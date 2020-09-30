День усыновления - это особый праздник. Ежегодно почти 1,5 тысячи детей находят новые семьи, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Днем усыновления, отметив, что почти 1,5 тысячи детей ежегодно находят новые семьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Для многих украинцев День усыновления - это особый праздник, который символизирует появление ребенка в семье.

Для ребенка усыновление открывает путь в счастливую жизнь, создает новые возможности, дает надежду и уверенность в будущем. Благодаря усыновлению почти полторы тысячи детей ежегодно находят новую семью, где ребенка любят, ценят, уважают", - говорится в поздравлении президента.

Также Зеленский выразил благодарность всем родителям, которые взяли на воспитание ребенка-сироту: "Именно семья является той средой, в которой ребенок приобретает жизненно важные знания, умения и навыки, учится добру".

"Горжусь вами. Желаю мира, крепкого здоровья, мудрости, терпения и согласия", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 24 канале стартует проект об усыновлении - "Рідні"