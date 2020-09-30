Рада сегодня рассмотрит возвращение "пакета малыша", изменения в Избирательном кодексе и законопроект о водном транспорте

Народные депутаты на заседании в среду, 30 сентября, рассмотрят во втором чтении законопроект о возвращении "пакета малыша" и во второй раз попытаются включить в повестку дня и принять решение по законопроекту о внесении изменений в Избирательный кодекс.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, законопроект №3006а предусматривает законодательно урегулировать предоставление "пакета малыша". Как сообщила накануне заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендовал Раде принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

На заседании в среду депутаты во второй раз попытаются включить в повестку дня и принять решение по законопроекту №4117 о внесении изменений в Избирательный кодекс и некоторые законодательные акты относительно особенностей организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения COVID-19 и совершенствования отдельных положений избирательного законодательства. Для того, чтобы включить в повестку дня этот законопроект на заседании во вторник, депутатам не хватило голосов.

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Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение в повторном втором чтении законопроекта №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

В первом чтении народные депутаты планируют рассмотреть проект закона №3900 "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы".

К включению в повестку дня и принятию решения предложен законопроект №4119 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа)".

Во втором чтении депутаты намерены принять законопроекты №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" и №3014 "Об электронных коммуникациях".

Повестка дня заседания также предусматривает рассмотрение проекта постановления №4109 "О Заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

Запланировано и рассмотрение ряда законопроектов о ратификации международных договоров.