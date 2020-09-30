Лукашенко поставил все на удушающие объятия Путина, но Беларусь остается для нас дружественным государством, - Кулеба

Украина изучит решение Евросоюза о санкциях против Беларуси, когда такое решение будет принято. Украинская сторона будет принимать решение, исходя из национальных и политических интересов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда ЕС решит вводить санкции против Беларуси, мы будем внимательно изучать это решение. Пока его нет. Для нас важны национальные интересы Украины, политические и экономические", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Беларусь остается для Украины дружественным соседним государством, несмотря на последние заявления и действия Александра Лукашенко.

"Наше государство могло бы стать нейтральным медиатором для содействия преодолению политического кризиса. К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия Владимира Путина", - подытожил Кулеба.

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