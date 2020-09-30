В Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе боев были ранены и убиты около 2 300 военных Армении

Бои в ночь с 29 на 30 сентября между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха были значительно расширены. Азербайджанская сторона заявила о гибели и ранении 2300 военных Армении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает APA.

Кроме того, Министерство обороны Азербайджана обвинило силы Армении в обстреле города Тертер в Карабахе утром в среду. В результате чего, по их данным, был нанесен урон гражданской инфраструктуре, есть раненые.

"ВС Армении потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тыс человек, уничтожено до 130 бронетехники", - сообщает прес-служба Минобороны Азербайджана.

В настоящее время боевые действия ведутся по всему фронту.

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Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.