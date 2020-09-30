В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек

В Украине по состоянию на утро 30 сентября с начала пандемии зафиксированы 208 959 случаев заболевания коронавирусной болезнью, за сутки - 4 027 случаев, при этом 64 ранее заболевших умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (549), Донецкой области (345), Днепропетровской области (271) и Львовской области (265).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 33,8 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв превысило миллион

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на 30 сентября составило 208 959 человек, умерли с начала пандемии 4 129 человек (за сутки 64), выздоровевших – 92 360 (за сутки 2 110). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 112 470 человек, что на 1 853 больше, чем днем ранее.















