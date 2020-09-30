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"ЕС" требует открыть уголовное производство в отношении Фокина по факту госизмены, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" обращается к СБУ и ГБР с требованием немедленно открыть уголовное производство по факту государственной измены, ст.110-111 УК Украины в отношении Витольда Фокина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила соглава фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Парламентарий отметила, что Фокин откровенно работает на страну-агрессора, а не на мирное урегулирование.

"С удивлением читаю заявления "слуг", что, мол, бздуры Фокина - это его личные бздуры, а не официальная позиция властей. Это неправда. В ТКГ нет личных бздур, переговорщики перед каждым заседанием ТКГ получают директивы. Под подпись. От МИД. По крайней мере, так было в предыдущие годы, когда в переговорную группу входили не клоуны. А МИД сопровождал процесс, а не играл в страуса", - подчеркнула Геращенко.

"Кстати, где заявления МИД по Фокину? Как теперь нашим дипломатам в ООН, Совете Европы, на всех площадках доказывать факт российского присутствия, если официальные переговорщики его не замечают? Нет и реакции самого Зеленского, следовательно, это и его позиция", - убеждена нардеп.

"Есть реакция Авакова. Но заявления в фб - это часть оппозиции. Силовые и специальные стуктуры, если они еще существуют в стране, должны немедленно возбудить уголовное дело по статье 111 УК. Это государственная измена. Плевать на могилы тысяч наших погибших от рук российских оккупантов воинов - это предательство", - подытожила Геращенко.

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

Также читайте: ОП о заявлениях Фокина: Они неприемлемы, нельзя путать официальное с личным

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) СБУ (19994) Фокин Витольд (101) ГБР (3038) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+15
Старый пердун чисто "без палева" отрабатывает серебряники. Может у старого идиота "бизнес" в днр? Он же выжил из ума окончательно. "Повстанцы" в его бредовом мозге, не видит уже.
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30.09.2020 10:09
+12
Додатково відкрити справу проти п'ятої колони, блоку ЗАЖОПУ ЗА ЗРАДУ І РОБОТУ НА ВОРОГА. АРЕШТУВАТИ І ПО ДОРОЗІ ЗА СПРОБУ ВТЕЧІ ...
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30.09.2020 10:13
+12
що мені завжди подобається, так це впевненість кацапні, що їй все минеться
це ж ваше прислів'я: долго кувшинчик к колодцу ходит, а конец все равно наступит
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30.09.2020 10:14
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Старый пердун чисто "без палева" отрабатывает серебряники. Может у старого идиота "бизнес" в днр? Он же выжил из ума окончательно. "Повстанцы" в его бредовом мозге, не видит уже.
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30.09.2020 10:09 Ответить
ага, золотяники, рубляники, евряники......
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30.09.2020 10:17 Ответить
Не у старого, а у молодого (который его в ТКГ назначил) и не в ДНР, а в РФ - он туда сериальчики продает и негоже называть их агрессорами иначе обидятся и не купят
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30.09.2020 11:22 Ответить
нє нада!
це може засмутити Машу...
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30.09.2020 10:10 Ответить
Машу вже ніщо не засмутить, вона у скорботі. У неї бококс теретік з губ до носа і у вуха. Вона тепер маленьке слоненятко.
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30.09.2020 10:19 Ответить
Пиар со стороны ПЕС. Этого старого маразматика и кацапофила прищучить бы нужно. Однако предъявить по факту ему нечего с точки зрения уголовного права. По крайней мере госизмену даже за уши не притянешь. Если конечно нет других конкретных фактов. Тут скорее вопрос в плоскости морали, здравого смысла и служебной єтики. А если заведут дело то просто будет тупо висяк. Что ему предъявить можно то? Что он слепой и глухой, что не видит с кем воюет Украина? Ну так сие не наказуемо. По крайней мере не более чем служебное несоответствие.
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30.09.2020 10:11 Ответить
що мені завжди подобається, так це впевненість кацапні, що їй все минеться
це ж ваше прислів'я: долго кувшинчик к колодцу ходит, а конец все равно наступит
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30.09.2020 10:14 Ответить
Я не знаю такого кацапського прислівʼя. Але по суті питання як би Ви особисто сформулювали звинувачення Фокіна у зраді? Ось типу є така стаття і власне такі дії Фокіна під неї підпадають. А інше все бла-бла та піар. Звісно Фокін ще та мразота. Але у зраді звинуватити його навряд чи вийде. Бо бракує фактажу. Те що він не побачів кацапів у Донецьку якось не дуже тягне на статтю. Якщо є інші факти, то хай ПЕС їх оприлюднить. Ось власне і все що я мав на увазі у своєму попередньому дописі.
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30.09.2020 10:59 Ответить
Ну вот это разумный подход. Действительно такой закон не то что назрел, а даже перезрел в отношении государственных лиц. Ну а на счет патриотов - депутатов, то вон себя к примеру ПЕС таковыми позиционирует. К ним и вопрос.
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30.09.2020 20:54 Ответить
интересно, скажи Геращенко слова в поддержку факина-ермака, это тоже было бы пиаром?.. ..Представители партии ЕС закупили и передали в больницы средства защиты - пиар; передали аппараты ИВЛ - пиар; представители партии ЕС обязались погасить штрафы в/с за ответный огонь по кацапам на фронте - пиар; требуют расследовать факт измены в ОП - пиар... Представители Зеленского вводят во власть клептоманов, педофилов, прикрывают расследования по фактам госизмены. а в переговорные группы по донбассу назначают откровенных сепаров - это борьба с преступным наследием кровавого барыги, да?...
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30.09.2020 10:49 Ответить
Требовать от правительства изначально бесперспективного дела - откровенный пиар. А на счет ИВЛ и тд если считать так как у Вас написано, то посмотрите канал Украина где Ахметова пиарят с его помошью. Так Петя со своей партией нищебродом окажется.
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30.09.2020 10:52 Ответить
о, привычная демагогия против фактов
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30.09.2020 10:55 Ответить
Фактов в Вашем высказывании я не увидел. Голословные утверждения не подтверженные никакими ссылками на источники. Но я их принял как факты. Так же точно я указал, где Рыжего пиарят таким же образом. https://akhmetovfoundation.org/ru/video_gallery Вот Вам еще ссылки на благие дела Ахметова. А по https://kanalukraina.tv/programs/gumanitarnyiy-shtab-pomojem информации телеканала Украина так он вообще чуть ли не святой. Так в чем демагогия?
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30.09.2020 11:09 Ответить
"Фактов в Вашем высказывании я не увидел" В гугле забанили? Я ж говорю - демагог, абы языком поелозить... В моем комментарии было хоть слово про гудка? Фигурировали представители партий ЕС и СН, поэтому отвечай по существу персоналий и фактов по ним.
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30.09.2020 11:15 Ответить
У меня складывается впечатление, что в гугле забанили именно Вас. Меня нет. Тому подтверждение приведенные выше ссылки. Аналогию с Гудком я только привел ввиду напыщенных Ваших дифирамбов относительно ПЕС и собственно самого сивочелого реформатора - не более. Мне просто не нравятся, когда так явно облизывают политиков. Не сотвори себе кумира.
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30.09.2020 11:23 Ответить
в последний раз объясняю демагогу-любителю почесать языком: если всунулся комментировать, то комментируй по сути. Мне до отвращения неинтересны пустозвоны, ехай...
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30.09.2020 11:29 Ответить
Хочешь суть? Тогда и обсуждай требования ПЕС открыть уголовное дело на Фокина, а не лепи дифирамбы какие хорошие ПЕС и их священный лидер. Ты сам переводишь стрелки. Причем к делу Фокина ИВЛ, больницы и т.д. Я назвал пиаром именно то, что они требуют открыть изначально бесперспективное дело. Вот и комментируй по сути обстоятельств с Фокиным. Если конечно у тебя есть что возразить.
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30.09.2020 11:53 Ответить
Любитель оставить последний комментарий хочет, чтобы его послали в дальний путь? Тебе ж ясно сказали, упоротый, с пустозвонами общаться - себя не уважать. Ехай.....
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30.09.2020 11:59 Ответить
"Любитель оставить последний комментарий..."

Какая самокритика. Ладно, отдыхай. Все равно в разговоре от тебя толку ноль. А кто из нас демагог народ сам разберется по нашим комментариям в ветке.
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30.09.2020 12:05 Ответить
та ты достало уже, искатель народной популярности
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30.09.2020 12:11 Ответить
думаю за "личное мнение" ... не заведут...
скорее бы выгнали и его и всяких котлет...а набрали б настоящих дипломатов, патриотов, переговорщиков без личного мнения но с государственной и проукраинской позицией
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30.09.2020 10:11 Ответить
Навзав Фокера Мерзавцем,Арсен Борисыч спасет Негодяя краснопузого...
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30.09.2020 10:12 Ответить
Сразу 2возбудить уголовное дело не удастся, но для начала производства в порядке 214 КПК Украины оснований с головой. После внесения в ЕРДР, полностью можно "конторе" провести необходимые ОТМ, экспертизы и документирование. Заява официальная. Пора этлго старого 3,14 ...ра за рога и в стойло!
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30.09.2020 10:13 Ответить
На дурочку закосит. Врачи выдадут справку старику. так шо...А вот Ослу - справку Пальчевский уже не даст.
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30.09.2020 10:13 Ответить
справку не даст но медикаментофф отсыпет
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30.09.2020 10:31 Ответить
Додатково відкрити справу проти п'ятої колони, блоку ЗАЖОПУ ЗА ЗРАДУ І РОБОТУ НА ВОРОГА. АРЕШТУВАТИ І ПО ДОРОЗІ ЗА СПРОБУ ВТЕЧІ ...
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30.09.2020 10:13 Ответить
Как теперь нашим дипломатам в ООН, Совете Европы, на всех площадках доказывать факт российского присутствия Источник: https://censor.net/ru/n3221949\\\\\\\\\\

А разве вы за 5 лет не доказали еще? Та они знали это еще с первого дня когда хачи и тундровики захватили порламент Крыса. И даже раньше знали. По кр. мере ЦРУ, которое х.з. зачем высрало: А мы даже и не думали шо Рашка на Крыс нападет. - должны были уволены, разогнаны, посажены с половина со.трут.ников - чего не наблюдаем.
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30.09.2020 10:15 Ответить
"котел" это немцы применяли, потом - совки, но немцы эпичнее умудрялись.
То есть - не "котел", а оперативное окружение, и наши отовсюду вышли. , Огневой мешок еще мона сказать, но наши - деблокировали.
Не будь совком, какие "котлы" то? оперативное окружение под контролем Муженко, и он командовал не слабо. И выводил всех. И оперировал на нулю просто, последние вертушки посылал на помощь, и победил. Мужественный генерал.
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30.09.2020 20:55 Ответить
Скрытый враг намного опаснее открытого дурака...
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30.09.2020 10:15 Ответить
Фокін протяже янелоха. Ось проти нього і потрібно порушити кримінальну справу.
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30.09.2020 10:17 Ответить
в цього за сукупністю злочинів найкращий вихід - Ростов, бо буде вава
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30.09.2020 10:23 Ответить
https://www.stopfake.org/

Виктор Муженко пресс-конференции http://zn.ua/UKRAINE/u-genshtaba-est-dokazatelstvami-prisutstviya-rossiyskih-*******-v-donbasse-165424_.html заявил , что украинские войска не ведут «боевых действий с подразделениями регулярных войск российской армии», однако российские военные принимают участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.
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30.09.2020 10:21 Ответить
а что он сказать должен был то?
там шли договорняки, а Муженко мог как нападать(освобождать), так и ждать за "порешают"
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30.09.2020 21:16 Ответить
Я не приверженец движения Порошенко, но осудить его надо (Фокина) и проиговорить к расстрелу (условно).
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30.09.2020 10:21 Ответить
просто на кол. вместе с бойко, ********** и сворой ихних щенков. потом сжечь.
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30.09.2020 10:22 Ответить
-Так у внучки же рот красивый, жалко....
-Ладно. Потом всё равно сжечь!
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30.09.2020 10:45 Ответить
))
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30.09.2020 10:46 Ответить
Та ви шо!!! Де ж Бубочка знайде на заміну іще одного такого махрового проштовхувача політики Пуйла в Україні? Такі кадри на дорозі не валяються, їх десятиліттями у КДБ готували. Тут навіть Машка-HR не допоможе.
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30.09.2020 10:22 Ответить
На подкуп Штирлицов за бугром РАБссия на 2021 год запланировала потратить на 40% больше, чем в текущем году.А это значит... количество Фокиных и прочих Шредеров по Миру возрастет пропорционально...
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30.09.2020 10:23 Ответить
Штирлицы СССр нен спасли от развала,не спасут и РАБссию Мавзоленйную...
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30.09.2020 10:30 Ответить
Як така істота могла бути прем`єром? І хтось носив хабарі! І забеспечив існування маші і вітольда. Де ваша гідність, носії хабарів?!
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30.09.2020 10:34 Ответить
Мрази ЗЕленые...
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30.09.2020 10:37 Ответить
Зеленського і Фокіна до кримінально-процесуальної відповідальності за зраду! Доки українські воїни гинуть від російських куль, ці гниди працюють на знищення України.
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30.09.2020 10:46 Ответить
Валенса президент Польщі був агентом КДБ, а тут якийсь Фокін і він як прем'єр України чомусь пройшов поза вербування КДБ. Тому і озвучує те, що йому дають озвучувати в методичці з ареопагу Кремля. Типу кажи - РФ там нєт, надо пєрестать стрєлять, мовляв из за язика і востал Донбасс. Надо разводить войска, надо говорить с руководством ДиРи. Ну явно дід як мінімум сексот старої закваски, або обана, полковник ФСБ вже в нових погонах з 1991 року.
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30.09.2020 10:52 Ответить
Фокину-проститутку уже давно вешать пора, а не судить-рядить. Там все и так ясно - без УД пусть на виселицу отправляется! По блату.
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30.09.2020 10:56 Ответить
клоун - археолог…= Фо́кин

. уголовное производство и посадить в музей,
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30.09.2020 10:57 Ответить
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zamglavy-delegacii-v-tkg-fokin-vystupil-za-osoby-372251/

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zamglavy-delegacii-v-tkg-fokin-vystupil-za-osoby-372251/ Замглавы делегации в ТКГ Фокин был назначен для переговорного процесса в интересах Украины. От этих переговоров зависит судьба Украины, судьба всех нас. Вместо того чтобы защищать интересы Украины, отстаивать целостность границ Украины, суверенитет, Фокин стал явно на сторону страны оккупата - России, начал подрывать суверенитет Украины, плевать на память погибших за независимость Украины. Возникает естественный вопрос, как он туда попал, кто его рекомендовал, готовил обоснованное представления, с какой целью назначил, если он явно враг Украины. Был ли объявлен конкурс на эту должность или это было назначение конкретно кем-то. Теперь, кто должен ответить за провал переговорного процесса, за неправильное назначение Фокина, за высказывания Фокина. Что это за подбор кадров. Необходимо открыть уголовное производство не только в отношении Фокина по факту госизмены, но и против должностных лиц, которые его назначили https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zamglavy-delegacii-v-tkg-fokin-vystupil-za-osoby-372251/
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30.09.2020 11:13 Ответить
ЕС" требует открыть уголовное производство в отношении Фокина по факту госизмены, - Ирина Геращенко?????????????????????

Повне Марабу!
За особое мнение, заяление под суд. Можно даже расстрелять
ЕС и все его члены давно умом тронулись или прикидываются.
И за что. За то что Фокин ознакомившись с ситуацией пришел к выводу что в ТКГ ни о чем договориться нельзя. Сепары и Путин никогда ни на какие уступки не пойдут. А Украина бессильна повлиять.
Вот Фокин и озвучил, на какие условия эта банда может пойти. НИ НА КАКИЕ.
Надо прекращать переговоры. Объявлять "замороженный конфликт" на оккупированной территории Украины и дать возможность Путину дальше нарушать международные законы. А всю эту шайку "ЕС" во главе с Ириной и Петром отдать под суд. По их вине Украина потеряла Крым и Донбасс и вряд ли когда-либо вернет. А также десятки тысяч жизней лучших украинцев. Не говоря уже об экономических потерях.
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30.09.2020 11:40 Ответить
И еще. Вы поймите. В ТКГ мертвая ситуация. Ничего сделать нельзя, не заплатив магистральными интересами Украины. Никакие Макроны и Меркели нам не помогут. Мы только находимся в подвешенном состоянии а власть нас кормит несбыточными надеждами.
Там большая коррупция, контрабанда, политические игры. И все это вредно отражается на социалке и общественном порядке.
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30.09.2020 11:45 Ответить
даааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
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30.09.2020 12:51 Ответить
тыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыххххххххххххххххх
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30.09.2020 21:17 Ответить
сказать, это не означает требовать, где действия.
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30.09.2020 12:53 Ответить
для начала надо *********** и его хозяина дерьмака на зону . вонючие консервы фсб.
бубочка , шмакля зеленая, в ласапете колеса подкачал? а то до ростова дорога не близкая
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30.09.2020 13:41 Ответить
Как только зелёную шоблу начали теребить с вагнеровцами, так эти хамелеоны сразу заделались заядлыми патриотами. Кто кандидатуру этого деда подавал? Кто подписывал?
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.
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30.09.2020 13:45 Ответить
требуйте, хоть лопните.
там нет состава преступления на госизмену.
одна фраза вырванная из контекста.
отстранили и нормально.
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30.09.2020 19:45 Ответить
 
 