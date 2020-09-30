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Сегодня последний день, когда можно рассчитаться старыми банкнотами и монетами по 25 копеек

Сегодня последний день, когда можно рассчитаться старыми банкнотами и монетами по 25 копеек

30 сентября 2020 года - последний день, когда можно расплатиться монетами номиналом 25 копеек и банкнотами 1992-2003 гг. выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Обменять монеты и старые банкноты в любом отделении банка можно до 30 сентября 2021 года. Потом нужно будет обращаться в НБУ или уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

Кроме того, с 1 октября НБУ будет активнее менять банкноты номиналом 1 и 2 гривни и монеты номиналом в 1 гривню старого образца (золотистого цвета). Из заменят новыми "серебристыми" гривнями. Но менять их не надо. Их просто не будут выдавать в банках после того, как они туда попали.

Напомним, с 1 октября 2019 года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа в Украине.

В то же время Нацбанк ввел новые монеты номиналом 1, 2 и 5 грн, а также банкноту номиналом 1000 грн.

Читайте также: НБУ с октября выводит из обращения 25 копеек и начинает изымать старые банкноты и монеты в 1 и 2 грн

банкнота (30) гривня (1851) деньги (933) монеты (145) НБУ (4836)


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Топ комментарии
+11
Сьогодні останній день, коли можна розрахуватися старими банкнотами і монетами по 25 копійок - Цензор.НЕТ 9000
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30.09.2020 10:36
+6
Ура! мы все стали богаче! у нас изьяли бронзу и выдали нержавейку! ну и что, что переплавили 2 и 5 копеек - зато конец эпохи бедности!
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30.09.2020 10:26
+5
Возрадуйтесь зебилы
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30.09.2020 10:36
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Правила форума Совет форумчан
я принес в АТБ мешочек монет по 25 копеек).. кассирша подумал - на паперти стоял и подала мне лоток)
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30.09.2020 10:21 Ответить
1,2,5 коп=1,2,5грн...
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30.09.2020 10:21 Ответить
Ура! мы все стали богаче! у нас изьяли бронзу и выдали нержавейку! ну и что, что переплавили 2 и 5 копеек - зато конец эпохи бедности!
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30.09.2020 10:26 Ответить
Причем из 1шт 5 копеек, получается аж 2шт 5грн
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30.09.2020 11:11 Ответить
Конец бедности наступил когда за доллар начали давать 28 грн.
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30.09.2020 11:19 Ответить
А в Мацкалии за 1 вражеский доллар дают уже 80 деревянных рубликов
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30.09.2020 12:13 Ответить
Возрадуйтесь зебилы
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30.09.2020 10:36 Ответить
Сьогодні останній день, коли можна розрахуватися старими банкнотами і монетами по 25 копійок - Цензор.НЕТ 9000
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30.09.2020 10:36 Ответить
кравчуки, фокіни, кучми, медведчуки, ахметови та інша Мерзота приклали максимум зусиль щоб так було.....
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30.09.2020 12:17 Ответить
Казнокрады и коррупционеры из НБУ наработали коррупционные схемы - изымают качественную бронзовую мелочь и штампуют подверженную корозии стальную покрытую бронзой, на это тратится миллиарды, а монетная бронза по дешёвке продаётся за бугор. Тоже и с бумажными деньгами - выводятся якобы устаревшие купюры и печатаются новые и на это тоже уходят миллиарды и миллиарды народных денег. А не пора ли этих казнокрадов из НБУ арестовать, судить и расстрелять за мегакоррупцию?
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30.09.2020 10:38 Ответить
На счет бумажньіх купюр, бред, рано или поздно они изнашиваются их все равно меняют, с изменением дизайна или без
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30.09.2020 10:46 Ответить
Это в нормальных странах - у нас, чтоб наворовать. При попэрэдныке из НБУ исчезли миллиарды гривен предназначенные на утилизацию. Теперь гонтарева-сатанавская сидит в Лондоне и скупает там ценные бумаги и недвижемость.
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30.09.2020 16:06 Ответить
Просто феерический бред про исчезнувшие миллиардьі гривен предназначенньіе на утилизацию, за которьіе гонтарева теперь скупает недвижимость в лондоне. В єтой истории не хватает только рептилоидов и жидомассонов. Трать лучше свою пенсию на лекарства, а не на интернет.
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30.09.2020 17:20 Ответить
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30.09.2020 17:52 Ответить
заканчивай со всякими веществами, ну и пурга...
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30.09.2020 11:16 Ответить
Вы ищите заговор там где его нет! Там кстати не совсем бронза
Что печально, так это факт инфляции!!!
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30.09.2020 11:16 Ответить
Латунь 1992-96 гг. Дальше 2001-2013 алюминевая-бронза. С 2014 сталь покрытая латунью. Хорошая мне инфляция выводить бронзовую мелочь и штамповать стальную.
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30.09.2020 16:03 Ответить
Понял, Толяныч!
Значица сегодня расстреливаем Нацбанк?
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30.09.2020 12:30 Ответить
Всё по процедуре - арест, суд, расстрел!
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30.09.2020 16:03 Ответить
"Достаточно одной таблєтки"
Єто про персонажа "толяньіча"
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30.09.2020 17:21 Ответить
"А что ж мы тут сидим? Сегодня же последняя ночь, когда можно сеять деньги!" (с)
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30.09.2020 10:39 Ответить
Можно в подъезде расклеить ,чтобы ватники завидовали нам
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30.09.2020 10:50 Ответить
..как и обещала Вошь дь - эпоха бедности закончилась.. зебилы сделали себя вместе, а особоупоротые зебилы сделают себя ещё раз и на местных выборах - контрольный, или ещё "круче" - выберут "за жопу" регионалов мертвечука
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30.09.2020 10:57 Ответить
мля, песда прийшла...
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30.09.2020 10:57 Ответить
К тебе пейсда пришла? Принимай соболезнования. Дело такое. К кому когда песец приходит - к тебе сегодня пришел.
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30.09.2020 11:01 Ответить
в Ольгино к вам? Давно пора
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30.09.2020 11:17 Ответить
Надо отчеканить юбилейную монету где Фокина в очко опускают на реверсе и в пасть на аверсе
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30.09.2020 11:00 Ответить
это пропаганда гомосексуализма будет))
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30.09.2020 11:17 Ответить
Так а у нас сейчас пропаганда ЛГБТ в почете - целыми парадами пропагандируют и менты охраняют голубых пропагандонов от не согласных.
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30.09.2020 12:10 Ответить
Эпоха бедности закончилась-наступила эра процветания.Скоро все поголовно будем миллионерами.Эх,заживем....Хотя,если честно,миллионерами мы уже были...В 94-95г...История повторяется....
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30.09.2020 11:30 Ответить
які такі банкноти у 1992 році були? купони чи карбованці? де їх зараз взяти, щоб поміняти?
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30.09.2020 12:39 Ответить
Купонокарбованці вони називались, народ називав купони. Їх міняли на гривні восени 1996 року. Курс 100000 купонокарбованців=1 гривня.
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30.09.2020 13:21 Ответить
А фокус прост...
Государство отменяя действия денег - искусственно обедняет людей ими владеющими...
Допустим какая то бабушка отложила себе деньги и забыла где именно , и найдет их после ...
А они уже - недействительные !!!
Объясните мне, на каком законном основании государство отнимает уже ей не принадлежащее !?
Ведь деньги - это собственность тех, кто ими владеет и обязательства государства их обеспечить и принять в качестве оплаты !!!

Я УТВЕРЖДАЮ, что данная реформа это преступление против народа и дефолт государства (так как он явно и открыто отказался от выполнения своих обязательств) !!!
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02.10.2020 22:03 Ответить
 
 