США і всі проблеми відразу відійдуть !
Досить фінансувати головного терориста в світі , путіна !
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30.09.2020 10:15 Ответить
 
 