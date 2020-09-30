Российский хакер Никулин получил в США 7 лет тюрьмы за взлом LinkedIn, Dropbox и кражу личных данных

В США Федеральный суд приговорил к 7 годам и 4 месяцам заключения российского хакера Евгения Никулина, который обвинялся в причастности к взлому в 2012 году LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также краже 117 миллионов учетных записей пользователей сервисов.

Об этом сообщает Courthouse News Service, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что вы блестящий, очень умный парень. Я призываю вас применить свой талант в законной профессии и сделать что-нибудь хорошее в своей жизни вместо взлома компьютеров", - заявил судья Уильям Алсап, вынося приговор Никулину.

В ходе судебных слушаний Никулин признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения. Прокуратура просила для него 12 лет тюрьмы.

По словам защиты Никулина, большую часть заключения он уже отбыл, ожидая приговора.

Никулин был осужден за продажу украденных данных и установки вредоносных программ на защищенных компьютерах, за заговор и компьютерный взлом, а также за кражу личных данных. Его задержали в Праге в октябре 2016 по запросу Интерпола. Россия требовала его выдачи, а сам он попросил убежища в Чехии. В апреле 2018 Никулин был экстрадирован в США.

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