Лукашенко поставил все на удушающие объятия Путина, но Беларусь остается для нас дружественным государством, - Кулеба
Украина изучит решение Евросоюза о санкциях против Беларуси, когда такое решение будет принято. Украинская сторона будет принимать решение, исходя из национальных и политических интересов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Когда ЕС решит вводить санкции против Беларуси, мы будем внимательно изучать это решение. Пока его нет. Для нас важны национальные интересы Украины, политические и экономические", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что Беларусь остается для Украины дружественным соседним государством, несмотря на последние заявления и действия Александра Лукашенко.
"Наше государство могло бы стать нейтральным медиатором для содействия преодолению политического кризиса. К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия Владимира Путина", - подытожил Кулеба.
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Об этом Кулеба не знает?
29.09.2020
Как армии России и Беларуси захватывали плацдарм у границ Украины.
В нескольких десятках километров от Украины высадились российские десантники.
Речь идет о подразделениях, которые уже участвовали в гибридных операциях на Донбассе. Хотя официально, после учений, военные вернулись в Россию, их командование все чаще вместо белорусских границ вспоминает словосочетание «границы Союзного государства России и Беларуси», пишет https://www.radiosvoboda.org/ Радiо Свобода .
В разведывательном сообществе «Inform Napalm» говорят, что военных привлекли гораздо больше, чем предварительно планировалось.
«Общее количество всех задействованных военнослужащих - около 6-ти тысяч человек и около 500 единиц военной техники.
В рамках учений отрабатывали захват плацдарма, содержание этого плацдарма, огневую поддержку. Все это указывает на то, что обучение имеет наступательный характер. О какой-то обороне речь не идет», - рассказывает редактор белорусской службы сообщества «Inform Napalm» Денис Ивашин.
Их задача спровоцировать конфликт между украинцами и беларуским, ну и ещё повоевать немного ватными беларуским дебилами, пока не закончатся.
А их совместных учений наступательного характера возле границы с Украиной, похоже, не видят ни Кулеба, ни другие в зеленой власти.
Но по моему, идея в целом тупая.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD#/map/0
Планов рашистов мы не знаем, но зная их подлость, нужно напрягаться при таких учениях.
Игра Луки в образцовый колхоз перед беларуским народом закончилась, началась - кругом враги, и мы все в танке)
Такое тоже не зашло, интересно, что ещё выдумает этот тормоз.
К сведению идиотов - бацьке предлагали включить Беларусь в РФ - 6 областей, стать премьерминистром РФ и преемником Путина, но он отказался.
Готова уже совместная конституция.
Ничего, теперь дермократка тихановская это сделает, только никакие посты этой дуре, естественно, предлагать не будут.
Кстати, редактор нексты дрыснул из Польши, может кто скажет куда?