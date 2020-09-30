Луценко сообщил об обнаружении у него онкозаболевания: "Позади и восьмичасовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия"

Экс-Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о том, что он проходит лечение от онкозаболевания.

Об этом Луценко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия. Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много и как мы вместе сильны. Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю с передовой. Ven seremos!" - рассказал Луценко.

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