Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 549 случаев. В тройке лидеров - Донетчина и Днепропетровщина
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 30 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 549 человек, что является наибольшим показателем с начала пандемии.
Общее количество инфицированных составляет 18 678 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 350 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровел 4 331 пациент.
По состоянию на 30 сентября количество активных больных в Харьковской области составляет 13 997 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Донецкая и Днепропетровская области.
Так, в Донецкой области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 345 человек, что является наибольшим показателем с начала пандемии. Общее количество заболевших - 3 477. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 56 человек. С начала эпидемии выздоровели 1090 пациентов. Количество активных больных на Донетчине - 2 331.
В Днепропетровской области коронавирусом заболел 271 человек. Общее количество инфицированных составляет 5 822 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 112 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 3004 пациента. Количество активных больных на Днепропетровщине составляет 2 706 человек.
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Достатньо щоб президент не лазив по магазинам без маски,
та через телевізор просунути месседж про те, що їхати в маршрутці без маски так же огидно, як і пердіти в маршрутці.
У нас много больных. У нас много тяжело больных. И наша больница - это большая реанимация. У нас более 140 больных находятся на кислородной поддержке. У нас реанимация на 12 человек - переполнена. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях. Ситуация очень, скажем так, напряженная", - сказал глава Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов."
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.09.2020/opornye_po_koronavirusu_bolnitsy_perepolneny/ https://www.sq.com.ua/rus/news/novos...y_perepolneny/