Сегодня последний день, когда можно рассчитаться старыми банкнотами и монетами по 25 копеек
30 сентября 2020 года - последний день, когда можно расплатиться монетами номиналом 25 копеек и банкнотами 1992-2003 гг. выпуска.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает Цензор.НЕТ.
Обменять монеты и старые банкноты в любом отделении банка можно до 30 сентября 2021 года. Потом нужно будет обращаться в НБУ или уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).
Кроме того, с 1 октября НБУ будет активнее менять банкноты номиналом 1 и 2 гривни и монеты номиналом в 1 гривню старого образца (золотистого цвета). Из заменят новыми "серебристыми" гривнями. Но менять их не надо. Их просто не будут выдавать в банках после того, как они туда попали.
Напомним, с 1 октября 2019 года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа в Украине.
В то же время Нацбанк ввел новые монеты номиналом 1, 2 и 5 грн, а также банкноту номиналом 1000 грн.
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Что печально, так это факт инфляции!!!
Значица сегодня расстреливаем Нацбанк?
Єто про персонажа "толяньіча"
Государство отменяя действия денег - искусственно обедняет людей ими владеющими...
Допустим какая то бабушка отложила себе деньги и забыла где именно , и найдет их после ...
А они уже - недействительные !!!
Объясните мне, на каком законном основании государство отнимает уже ей не принадлежащее !?
Ведь деньги - это собственность тех, кто ими владеет и обязательства государства их обеспечить и принять в качестве оплаты !!!
Я УТВЕРЖДАЮ, что данная реформа это преступление против народа и дефолт государства (так как он явно и открыто отказался от выполнения своих обязательств) !!!