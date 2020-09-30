Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 549 случаев. В тройке лидеров - Донетчина и Днепропетровщина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 30 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 549 человек, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 18 678 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 350 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровел 4 331 пациент.

По состоянию на 30 сентября количество активных больных в Харьковской области составляет 13 997 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Донецкая и Днепропетровская области.

Так, в Донецкой области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 345 человек, что является наибольшим показателем с начала пандемии. Общее количество заболевших - 3 477. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 56 человек. С начала эпидемии выздоровели 1090 пациентов. Количество активных больных на Донетчине - 2 331.

В Днепропетровской области коронавирусом заболел 271 человек. Общее количество инфицированных составляет 5 822 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 112 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 3004 пациента. Количество активных больных на Днепропетровщине составляет 2 706 человек.