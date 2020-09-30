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Рада сегодня рассмотрит возвращение "пакета малыша", изменения в Избирательном кодексе и законопроект о водном транспорте

Рада сегодня рассмотрит возвращение

Народные депутаты на заседании в среду, 30 сентября, рассмотрят во втором чтении законопроект о возвращении "пакета малыша" и во второй раз попытаются включить в повестку дня и принять решение по законопроекту о внесении изменений в Избирательный кодекс.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, законопроект №3006а предусматривает законодательно урегулировать предоставление "пакета малыша". Как сообщила накануне заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендовал Раде принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

На заседании в среду депутаты во второй раз попытаются включить в повестку дня и принять решение по законопроекту №4117 о внесении изменений в Избирательный кодекс и некоторые законодательные акты относительно особенностей организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения COVID-19 и совершенствования отдельных положений избирательного законодательства. Для того, чтобы включить в повестку дня этот законопроект на заседании во вторник, депутатам не хватило голосов.

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Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение в повторном втором чтении законопроекта №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

В первом чтении народные депутаты планируют рассмотреть проект закона №3900 "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы".

К включению в повестку дня и принятию решения предложен законопроект №4119 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа)".

Во втором чтении депутаты намерены принять законопроекты №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" и №3014 "Об электронных коммуникациях".

Повестка дня заседания также предусматривает рассмотрение проекта постановления №4109 "О Заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

Запланировано и рассмотрение ряда законопроектов о ратификации международных договоров.

Автор: 

ВР (29273) дети (6558) донор (96) избирательный закон (230) местные выборы (2752) соцпомощь (247) кровь (62)


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Что с этим "пакетом малыша"? То туда его, то сюда? Малыши в мячик играются?
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30.09.2020 09:14 Ответить
Дурники в папірці.
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30.09.2020 09:25 Ответить
Просто все к чему дотрагиваются зедебилы превращается в зеленое г-но! Они отменили ,назло пороху этот нужный для бедного народа пакет ,а теперь хотят по пиарится на его принятии,добавив в нормальный закон,положение о компенсации деньгами.А так 6 месяцев просто молодым мамочкам выдавали обещаниями от 95 анала. И это справедливо,они сами сказали ,что хуже не будет и они сделают себя.Вот это и получили.
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30.09.2020 09:33 Ответить
Что за изменения в избирательный кодекс? В Ростове избирательный кодекс менять будете!
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30.09.2020 09:15 Ответить
Гросін пакет відмінили і тепер він буде зелений.
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30.09.2020 09:27 Ответить
Теперь его вообще не будет
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02.12.2020 10:08 Ответить
Приймуть закон "Про пакунок виборця" - зелені памперси і гумова клізма для Слуг урода
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30.09.2020 09:45 Ответить
Пока они тут то отменяют пакет малыша, то принимают - мамы и дети остаются без помощи. Деньги сэкономили. Можно и украсть. Голосуйте за слуг Урода!
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30.09.2020 09:52 Ответить
Ай да благодетели! Сначала пересрали все реформы, отменили все, что "папиредники" сделали. А теперь кое-что местами возвращают, уже в ущербном виде, но с такой помпой, будто звезду с неба достали.
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30.09.2020 12:38 Ответить
 
 