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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек

В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек

В Украине по состоянию на утро 30 сентября с начала пандемии зафиксированы 208 959 случаев заболевания коронавирусной болезнью, за сутки - 4 027 случаев, при этом 64 ранее заболевших умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (549), Донецкой области (345), Днепропетровской области (271) и Львовской области (265).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 33,8 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв превысило миллион

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на 30 сентября составило 208 959 человек, умерли с начала пандемии 4 129 человек (за сутки 64), выздоровевших – 92 360 (за сутки 2 110). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 112 470 человек, что на 1 853 больше, чем днем ранее.

В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек 01
В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек 02
В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек 03
В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек 04
В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек 05
В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек 06

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
О, мастера спорта по корона вирусу новый рекорд побили
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30.09.2020 09:13
+13
Минздрав: Алкоголь не спасает от коронавируса.
Алкоголь: Можно подумать, Минздрав спасает.
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30.09.2020 09:21
+11
их-ха!!! понеслась!! долоймаскионибесполезны!! нетникаковаковида!!
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30.09.2020 09:24
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Это не Украина выходит, это дебилы, которых ты избрал завели нас в полную жопу.
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30.09.2020 11:25 Ответить
Ахахаах)) поздравляю "73%" с первым местом в европе по распространению ковида, вы сделали это вместе 1.5 года назад! Дальше будет только хуже и маски на подборобке тут непричем! когда страной правит клоун, страна превращается в большой цирк
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30.09.2020 11:23 Ответить
де таких тупих в лахті набирають ? )))
Епідемія розпочалась в Ухані в кінці 2019.
тому Ковід -2019 ))))
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30.09.2020 11:26 Ответить
Ахахах -ЦЕ ТАВРО ЛАХТІ ))
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30.09.2020 11:32 Ответить
Ротшильдовским кошелькам на заметку:
У нас случился очередной "ковид" в крупнейшем торговом центре Южного полушария, местечке под названием Чадстоун (Chadstone) (это район Мельбурна, Австралия).
Центр управления Южного полушария должен был находится именно в Чадстоун, потому как что бы ротшильды не строили - на выходе всегда рыночная лавка.
Владеет этим центром очередной "известный викторианец" а.к.а. "припадочная рептилия"(С), по фамилии Гандель, который сначала шил шмотки на продажу, а потом дедушка ротшильд оставил ему кошелек чтобы он построил центр для управления Южным полушарием, когда в Австралию, особенно в штат Виктория, войдет китайская армия.
Понятно, что все эти ротшильдовские сявки, продавшие Австралию Китаю, в свое время в младенческом возрасте (или их родителями) получили в Австралии убежище от нацистов в конце 30-х годов приошлого века.

Ведь как еще ротшильдовкие отбросы могут отблгодарить страну, спасшую их от уничтожения, как эту страну не уничтожив?
Иначе ведь вроде как бЭ не принято в из кагале, верно?

Так вот, что ганделевский торговый цент - место рептилоидное, это давно было понятно, "вспышки ковида" только в таких местах и случаются.
Но репутацию центру сейчас создали такую, что я и не знаю, кто туда за покупками теперь пойдет (хотя и так можно не открывать лабазы, покупателей нет, денег населению не хватает даже на барбекю из сосисек, а это святое).
Может, по традиции в этом крупнейшем торговом центре Южного полушария казино со шлюхами устроить, как считаете?
Ведь если дурантин отменят то к проституткм клиент должен ломануться?
Ведь верно?
Ведь правильно?

О "припадочной рептилии"(С) Ганделе тут:
"Gandel was born in Australia in 1935,https://en.wikipedia.org/wiki/John_Gandel#cite_note-BigPond-4 [4] the son of Sam and Fay Gandel, https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish Jewish https://en.wikipedia.org/wiki/John_Gandel#cite_note-5 [5] immigrants from https://en.wikipedia.org/wiki/Poland Poland "
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Gandel

О буйстве макароновируса в торговом центре тут:

"LIVE
CORONAVIRUS PANDEMIC
COVID cases linked to Chadstone shopping centre; school's decision to stand down teachers 'breached laws" (в сегодняшнем номере туалетного газетного листка "The Age")

P.S. Я подумываю сделать рубрику "великие обитатели штата Виктория" регулярной, а потом перейду к сиднесайдерам, тоже "великим". "Их есть у меня"(С) на примете, бери любого.
Сколько же в Австралии предателей - и не сосчитать.
не меньше, чем в Украине.
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30.09.2020 11:23 Ответить
Коллеги, знакомые, у жены, у любовницы, соседей цифра около 10 процентов. Не удивлюсь если завтра одномоментно про тестировать ифа тестами то на 1 млн. будет 100 тысяч. Только хренушки, вас бесплатно про тестируют
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30.09.2020 11:31 Ответить
З"явились швидкі (не у нас ) тести за 5 доларів...
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30.09.2020 11:33 Ответить
В йельском университетете, по слюне 2 бакса себестоимсоть, тестируют каждую неделю всех. В приднестровье даже новые тесты.... Главное желание, а не скосить со всех лаве. 10 долларовый тест продать за 80. Радует конечно, что эти уроды тоже заражаются, но нам это мало поможет
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30.09.2020 11:48 Ответить
"Боевики "ЛНР" разрешили гражданам пересекать линию разграничения только один раз в месяц"
Отсюда:
https://112.ua/obshchestvo/vlast-lnr-razreshila-grazhdanam-peresekat-liniyu-razgranicheniya-tolko-odin-raz-v-mesyac-551294.html

Это 5 дней назад в ЛНР так сильно ухудшилась "эпидемиологическая" ситуация.
Так же по слухам усиливают пограничный режим с ДНР (дружественные республики такие разные), и масочный режим усиливают.
Народная примета: когда заставляют на морду лица потуже намордники натягивать, то это означает, что под преступными властями власть качается.
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30.09.2020 11:38 Ответить
зелебобики уже не знают, что делать - крутятся, как вши на гребешке
посмотрел внимательно "статистику" - судя по их цифрам, в Харьковской области до сих пор не выздоровели люди, записанные в "больные" 8 августа с.г.
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30.09.2020 11:42 Ответить
Основной способ передачи, это общественный транспорт. Зеля нех не сделал, чтобы автомобили стали доступнее. Только как баран головой помытылял на выборах
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30.09.2020 11:49 Ответить
как говорил незабвенный Абдулов, страна не пуганных идиотов. что мне понравилось, это телодвижение мера харькова мрази гепы. заболел, и свалил лечится а германию на персональном самолет .на лохторат , который его избрал он хрен ложил. самое прикольное, харьковский лохторат опять побежит за мразь гепу голосовать. таки в стране пороблено.
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30.09.2020 13:52 Ответить
С Австралии пример берите, со штата Виктория.
Наш премьер, Эндрюс, спец по убийству экономики.
УРОЖАЙ ЗАКАПЫВАЮТ, его НЕКОМУ СОБИРАТЬ.
В Западной Австралии закопали салат-латук, в штате Виктория - шпинат закапывают.
Заманивают молодежь на пособии по безработице, любовь, грят, на сборе фруктов найдете:
"https://www.theage.com.au/politics/federal/you-may-find-love-government-s-fruit-picking-plan-still-short-on-action-20200930-p560q0.html You may find love': Government's fruit picking plan still short on action
Farm work incentives for young Aussies might come too late to avoid food price hikes, but the Deputy PM suggested other benefits for fruit pickers.by David Crowe"

Нет, не поедут, это не грибы "магические" собирать, и не "траву".
Ждем салат-латук за 10 баксов за штуку, а шпинат по цене говяжей вырезки.
А кому щаз легко.
Так что учитесь у нашего коммуняки, он Китай любит, а там при "Великом Рывке Вперед" миллионы погибли от голода.
"The Great Leap resulted in tens of millions of deaths, with estimates ranging between 18 million and 45 million deaths, making the Great Chinese Famine the largest in human history."

Но мы можем побить рекорд, я так Щитаю, уж больно Эндрюсу нашему Китай тоталитарный понравился.
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30.09.2020 15:13 Ответить
В Україні на карантин наплювали всі. Ходять, їздять, де попав, і скільки завгодоно. Соціальної дистанції не дотримується майже ніхто. Про маски, та дезінфекції годі говорити. А винні в цьому ЗМІ. Жодного разу не чув з телевізора, та не читав в Інтернеті, що хворіти на коронавірус - занадто дороге задоволення. День перебування в лікарні вам обійдеться в 2 тисячі гривень. Кожен тест - 1 тисячу. Зеленські з Степановими брешуть щодо безоплатного лікування та тестування. Все платне! В мене брат потрапив з ковідом в харківську лікарню. В державну. Інвалід. За 14 днів - 29 тисяч на медикаменти, і 4 тис. на 4 тести. Альтернатива невелика. Або плати, або подихай.
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01.10.2020 07:44 Ответить
Почему же беларусы, со своими митингами и, в большинстве случаев, без масок все ещё живы? Если бы у них реальный мор начался-напуганные люди сидели бы по домам.
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01.10.2020 08:35 Ответить
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