РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8972 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 635 90

В Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе боев были ранены и убиты около 2 300 военных Армении

В Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе боев были ранены и убиты около 2 300 военных Армении

Бои в ночь с 29 на 30 сентября между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха были значительно расширены. Азербайджанская сторона заявила о гибели и ранении 2300 военных Армении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает APA.

Кроме того, Министерство обороны Азербайджана обвинило силы Армении в обстреле города Тертер в Карабахе утром в среду. В результате чего, по их данным, был нанесен урон гражданской инфраструктуре, есть раненые.

"ВС Армении потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тыс человек, уничтожено до 130 бронетехники", - сообщает прес-служба Минобороны Азербайджана.

В настоящее время боевые действия ведутся по всему фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ готова отправить наблюдателей в Нагорный Карабах

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
https://www.facebook.com/sergey.vysotsky?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=-UC%2CP-R Сергей Высоцкий

https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/3439168692857315?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·

Історія Карабахського конфлікту - це перед усім історія того, яким чином працюють пастки, розставлені ще Сталіним.

Саме Сталін, першою посадою якого була, нагадую, посада Наркома з питань національностей, створив систему інкорпорації територій зі змішаним населенням в тіла національних республік. Тоді це розглядалося як спосіб унеможливлення будь-яких національних рухів за незалежність республік.
Карабах, нагадаю, був переданий Азербайджану у 1921 році і зараз з точки зору міжнародного права є окупованою Вірменією територією Азербайджану.
Ці пастки спрацювали під час розпаду СРСР. І конфлікти на пострадянському просторі стали ідеальним інструментом впливу Кремля на вже незалежні держави. Засобом стримання розвитку та важелем, завдяки якому Кремль впливав (та впливає) на регіональну політику та політику незалежних держав.
Саме карабахська пастка зумовлює залежність Вірменії від Росії. Саме завдяки Кремлю цю проблему ніяк не вдається вирішити. Саме завдяки цій пастці Вірменія та Азербайджан ніяк не можуть вийти з замкненого кола конфлікту та вимушені апелювати до Росії під час загострень.
Це історія про злих радянських геніїв, які творили своє зло з повним розумінням того, навіщо це зло робиться.
Війна на Донбасі та окупація Криму - це також історія про імперську пастку, яка була запрограмована десятиліття тому.
Для досягнння миру на пострадянському простору усім країнам колишньої імперії треба усвідомити, що нашим єдиним справжнім спільним ворогом є Росія - тобто імперський центр. І тільки розпад Росії на національні держави, деімперіалізація східного простору є запорукою нашого звільнення від цього зла.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:01
+19
У меня нету причин не доверять властям Азербайджана Освобождайте свою землю, ребята!!!
показать весь комментарий
30.09.2020 09:09
+11
У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.

Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российских выпускников артиллерийских училищ на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
показать весь комментарий
30.09.2020 09:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.facebook.com/sergey.vysotsky?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=-UC%2CP-R Сергей Высоцкий

https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/3439168692857315?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·

Історія Карабахського конфлікту - це перед усім історія того, яким чином працюють пастки, розставлені ще Сталіним.

Саме Сталін, першою посадою якого була, нагадую, посада Наркома з питань національностей, створив систему інкорпорації територій зі змішаним населенням в тіла національних республік. Тоді це розглядалося як спосіб унеможливлення будь-яких національних рухів за незалежність республік.
Карабах, нагадаю, був переданий Азербайджану у 1921 році і зараз з точки зору міжнародного права є окупованою Вірменією територією Азербайджану.
Ці пастки спрацювали під час розпаду СРСР. І конфлікти на пострадянському просторі стали ідеальним інструментом впливу Кремля на вже незалежні держави. Засобом стримання розвитку та важелем, завдяки якому Кремль впливав (та впливає) на регіональну політику та політику незалежних держав.
Саме карабахська пастка зумовлює залежність Вірменії від Росії. Саме завдяки Кремлю цю проблему ніяк не вдається вирішити. Саме завдяки цій пастці Вірменія та Азербайджан ніяк не можуть вийти з замкненого кола конфлікту та вимушені апелювати до Росії під час загострень.
Це історія про злих радянських геніїв, які творили своє зло з повним розумінням того, навіщо це зло робиться.
Війна на Донбасі та окупація Криму - це також історія про імперську пастку, яка була запрограмована десятиліття тому.
Для досягнння миру на пострадянському простору усім країнам колишньої імперії треба усвідомити, що нашим єдиним справжнім спільним ворогом є Росія - тобто імперський центр. І тільки розпад Росії на національні держави, деімперіалізація східного простору є запорукою нашого звільнення від цього зла.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:01 Ответить
Поэтому, армянам и айзерам нужно самим понять эти вещи и прийти к какому-то консенсусу, иначе их вечно будут дёргать за ниточки кукловоды.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:15 Ответить
КСТАТИ, [29.09.20 14:41]
Что пишут мировые СМИ по поводу конфликта в Нагорном Карабахе:

5. Guardian: "Почему Армения и Азербайджан воюют, и каковы последствия


Революция в 2018 году в Армении породила надежды на то, что конфликт сдвинется с мертвой точки, однако с течением времени Пашиян(***скоріше під тиском Кремля) занял весьма провокационную с точки зрения руководства Азербайджана позицию.
Учитывая, что пандемия Covid-19 негативно сказывается на ценах на азербайджанскую нефть и газ, вполне возможно, что ее правители решили, что сейчас самое подходящее время действовать.(***а Азербайджан проінспектівав свої сили,заручився підтримкою Султана і вирішив,що ПОРА.)

хТОСЬ ПРОРАХУВАВСЯ.
ДУМАЮ,ЦЕ ВІРМЕНІЯ (*** рОССИЯ ТЕБЯ ВСЕ ОДНО БРОСИТ,СИНОК ПАШИНЯН)
показать весь комментарий
30.09.2020 09:34 Ответить
консенсусові заважає смертельна ненависть
показать весь комментарий
30.09.2020 09:35 Ответить
Свою землю просто Азербайджанцы,отвоюют и никто никого дергать не будет,если только армяшек кацапы .
показать весь комментарий
30.09.2020 09:44 Ответить
Азербайджан ні є ні демократичною, ні країною де поважаються права люди..
Тому усунення сепаратизму не гарантує ні міру, ні спокою ні азербайджанам, ні вірменам..

Династія Алієвих нагадує династію Асадів.. З усіма аналогіями, порівняннями..
і перспективами..
показать весь комментарий
30.09.2020 09:59 Ответить
Тебе зачем Азербайджанцы и Алиев? Пусть живут в своем мире как хотят.Главное что они подают пример как надо воевать за свои земли не боясь кацарылых. И не ссыкливо прятаться и отводить свои войска от политой кровью наших солдат земли.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:17 Ответить
каким бы ублюдком ни был Алиев это не меняет тот факт что в данном случае он востанавливаем многолетнюю несправедливость . вспомни о тех кого в 80-90-ых выгнали со своей земли или убили дашнаки
показать весь комментарий
30.09.2020 10:18 Ответить
После "пнадемии ковида" с комендантским часом в городе Мельбурне, Австралия, с предложенной насильственний вакцинацией населения (а.к.а. геноцид населения), с "кольцом из стали"(С) вокруг запертого н въезд и выезд города Мельбурна
засуньте вашу "демократию" себе туда, "куда никогда не падают лучи солнца"(С) и больше никогда на свет не вытаскивайте.

На очередых выборах я решила, что порву бюллетень (поскольку проголосовать я обязана, а то штаф, а рисовать половой орган как-то по детски).
Вот мой ответ всей этой "демократии".
Я понятно объяснила?
показать весь комментарий
30.09.2020 11:30 Ответить
Это брехня . Как равнинный (низменный), так и нагорный Карабах во все исторические эпохи был Родиной только одного народа - азербайджанского, в языке которого есть слова «гара» и «баг».
показать весь комментарий
30.09.2020 09:59 Ответить
По официальным данным, с 1828 по 1830 гг., всего за 2 года, в Северный Азербайджан, в том числе в Карабах, было переселено из Ирана 40 тыс., а из Османской империи 90 тыс. армян. С неофициальными армянскими переселенцами их количество переходило 200 тыс.2 Таким образом, царская Россия создала хорошие условия для массового переселения армян в Северный Азербайджан, в частности, в Карабах, а также для их административно-политического, социально-экономического и культурного развития. Скоро армянская сторона начала вести открытую борьбу за осуществление идеи «Великой Армении» на азербайджанских землях.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:02 Ответить
2300/10 = 230 ну такое
показать весь комментарий
30.09.2020 09:03 Ответить
Не факт. 😊 Там населення, і так не дуже тому у вірмен скоро воюватимуть жінки. 😊 Це за версією Азербайджана. Я все-таки на боці Азербайджана, бо саме він тут правий з точки зору міжнародного права. Але дивлюся на це все скептично. Значно' переваги, щоб зрушити ситуацію, у Азербайджана немає. Тому все сеотиться до величезних жертв і поступового затихання на деякий час. Я залишаюся при своїй думці, що такі чюситуацвї повинна рлзрулювати світова спільнота, яка має створити у своїй структурі спеціальний підрозділ, який ав би виступати у ролі світового жандарма і навіть якщо потрібно - силою і санкціями карати тих, хто посягає на чужу територію, змушуючи агресора повертатися до статусу-кво.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:47 Ответить
отого статусу кво і хоче рашка, щоб ніякі там "нєдогосударства" в НАТО не пішли. То краще тут не вигукуй це лайно. Алієв хоч як і Ердоган зробив себе диктатором, але це справа азербайджанців, він вирішить цю проблему, як справжній комуняка-сталініст, і надає "рєволюціонєрам" з Єревану по песде
показать весь комментарий
30.09.2020 11:26 Ответить
Конкретніше. В чому ваші претензії?
показать весь комментарий
30.09.2020 12:15 Ответить
когда они успевают? третий день войны только.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:06 Ответить
Через неделю обе стороны расскажут про сто тыщ мильён поверженных врагов )
показать весь комментарий
30.09.2020 09:08 Ответить
Твой бред можно было бы считать правдой ,если бы не участие Турции в конфликте.Те может что то для устрашения и прибавят ,но прямые попадания в расчеты пво,танки и бтры ,у армяшек подранков не оставляют.Так что по видео можно приблизительно просчитать потери,умножив на количество экипажей и обслуг.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:48 Ответить
судя по твоему нику, ты - отбитый на всю голову вояка у которого напрочь отсутствует чувство юмора. иди себе мимо, человек.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:28 Ответить
Кто про войну шутит и тем более про убитых .Я догадываюсь ,что ты из зеленого стада не отбитый пока на всю голову .
показать весь комментарий
30.09.2020 11:10 Ответить
своим солдатикам будешь морали читать, а мне не морочь голову.
показать весь комментарий
30.09.2020 11:18 Ответить
наверное применили ЯО
показать весь комментарий
30.09.2020 09:09 Ответить
Аллах войны работает, артиллерия.
"В результате артиллерийских ударов азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении, сообщает минобороны Азербайджана"
показать весь комментарий
30.09.2020 09:11 Ответить
Да, как в анекдоте о Сталине, который общипал живую курицу до кожи, и она прячась от палящего солнца, или от лютого мороза (когда как) в поисках укрытия прижалась к его сапогу.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:07 Ответить
це написав Фазиль Искандер, Факт, що він не вірменин
показать весь комментарий
30.09.2020 09:57 Ответить
Кто-то из великих сказал, что больше всего врут во время выборов и во время войны.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:08 Ответить
Наверное жирный урод Черчилль после тога как выжрал литр коньяка и прос(р)пался в блевотине. Только он такой же вяликий как и Путин - языком молоть.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:09 Ответить
АРМЯНГЕДДОН..
показать весь комментарий
30.09.2020 09:09 Ответить
В Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе боев были ранены и убиты около 2 300 тысяч военных Армении
показать весь комментарий
30.09.2020 09:09 Ответить
У меня нету причин не доверять властям Азербайджана Освобождайте свою землю, ребята!!!
показать весь комментарий
30.09.2020 09:09 Ответить
скажу мягше.
Україна підтримувала і підтримує основні принципи міжнародної політики-недоторканості кордонів і суверенності..*

Втім,це те саме ))))

*Держа́вний сувереніте́т - верховенство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави на своїй https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F території і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 міжнародних відносинах .
показать весь комментарий
30.09.2020 09:17 Ответить
Хренлостан, ГО вбухивать миллиарды крепостных мацкалов в помощь хачам черножопым!
показать весь комментарий
30.09.2020 09:11 Ответить
Ты сам понял что написал? Иди хлебни бояры и проспись.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:17 Ответить
Иди нахй петух ты ********** в очко зашквареный
показать весь комментарий
30.09.2020 10:53 Ответить
Если в середине войны взять статистику обоих сторон то можно сделать выводы что стороны перебили друг-друга три раза
показать весь комментарий
30.09.2020 09:11 Ответить
Как рассказывал один дед,бывший во время ВОВ батальонным писарем:"По отчётам командиров рот в некоторые дни мы по два полка немцев "укладывали".
показать весь комментарий
30.09.2020 09:33 Ответить
ВАВ это кто? поэтому таких ко.мандиров десятками тыс. Сралин уничтожал, выродок не любил когда ему лгут, а не он.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:07 Ответить
У них ВОВ это они типа одни воевали и победили немцев, при том, что США и Британия направляли в совок караваны оружия, боеприпасов, военной техники, амуниции, продовольствия и топлива, а акт о капитуляции Германии был подписан без СССР на 2 дня раньше 9 мая. А про 2МВ они нет, не слышали.
показать весь комментарий
30.09.2020 11:17 Ответить
КСТАТИ, [29.09.20 18:56]
Президент Азербайджана Алиев: "Переговоров с Ереваном с учетом нынешней позиции руководства Армении быть не может. "

КСТАТИ, [29.09.20 20:02]
Американцы кинули(*** впливове в Америці вірменське лобі не настільки впливове) Пашиняна, и Трамп не стал опять лезть в конфликт с Турцией перед дебатами. В прошлый раз у него не получилось успокоить Эрдогана санкциями, поэтому решил не рисковать рейтингом.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:13 Ответить
23,000,000. И интернет у себя закрыли. Хехе.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:22 Ответить
Бои в Карабахе - хороший пример для тех крикунов , которьіе ратуют за военную операцию по освобождению Донбасса. Там противник явно сильнее армянской армии и имеет больше резервов , плюс два крупньіх города с мирньім населением. Альтернативьі дипломатическому пути деоккупации пока явно нет.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:22 Ответить
У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.

Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российских выпускников артиллерийских училищ на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
показать весь комментарий
30.09.2020 09:30 Ответить
Речь не о местном рядовом "пушечном мясе" , а о российских офицерах и тяжельіх вооружениях , плюс резервьі "ихтамнетов" в Ростовской области.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:48 Ответить
"важкі озброєння" перекинути навіть у Вірменію рашці вже не получиться... Іран залишив поки що лише повітряний "міст"..
показать весь комментарий
30.09.2020 10:02 Ответить
Грузія "закрилась"...

NEW!

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией заявил, что Грузия должна приготовиться к членству в Альянсе.
Об этом сообщает https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178440.htm пресс-служба НАТО.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:04 Ответить
Местного говна там хватает.
"родственница" в 2015 году приезжала в гости на полтавщину и на вопрос "Как же вы можете звать к себе окупантов?" с ехидной улыбочкой говорила: "Донбас оружие не сложит!"
показать весь комментарий
30.09.2020 10:02 Ответить
.Ніч була місячна,і Сайго з товаришами при тьмяному світлі грали на лютні і писали прощальні віршіВ Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії - Цензор.НЕТ 1065
Бій почався о четвертій ранку 24 вересня 1877 року .Останній бій героїчних самураїв проти нікчемних гармат і рушниць
показать весь комментарий
30.09.2020 10:07 Ответить
Это пример для миротворцев от власти как надо защищать и освобождать свою землю! и чем тот противник сильнее армянской армии ,которая воюет уже 32 года?
показать весь комментарий
30.09.2020 09:58 Ответить
1. Там горы, миротворец хренов.
2. Существование уже 30 лет этого конфликта - это и есть результат "дипломатического пути".
3. Азербайджан додавит Армению.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:02 Ответить
Вот только дипломатического пути деоккупации еще никто в мире не придумал. Вы не за клоуна случайно голосовали? "Деоккупация" на условиях ***** может обернуться оккупацией всей Украины. Освободить свои земли можно только тем же путем, что и Азербайджан: укреплять свою армию, ждать пока ослабнет паРаша, заручиться поддержкой партнеров, освободить Лугандон военным путем. Но проблема в том, что при отчислениях на армию в размере всего 2-х процентов от ВВП ни о каком укреплении армии говорить смысла нет.
показать весь комментарий
30.09.2020 11:09 Ответить
альтернативе отправления кацапа в спам нет!
показать весь комментарий
30.09.2020 12:25 Ответить
Каждый видит себя победителем.

В Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії - Цензор.НЕТ 1496
показать весь комментарий
30.09.2020 09:25 Ответить
Читайте заголовок внимательно: ...ранены и убиты около 2300... Все может быть. Ранено 2 тыс., убито 300.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:26 Ответить
Может это данные за 30 лет конфликта?
показать весь комментарий
30.09.2020 09:35 Ответить
ТИПОВІ ПРОПОРЦІЇ 1/3.
крім того,певна кількість поранених помре в лікарні...

Вірмени почали перевозити поранених в Іран...
Медицина ВЖЕ не справдяється...
це показник.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:37 Ответить
туда наверное возят "не только лишь всех".....
показать весь комментарий
30.09.2020 10:03 Ответить
Только что, чешское радио сообщило о 100 чел. погибших с обеих сторон в том числе гражданских.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:28 Ответить
чеське радіо...
або висосані з " чеського пальця" цифри... (((
показать весь комментарий
30.09.2020 09:39 Ответить
Чехам пофиг шо армяне, шо азеры, в НАТО есть свои аналитики. Глупо верить официальным сводкам воюющих сторон.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:42 Ответить
цифри занижені/завищені у 3,не у 10-ть раз...
з цим можна погодитись...
показать весь комментарий
30.09.2020 09:45 Ответить
Глядя на то, как воюет Турция...ну ладно, ладно, Азербайджан, вполне себе реальная цифра.
Ядерное оружие? Смею напомнить о случаях массового падежа скота на Донбассе -
ракетный удар по колоне псковского спецназа - около 300 двухсотых,
авиоудар по полевому лагерю рязанского спецназа - картина та же,
ракетный удар уничтоживший танковый батальон гордых бурятских шахтеров под Дебальцево - больше ста погибших,

ракетный удар по станции Иловайск, в момент скопления трех составов с топливом,
боеприпасами и живой силой - количество двухсотых точно не известно, но явно больше 500.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:36 Ответить
Точка-У и 300 потерь в колонне?

Была такая се Васильева - по ее словам Рашка десятки тыс. только ВС РФ потеряла - и ты конечно же верил.
И знаешь что? Это же натуральная тряпичная кукла была:
1. Немцов знает....
2. Расчет был на то шо наши дурналисты радостно будут Васильеву цитировать, а кацапы - гыгыкать. Получилось? Думаю.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:58 Ответить
Для тебя "ракетный удар" это только Точка? Кстати, ты наверняка не знаешь площадь поражения Точкой, и того, что по живой силе Точкой работают парно. И при чем тут Васильева?
показать весь комментарий
30.09.2020 10:45 Ответить
вот это цифры... пару дней боев и вся армянкая бронетехника пойдет в утиль... что говорят армяне, на сколько дней боев хватит бронетехники в азербайджане? нужно срочно наладить производство боевых колесниц обеим сторонам и закупить коней в монголии.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:38 Ответить
думаю,у азерів в Нагірному карабасі вже повна перевага у повітрі.. Тому їх бронетехніка захищеніша від вірменської "на порядок"..

а розпочати війну офіційно проти Азербайджану Вірменія НЕ МОЖЕ...
тоді почнуться міжнародні санкції,І Іран змушений буде закрити повітряний простір і для російських транспортників.
І пі..їц Карабаху як псевдодержаві...
показать весь комментарий
30.09.2020 09:43 Ответить
скоріше слонів в Африці
показать весь комментарий
30.09.2020 11:44 Ответить
Ну, по перше, 2300 це і вбитих, і поранених. Якщо розклад 1 до 10 то, в цілому може бути, хоча зараз ніяких точних данних ви не почуєте від жодної сторони.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:38 Ответить
Совинформбюро в 41-ом приводило такие цифры потерь Вермахта, что за пар месяцев Германия должна была быть без солдат.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:39 Ответить
да, а рабов за 5мес. только сдалось 4млн.
интересно шо было бы если бы фюрер не обосрал какого-то Розенберга и не наложил на свое "мы ценим каждого солдика"?
хотя, случилось то шо и должнО было(какая-то скотина, типо "Мойры" так "написала" и так и стало)
показать весь комментарий
30.09.2020 10:01 Ответить
а если серьезно... все это наследие совка и коммунизма..., которые проводили опыты над людьми и народасми создавая дикое стадо обезьян - советский народ.(с обязательным мацковским диалектом)
показать весь комментарий
30.09.2020 09:41 Ответить
Если бы Минобороны Армении предъявило сбитый турецкий F-16, вторгшийся на территорию Армении, вместе с доказательствами вторжения, то это была бы одна ситуация. Но тут выясняется, что некий иностранный военный самолет залетает в воздушное пространство Армении, сбивает армянский самолет и спокойно улетает обратно. Здесь вопросы уже не к туркам, а к армянам - а где ваша ПВО? У вас война или что?



Ель Мюрид.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:49 Ответить
Схоже що, старого ПВО вже нема, а нове ще не привезли.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:56 Ответить
ПВО - С 300 капут!
показать весь комментарий
30.09.2020 12:26 Ответить
"ВС Армении потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тыс человек, уничтожено до 130 бронетехники", - сообщает прес-служба Минобороны Азербайджана. Источник: https://censor.net/ru/n3221934\\\\\\\\

Ну, "до" это конечно классно.
Ну вот - учителя смогут "получать до 4к. евро" = "получают получки" 5000 грн., но никто не солгал - просто "до" 4к. евро немного не до.тянуло)
показать весь комментарий
30.09.2020 09:53 Ответить
Карабах - це та злоякісна пухлина, котра з плином часу проросла метастазами і в Абхазії з Півдненною Осетією, і в Придністров'ї, і в Донецьку і Луганську. Сподіваюсь, що збройні сили Азербайджану знищать цю злоякісну пухлину, та буде назавжди закритий проект так званої "Великої Вірменії".
показать весь комментарий
30.09.2020 09:54 Ответить
Три дня наступления и ни одного занятого райцентра.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:54 Ответить
на Физули продвигаются
показать весь комментарий
30.09.2020 09:55 Ответить
скиньте лінк
показать весь комментарий
30.09.2020 09:59 Ответить
ну це ж не рашка воює,якій похір кількість загинувшого мирного населення(навіть свого) в ході боїв...
В Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії - Цензор.НЕТ 4953
показать весь комментарий
30.09.2020 09:58 Ответить
А ви думали що, легко штурмувати глибокоешелоновану оборону, яка готувалася десятиліттями, де все давно пристріляно і заміновано?
Нам ще доведеться робити подібне на Донбасі і в Криму.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:00 Ответить
Пока не тот этап.Сейчас беспилотниками и авиацией выбьют всю бронетехнику и опорные пункты,армяшек ,а потом спокойно окружат все города со всех направлений. Первый этап конец армяно кацапского пво ,окончен успешно.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:06 Ответить
В результате контрнаступательных операций азербайджанской армии село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района освобождено от армянской оккупации, сообщает Минобороны АР.
Отметим, что в результате операций, проведенных подразделениями ВС Азербайджана были освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы - Физулинского, Беюк Марджанлы и Нюзгер - Джебраильского районов.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:11 Ответить
Физули (Füzuli)/Варанда (Վարանդա) - Это на юге, почти на границе с Ираном, там где 6 сел освободили.
Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 административно-территориальному делению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE непризнанной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Нагорно-Карабахской Республики , контролирующей населённый пункт с лета 1993 года, расположен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%9A%D0%A0) Гадрутском районе НКР, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0 административно-территориальному делению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджана является административным центром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Физулинского района Азербайджана, часть которого согласно резолюциям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D СБ ООН от 1993 года считается оккупированной армянскими силами.
Данная территория входит в так называемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0 пояс безопасности Нагорного Карабаха , находящийся за пределами заявленной в 1991 году территории Нагорно-Карабахской Республики, перешедший под контроль армянских сил в 1993 году и впоследствии включённый в состав Нагорно-Карабахской Республики.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:17 Ответить
много раненых просто везут в Ереван ветолетами
показать весь комментарий
30.09.2020 09:54 Ответить
Такими темпами (якщо це дійсна цифра) вірмен знову на грань геноциду поставлять. Чи вартий цього Карабах?
показать весь комментарий
30.09.2020 10:52 Ответить
Думаю армянє воляють від поразки але ніхто їм на поміч не прийде.
Не треба було створювати сепарські гето на території Адзербаджану.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:45 Ответить
не может быть такого как в ато за 5 лет
показать весь комментарий
30.09.2020 12:48 Ответить
 
 