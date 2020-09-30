"ЕС" требует открыть уголовное производство в отношении Фокина по факту госизмены, - Ирина Геращенко
"Европейская Солидарность" обращается к СБУ и ГБР с требованием немедленно открыть уголовное производство по факту государственной измены, ст.110-111 УК Украины в отношении Витольда Фокина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила соглава фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.
Парламентарий отметила, что Фокин откровенно работает на страну-агрессора, а не на мирное урегулирование.
"С удивлением читаю заявления "слуг", что, мол, бздуры Фокина - это его личные бздуры, а не официальная позиция властей. Это неправда. В ТКГ нет личных бздур, переговорщики перед каждым заседанием ТКГ получают директивы. Под подпись. От МИД. По крайней мере, так было в предыдущие годы, когда в переговорную группу входили не клоуны. А МИД сопровождал процесс, а не играл в страуса", - подчеркнула Геращенко.
"Кстати, где заявления МИД по Фокину? Как теперь нашим дипломатам в ООН, Совете Европы, на всех площадках доказывать факт российского присутствия, если официальные переговорщики его не замечают? Нет и реакции самого Зеленского, следовательно, это и его позиция", - убеждена нардеп.
"Есть реакция Авакова. Но заявления в фб - это часть оппозиции. Силовые и специальные стуктуры, если они еще существуют в стране, должны немедленно возбудить уголовное дело по статье 111 УК. Это государственная измена. Плевать на могилы тысяч наших погибших от рук российских оккупантов воинов - это предательство", - подытожила Геращенко.
Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
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це може засмутити Машу...
це ж ваше прислів'я: долго кувшинчик к колодцу ходит, а конец все равно наступит
Какая самокритика. Ладно, отдыхай. Все равно в разговоре от тебя толку ноль. А кто из нас демагог народ сам разберется по нашим комментариям в ветке.
скорее бы выгнали и его и всяких котлет...а набрали б настоящих дипломатов, патриотов, переговорщиков без личного мнения но с государственной и проукраинской позицией
А разве вы за 5 лет не доказали еще? Та они знали это еще с первого дня когда хачи и тундровики захватили порламент Крыса. И даже раньше знали. По кр. мере ЦРУ, которое х.з. зачем высрало: А мы даже и не думали шо Рашка на Крыс нападет. - должны были уволены, разогнаны, посажены с половина со.трут.ников - чего не наблюдаем.
То есть - не "котел", а оперативное окружение, и наши отовсюду вышли. , Огневой мешок еще мона сказать, но наши - деблокировали.
Не будь совком, какие "котлы" то? оперативное окружение под контролем Муженко, и он командовал не слабо. И выводил всех. И оперировал на нулю просто, последние вертушки посылал на помощь, и победил. Мужественный генерал.
Виктор Муженко пресс-конференции http://zn.ua/UKRAINE/u-genshtaba-est-dokazatelstvami-prisutstviya-rossiyskih-*******-v-donbasse-165424_.html заявил , что украинские войска не ведут «боевых действий с подразделениями регулярных войск российской армии», однако российские военные принимают участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.
там шли договорняки, а Муженко мог как нападать(освобождать), так и ждать за "порешают"
-Ладно. Потом всё равно сжечь!
. уголовное производство и посадить в музей,
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zamglavy-delegacii-v-tkg-fokin-vystupil-za-osoby-372251/ Замглавы делегации в ТКГ Фокин был назначен для переговорного процесса в интересах Украины. От этих переговоров зависит судьба Украины, судьба всех нас. Вместо того чтобы защищать интересы Украины, отстаивать целостность границ Украины, суверенитет, Фокин стал явно на сторону страны оккупата - России, начал подрывать суверенитет Украины, плевать на память погибших за независимость Украины. Возникает естественный вопрос, как он туда попал, кто его рекомендовал, готовил обоснованное представления, с какой целью назначил, если он явно враг Украины. Был ли объявлен конкурс на эту должность или это было назначение конкретно кем-то. Теперь, кто должен ответить за провал переговорного процесса, за неправильное назначение Фокина, за высказывания Фокина. Что это за подбор кадров. Необходимо открыть уголовное производство не только в отношении Фокина по факту госизмены, но и против должностных лиц, которые его назначили https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zamglavy-delegacii-v-tkg-fokin-vystupil-za-osoby-372251/
Повне Марабу!
За особое мнение, заяление под суд. Можно даже расстрелять
ЕС и все его члены давно умом тронулись или прикидываются.
И за что. За то что Фокин ознакомившись с ситуацией пришел к выводу что в ТКГ ни о чем договориться нельзя. Сепары и Путин никогда ни на какие уступки не пойдут. А Украина бессильна повлиять.
Вот Фокин и озвучил, на какие условия эта банда может пойти. НИ НА КАКИЕ.
Надо прекращать переговоры. Объявлять "замороженный конфликт" на оккупированной территории Украины и дать возможность Путину дальше нарушать международные законы. А всю эту шайку "ЕС" во главе с Ириной и Петром отдать под суд. По их вине Украина потеряла Крым и Донбасс и вряд ли когда-либо вернет. А также десятки тысяч жизней лучших украинцев. Не говоря уже об экономических потерях.
Там большая коррупция, контрабанда, политические игры. И все это вредно отражается на социалке и общественном порядке.
бубочка , шмакля зеленая, в ласапете колеса подкачал? а то до ростова дорога не близкая
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.
там нет состава преступления на госизмену.
одна фраза вырванная из контекста.
отстранили и нормально.