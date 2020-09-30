За 10 лет в Украине усыновлены 23,8 тыс. детей, из них иностранцами - 6,1 тыс., - Минсоцполитики

В течение последних 10 лет в Украине усыновили 23 814 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них гражданами Украины - 17 659, иностранцами - 6 155.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Усыновление - это приоритет и защита для ребенка, который потерял своих родителей. В Украине на сегодня 1 100 семей и одиноких граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, на правах родного ребенка", - сообщила пресс-службы Минсоцполитики.

Также отмечается, карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной болезни замедлили процесс усыновления, но не прекратили его.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": День усыновления - это особый праздник. Ежегодно почти 1,5 тысячи детей находят новые семьи, - Зеленский

"В течение 8 месяцев текущего года в Украине усыновили 694 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них: гражданами Украины - 558, иностранцами - 136. Приоритет национального усыновления сохранен, ведь украинцами усыновлено в 4 раза больше детей, чем иностранцами", - отмечают в ведомстве.

В то же время, по данным министерства, еще более 17 тыс. мальчиков и девочек разного возраста в подавляющем большинстве с братьями и сестрами состоят на учете по усыновлению.