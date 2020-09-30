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Новости
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День усыновления - это особый праздник. Ежегодно почти 1,5 тысячи детей находят новые семьи, - Зеленский

День усыновления - это особый праздник. Ежегодно почти 1,5 тысячи детей находят новые семьи, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Днем усыновления, отметив, что почти 1,5 тысячи детей ежегодно находят новые семьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Для многих украинцев День усыновления - это особый праздник, который символизирует появление ребенка в семье.

Для ребенка усыновление открывает путь в счастливую жизнь, создает новые возможности, дает надежду и уверенность в будущем. Благодаря усыновлению почти полторы тысячи детей ежегодно находят новую семью, где ребенка любят, ценят, уважают", - говорится в поздравлении президента.

Также Зеленский выразил благодарность всем родителям, которые взяли на воспитание ребенка-сироту: "Именно семья является той средой, в которой ребенок приобретает жизненно важные знания, умения и навыки, учится добру".

"Горжусь вами. Желаю мира, крепкого здоровья, мудрости, терпения и согласия", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 24 канале стартует проект об усыновлении - "Рідні"

Зеленский Владимир (20782) сироты (124) усыновление (75) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+4
Тут ти не правий! Він віддав дітям як і обіцяв! Своїм дітям! Але якім дітям тут в обіцянці мова не шла!
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30.09.2020 09:58
+2
Коли віддаси дітям президентську резиденцію, поц?
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30.09.2020 09:53
+2
А кому сегодня легко,спрашивет малыш 5 лет у девочки по группе детсадрвской.Девочка подумала и говорит...,да ты прав...73 % идиотов насрали сами себе в пасть....
Какие умные у нас дети....
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30.09.2020 10:01
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Олигарх Билл Гейтс усыновит Зелю....
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30.09.2020 09:51 Ответить
Розум не позволить! Хоч і по крові спільні!
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30.09.2020 09:54 Ответить
Зачем Биллу сынок наркоман? Он так папыно наследство промотает за пол года как промотал наследство Пороха!
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30.09.2020 09:55 Ответить
Коли віддаси дітям президентську резиденцію, поц?
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30.09.2020 09:53 Ответить
Тут ти не правий! Він віддав дітям як і обіцяв! Своїм дітям! Але якім дітям тут в обіцянці мова не шла!
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30.09.2020 09:58 Ответить
Сколько ты там беспризорных "детишек" в свою зеленую партию усыновил ?
Теперь они по всей стране "беспризорят", гады.
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30.09.2020 09:53 Ответить
День усиновлення - це особливе свято. Щорічно майже 1,5 тисячі дітей знаходять нові сім'ї, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8843
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30.09.2020 09:56 Ответить
Скорейшего выздоровления Юрию Луценко согласитесь по сравнению с Венедиктовой сидящей на тяжёлых наркотиках Юрий был толковым прокурором!
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30.09.2020 09:54 Ответить
Слесарь-алкаголик был хорошим прокурором? Сколько коррупционеров он посадил???
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30.09.2020 09:59 Ответить
Прокуратура не сажает коорупционеров даже следствие ведет не Генпрокуратура а САП так что вопросы не к Луценко а к Холодницкому!
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30.09.2020 10:04 Ответить
А на кой хрен тогда Луценко???
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30.09.2020 10:10 Ответить
А на кой хрен заводу токарь если отверстия срерлит сверловщик!? Или накой строке инженер если полы моет уборщищца!? У Луценко была своя работа и зашкваров которые сейчас лепит Венедиктова у Луценко не было!
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30.09.2020 10:36 Ответить
У Луценки зашкваров не было. У него ничего не было.
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30.09.2020 13:29 Ответить
есть видео, он показывает тонны "томов"(натурально сложены как например ящики с сигаретами на складе) - типо по Майдану мы собрали, но.....(наверное как танцору, что-то мешает)
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30.09.2020 10:22 Ответить
Сколько длилось дело по боингу? Нидерланды тоже плохие танцоры?! Тем более по боингу более легкое дело с более обширной доказательной базой и предьявили они обвинения только исполнителям на привлечение руководителей нет доказательной базы!
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30.09.2020 10:39 Ответить
нет, там же ЕС, там же Германия, у которой непонятная симпатия к лысому вылупку. плюс боятся банально, вот и "или ишак, или падишах". Путин шо, спроста травит направо-налево? как бы намекает кое кому. Вы думаешь шо отправка боевой машины, сбившей в другой стране самолет третьей страны, это = А, да просто лейтенантик взял покататься, заблудился и пролил водку на пульт?
Это прямо указывает на т.н. "МО" у которых главарь - Путин. И если бы он типо хотел расследовать - то начЧасти был бы давно в Гааге и давал показания - как отпускал, кто заправлял, кто заряжал и т.д.
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30.09.2020 10:46 Ответить
По закону так и есть. Человек даже ***** считается не виновным пока обратное не будет доказано. Так и с делами майдана пока не даш доказательства что данный человек стрелял или отдавал приказ пока он не виновен а доказать что стрелял омоновец Вася Пупкин это трудно а что Янукович отдал приказ это вобще не реально не такой Янукович дурак что-бы оставлять улики!
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30.09.2020 10:50 Ответить
Причем тут Германия если суд в Недерландах? Да все знают что отдал приказ стрелять ***** но доказать это не возможно!
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30.09.2020 10:51 Ответить
там же ЕС, там же Германия\\\\\\\\\\

Насчет Вася Пупккин стрелял, но не докажешь = а у Васи командира нету? У Васи ствол из дому, ружье было? У Васи номера на шлеме не было? Вася стрелял с дерева а не из шеренги таких же васей?
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30.09.2020 11:20 Ответить
Мама рімма! Віддай на корм тваринам! Хоч користь якась!
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30.09.2020 09:57 Ответить
Вспомнились обещания отдать государственную дачу для детей... Но оказалось для своих детей
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30.09.2020 09:58 Ответить
А кому сегодня легко,спрашивет малыш 5 лет у девочки по группе детсадрвской.Девочка подумала и говорит...,да ты прав...73 % идиотов насрали сами себе в пасть....
Какие умные у нас дети....
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30.09.2020 10:01 Ответить
Надеемся что когда вырастет она не насрет себе в пасть!
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30.09.2020 10:05 Ответить
Надежда умирает последней...
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30.09.2020 10:09 Ответить
"На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба родителя, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка" - И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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30.09.2020 10:09 Ответить
может им "перепадает" если иностранцы усыновят чадо? сами же поди и подыскивают усыновителей, мягко и бодро назначая цену за "товар")
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30.09.2020 10:24 Ответить
А почему бы и нет! Пусть ребенок лучше вырастет в нормальных условиях чем будет всю жизнь нищенствовать!
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30.09.2020 10:43 Ответить
день усыновления-позорище страны,в которой такой "праздник" существует
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30.09.2020 10:49 Ответить
 
 