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Российский хакер Никулин получил в США 7 лет тюрьмы за взлом LinkedIn, Dropbox и кражу личных данных

Российский хакер Никулин получил в США 7 лет тюрьмы за взлом LinkedIn, Dropbox и кражу личных данных

В США Федеральный суд приговорил к 7 годам и 4 месяцам заключения российского хакера Евгения Никулина, который обвинялся в причастности к взлому в 2012 году LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также краже 117 миллионов учетных записей пользователей сервисов.

Об этом сообщает Courthouse News Service, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что вы блестящий, очень умный парень. Я призываю вас применить свой талант в законной профессии и сделать что-нибудь хорошее в своей жизни вместо взлома компьютеров", - заявил судья Уильям Алсап, вынося приговор Никулину.

В ходе судебных слушаний Никулин признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения. Прокуратура просила для него 12 лет тюрьмы.

По словам защиты Никулина, большую часть заключения он уже отбыл, ожидая приговора.

Никулин был осужден за продажу украденных данных и установки вредоносных программ на защищенных компьютерах, за заговор и компьютерный взлом, а также за кражу личных данных. Его задержали в Праге в октябре 2016 по запросу Интерпола. Россия требовала его выдачи, а сам он попросил убежища в Чехии. В апреле 2018 Никулин был экстрадирован в США.

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" Россия требовала его выдачи" - Сначала в США отсидит, потом в Россию на лесоповал - парень взял джек-пот.
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30.09.2020 09:54 Ответить
Раз Рашка требовала его выдачи значит паренек параллельлно работал на похожие проекты но ФСБ
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30.09.2020 10:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/472853, загубив логіку в тому що ти написав.

Він ВІДМОВИВСЯ від москальської "допомоги" і вирішив за краще відсидіти у Штатах.
100% вірне рішення.
Хоча, на мою думу він і у Штатах не відситить. Йоого просто перевербують і буде замість відсидки працювати у НАСА ци ЦРУ.
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30.09.2020 11:39 Ответить
россия ничего не создает - она только гадит, ворует, убивает отравляет и захватывает. Созидать россияне не умеют! Россия - незаконно созданное террористическое образование, при помощи захваты власти хунтой на танках и расстрелу парламента!
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30.09.2020 10:16 Ответить
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=808411.0 Бжезинский: Россия - это вообще лишняя страна

«Если русские будут настолько глупы, что попробуют восстановить свою империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся им пикником»
«Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию. Шансов у вас нет никаких»
«Россия - это вообще лишняя страна».

Російський хакер Нікулін отримав у США 7 років в'язниці за злом LinkedIn, Dropbox і крадіжку особистих даних - Цензор.НЕТ 6324
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30.09.2020 12:19 Ответить
"блестящий, очень умный парень" пусть на зоне с негр...,ой афроамериканцами по парится.
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30.09.2020 14:28 Ответить
 
 