Помпео в Греции: РФ распространяет дезинформацию о пандемии и пытается захватить православную церковь

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник обсудили, как можно противостоять вызовам, которые представляет Россия в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Помпео заявил во время пресс-конференции на острове Крит.

"Мы с премьер-министром (Греции. - Ред.) согласились рассмотреть пути более тесного сотрудничества, чтобы преодолеть вызовы, которые представляет Россия через деятельность, которая имеет вредное воздействие, как то распространение дезинформации о пандемии, так и попытка захватить православную церковь", - заявил Майк Помпео.

Госсекретарь прибыл в Грецию с двухдневным визитом во время усиления напряженности в регионе из-за споров по поставкам энергоресурсов. Американский дипломат подчеркнул, что "Газпром" не может диктовать правила энергетического рынка.

"В вопросах энергетики мы вчера имели прекрасную беседу. Я подтвердил поддержку США нынешних усилий Греции, чтобы диверсифицировать энергетические пути и поставки по всему региону. Свободный рынок должен принимать решение об энергоснабжении, а не российский "Газпром", - сказал Помпео.

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Госсекретарь Помпео призвал Грецию и Турцию - союзников США в НАТО - продолжить переговоры и как можно скорее урегулировать спор в отношении морских границ в Восточном Средиземноморье.

Обе страны предварительно согласились возобновить переговоры по морским границам, однако не объявили дату, когда это произойдет.

"Мы надеемся, что эти переговоры могут продолжиться в серьезном русле", - сказал Помпео.

Государственный секретарь США обсудил также с греческой стороной вопросы безопасности и обвинил Россию в дестабилизации в Ливии.

"Наше сотрудничество в вопросах безопасности особенно важно в настоящее время, когда Россия продолжает дестабилизировать регион, особенно в Ливии, где США призывают вывести все иностранные военные силы, поддержать военную деэскалацию и примирения в Ливии", - отметил Майк Помпео.