День усыновления - это особый праздник. Ежегодно почти 1,5 тысячи детей находят новые семьи, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Днем усыновления, отметив, что почти 1,5 тысячи детей ежегодно находят новые семьи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
"Для многих украинцев День усыновления - это особый праздник, который символизирует появление ребенка в семье.
Для ребенка усыновление открывает путь в счастливую жизнь, создает новые возможности, дает надежду и уверенность в будущем. Благодаря усыновлению почти полторы тысячи детей ежегодно находят новую семью, где ребенка любят, ценят, уважают", - говорится в поздравлении президента.
Также Зеленский выразил благодарность всем родителям, которые взяли на воспитание ребенка-сироту: "Именно семья является той средой, в которой ребенок приобретает жизненно важные знания, умения и навыки, учится добру".
"Горжусь вами. Желаю мира, крепкого здоровья, мудрости, терпения и согласия", - добавил президент.
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Теперь они по всей стране "беспризорят", гады.
Это прямо указывает на т.н. "МО" у которых главарь - Путин. И если бы он типо хотел расследовать - то начЧасти был бы давно в Гааге и давал показания - как отпускал, кто заправлял, кто заряжал и т.д.
Насчет Вася Пупккин стрелял, но не докажешь = а у Васи командира нету? У Васи ствол из дому, ружье было? У Васи номера на шлеме не было? Вася стрелял с дерева а не из шеренги таких же васей?
Какие умные у нас дети....