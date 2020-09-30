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Новости Коронавирус и карантин
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Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 549 случаев. В тройке лидеров - Донетчина и Днепропетровщина

Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 549 случаев. В тройке лидеров - Донетчина и Днепропетровщина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 30 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 549 человек, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 18 678 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 350 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровел 4 331 пациент.

По состоянию на 30 сентября количество активных больных в Харьковской области составляет 13 997 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Донецкая и Днепропетровская области.

Так, в Донецкой области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 345 человек, что является наибольшим показателем с начала пандемии. Общее количество заболевших - 3 477. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 56 человек. С начала эпидемии выздоровели 1090 пациентов. Количество активных больных на Донетчине - 2 331.

В Днепропетровской области коронавирусом заболел 271 человек. Общее количество инфицированных составляет 5 822 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 112 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 3004 пациента. Количество активных больных на Днепропетровщине составляет 2 706 человек.

карантин (16729) Харьковщина (5577) Донецкая область (9946) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4060)


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Топ комментарии
+4
В Харкові рекорди ,а маланец -мер лікується за кордоном,бо особисті інтереси вище чим здоровья громадян. ого роботи.Моліться на свого брехуна і вибирайте і в подальшому. Якщо мер не лікується в своїх клініках, діти не навчаються в своїх школах--то це оцінка й
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30.09.2020 10:28
+2
не треба нікого вішати.

Достатньо щоб президент не лазив по магазинам без маски,

та через телевізор просунути месседж про те, що їхати в маршрутці без маски так же огидно, як і пердіти в маршрутці.
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30.09.2020 10:15
+1
учитывая, что только один с подозрением в Харькове может 16 дней ожидания теста все это время ездить переполненным общественным транспортом, в который даже втискиваться сложно,и по итогу, у него ковид и двухстороннее - впереди будет очень интересно! особенно в конце Октября.... после - думаю что даже хорошо, что основные дороги к кладбищам заасфальтированы, положен свежий асфальт, а по обочинам стоят новенькие светодиодные фонари
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30.09.2020 10:01
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Сдается они привозят вирус с москальщины.
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30.09.2020 09:31 Ответить
І вони, і їм.
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30.09.2020 09:41 Ответить
Граница на замке.
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30.09.2020 10:01 Ответить
"рускій мір" це не тільки політика....
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30.09.2020 10:06 Ответить
я живу в Богодухові, в росію вже ніхто не їзде кого знаю. працюють в Німеччині Чехії
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30.09.2020 10:26 Ответить
Змагання за лідерство продовжуються.
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30.09.2020 09:32 Ответить
учитывая, что только один с подозрением в Харькове может 16 дней ожидания теста все это время ездить переполненным общественным транспортом, в который даже втискиваться сложно,и по итогу, у него ковид и двухстороннее - впереди будет очень интересно! особенно в конце Октября.... после - думаю что даже хорошо, что основные дороги к кладбищам заасфальтированы, положен свежий асфальт, а по обочинам стоят новенькие светодиодные фонари
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30.09.2020 10:01 Ответить
Пропонуєте повішати пару "порушників ізоляції" на ліхтарях для попередження розповсюдження covid...
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30.09.2020 10:10 Ответить
не треба нікого вішати.

Достатньо щоб президент не лазив по магазинам без маски,

та через телевізор просунути месседж про те, що їхати в маршрутці без маски так же огидно, як і пердіти в маршрутці.
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30.09.2020 10:15 Ответить
Особенно, если учесть, что практически ни одного кондуктора в маске.
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30.09.2020 10:12 Ответить
что есть - то есть. В метро - на вагон 1-2 долбо....дятла всегда найдется, а в трамваях-троллейбусах-автобусах - каждый живет одним днем! С другой стороны - нужно искать что-то хорошее - опять будет жесткий карантин - а потом - скорее всего новый мир на руинах прошлого....Отже - запасаємося картоплею, салом та цибулею з часником, голову тримаємо холодною, сердце гарячим а росіян в добриві
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30.09.2020 10:44 Ответить
В Харкові рекорди ,а маланец -мер лікується за кордоном,бо особисті інтереси вище чим здоровья громадян. ого роботи.Моліться на свого брехуна і вибирайте і в подальшому. Якщо мер не лікується в своїх клініках, діти не навчаються в своїх школах--то це оцінка й
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30.09.2020 10:28 Ответить
А как же лавочки, зеками сделанные и дороги со своего асфальтового заводика. Сепары и бабушки первыми побегут за него голосовать
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30.09.2020 10:42 Ответить
"Сейчас в областной инфекционной больнице заняты все 315 мест. Только 28 сентября туда госпитализировали 76 больных.

У нас много больных. У нас много тяжело больных. И наша больница - это большая реанимация. У нас более 140 больных находятся на кислородной поддержке. У нас реанимация на 12 человек - переполнена. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях. Ситуация очень, скажем так, напряженная", - сказал глава Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов."

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.09.2020/opornye_po_koronavirusu_bolnitsy_perepolneny/ https://www.sq.com.ua/rus/news/novos...y_perepolneny/
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30.09.2020 14:23 Ответить
 
 