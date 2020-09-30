ЕС" требует открыть уголовное производство в отношении Фокина по факту госизмены, - Ирина Геращенко?????????????????????

"Европейская Солидарность" обращается к СБУ и ГБР с требованием немедленно открыть уголовное производство по факту государственной измены, ст.110-111 УК Украины в отношении Витольда Фокина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила соглава фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Парламентарий отметила, что Фокин откровенно работает на страну-агрессора, а не на мирное урегулирование.

"С удивлением читаю заявления "слуг", что, мол, бздуры Фокина - это его личные бздуры, а не официальная позиция властей. Это неправда. В ТКГ нет личных бздур, переговорщики перед каждым заседанием ТКГ получают директивы. Под подпись. От МИД. По крайней мере, так было в предыдущие годы, когда в переговорную группу входили не клоуны. А МИД сопровождал процесс, а не играл в страуса", - подчеркнула Геращенко.

"Кстати, где заявления МИД по Фокину? Как теперь нашим дипломатам в ООН, Совете Европы, на всех площадках доказывать факт российского присутствия, если официальные переговорщики его не замечают? Нет и реакции самого Зеленского, следовательно, это и его позиция", - убеждена нардеп.

"Есть реакция Авакова. Но заявления в фб - это часть оппозиции. Силовые и специальные стуктуры, если они еще существуют в стране, должны немедленно возбудить уголовное дело по статье 111 УК. Это государственная измена. Плевать на могилы тысяч наших погибших от рук российских оккупантов воинов - это предательство", - подытожила Геращенко.

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

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