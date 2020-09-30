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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко поставил все на удушающие объятия Путина, но Беларусь остается для нас дружественным государством, - Кулеба

Лукашенко поставил все на удушающие объятия Путина, но Беларусь остается для нас дружественным государством, - Кулеба

Украина изучит решение Евросоюза о санкциях против Беларуси, когда такое решение будет принято. Украинская сторона будет принимать решение, исходя из национальных и политических интересов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда ЕС решит вводить санкции против Беларуси, мы будем внимательно изучать это решение. Пока его нет. Для нас важны национальные интересы Украины, политические и экономические", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Беларусь остается для Украины дружественным соседним государством, несмотря на последние заявления и действия Александра Лукашенко.

"Наше государство могло бы стать нейтральным медиатором для содействия преодолению политического кризиса. К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия Владимира Путина", - подытожил Кулеба.

Также читайте: Лукашенко уже, а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба

Автор: 

Беларусь (7919) Лукашенко Александр (3617) путин владимир (31529) россия (96086) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Ваты там не намного меньше,чем в параше.Ее можно рассматривать только как потенциальную угрозу.
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30.09.2020 09:56
+5
это точно. Не знаешь когда оттуда можно ожидать выстрела в спину, стоит только послушать кого они "братьями навека" называют.
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30.09.2020 10:05
+4
два *****. старшее и младшее.
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30.09.2020 09:56
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два *****. старшее и младшее.
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30.09.2020 09:56 Ответить
Ваты там не намного меньше,чем в параше.Ее можно рассматривать только как потенциальную угрозу.
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30.09.2020 09:56 Ответить
это точно. Не знаешь когда оттуда можно ожидать выстрела в спину, стоит только послушать кого они "братьями навека" называют.
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30.09.2020 10:05 Ответить
Кулеба!Дружить надо со всеми! На свою выгоду, за свои интересы!
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30.09.2020 10:03 Ответить
https://twitter.com/donbassrealii

Об этом Кулеба не знает?

29.09.2020
Как армии России и Беларуси захватывали плацдарм у границ Украины.



В нескольких десятках километров от Украины высадились российские десантники.
Речь идет о подразделениях, которые уже участвовали в гибридных операциях на Донбассе. Хотя официально, после учений, военные вернулись в Россию, их командование все чаще вместо белорусских границ вспоминает словосочетание «границы Союзного государства России и Беларуси», пишет https://www.radiosvoboda.org/ Радiо Свобода .

В разведывательном сообществе «Inform Napalm» говорят, что военных привлекли гораздо больше, чем предварительно планировалось.
«Общее количество всех задействованных военнослужащих - около 6-ти тысяч человек и около 500 единиц военной техники.
В рамках учений отрабатывали захват плацдарма, содержание этого плацдарма, огневую поддержку. Все это указывает на то, что обучение имеет наступательный характер. О какой-то обороне речь не идет», - рассказывает редактор белорусской службы сообщества «Inform Napalm» Денис Ивашин.
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30.09.2020 10:08 Ответить
https://ru.krymr.com/a/rossia-i-belarus-ugroza/30863828.html
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30.09.2020 10:09 Ответить
Кацапня воевать не будет, она слишком хитровы#баная для этого.
Их задача спровоцировать конфликт между украинцами и беларуским, ну и ещё повоевать немного ватными беларуским дебилами, пока не закончатся.
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30.09.2020 10:16 Ответить
На Донбассе они воевали.
А их совместных учений наступательного характера возле границы с Украиной, похоже, не видят ни Кулеба, ни другие в зеленой власти.
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30.09.2020 10:26 Ответить
То что, ихтамнетам хватит тупости пойти сразу на западную Украину, я допускаю.
Но по моему, идея в целом тупая.
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30.09.2020 10:48 Ответить
Там до Киева самый короткий путь от белорусско-украинской границы.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD#/map/0

Планов рашистов мы не знаем, но зная их подлость, нужно напрягаться при таких учениях.
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30.09.2020 11:03 Ответить
ну да... то ві не поняли...єто ПРЕЛЮДИЯ такая...К баааальшой дружбе... А вот Кулеба - тот сразу понял!
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30.09.2020 11:03 Ответить
То, что ***** будет обеспечивать силовое и финансовое удержание власти усатому было в принципе с самого начала понятно.
Игра Луки в образцовый колхоз перед беларуским народом закончилась, началась - кругом враги, и мы все в танке)
Такое тоже не зашло, интересно, что ещё выдумает этот тормоз.
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30.09.2020 10:10 Ответить
это нонсенс
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30.09.2020 10:17 Ответить
Як радо наші вербонуті ФСБ зустріли в Україні опозицію від агентів Путіна, яка приперлась чомусь не з ЄС чи США, а десь вирощувалась в нетрях спецшкіл тоталітарної РФ. Ці зелені недотьопи отримають замість тоталітарного Лукашенка, військово злочинця і такого ж тоталітарного правителя Путіна (Шаломова) та військові великі угрупування Рф по периметру кордонів України. І де тут мудрість зелених правителів?
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30.09.2020 10:36 Ответить
"...но Беларусь остается для нас дружественным государством, ... " Та да... Вот тока с Крімом и ГРАЖДАНСКОЙ войной у нас на востоке определяться, да карле-ботоксу в гульфик заглядівать перестанут... так сразу - и в друзья... Я вот не понимаю, что за кретинизм такой: искать себе друзей повсюду, а потом потирать отбитіе места....!!!
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30.09.2020 11:01 Ответить
Не Лукашенко поставил, а вынудила кремлевская агентура и полезные идиоты, которых об этом предупреждали.
К сведению идиотов - бацьке предлагали включить Беларусь в РФ - 6 областей, стать премьерминистром РФ и преемником Путина, но он отказался.
Готова уже совместная конституция.
Ничего, теперь дермократка тихановская это сделает, только никакие посты этой дуре, естественно, предлагать не будут.
Кстати, редактор нексты дрыснул из Польши, может кто скажет куда?
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30.09.2020 11:07 Ответить
Кулеба несёт чушь. Какие ещё удушающие объятия. Бред сивой кобылы. Лукашенко умеет выдерживать дистанцию от Хутина. Мне стыдно за такого министра.
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12.10.2020 11:47 Ответить
 
 