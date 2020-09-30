Сегодня последний день, когда можно рассчитаться старыми банкнотами и монетами по 25 копеек

30 сентября 2020 года - последний день, когда можно расплатиться монетами номиналом 25 копеек и банкнотами 1992-2003 гг. выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Обменять монеты и старые банкноты в любом отделении банка можно до 30 сентября 2021 года. Потом нужно будет обращаться в НБУ или уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

Кроме того, с 1 октября НБУ будет активнее менять банкноты номиналом 1 и 2 гривни и монеты номиналом в 1 гривню старого образца (золотистого цвета). Из заменят новыми "серебристыми" гривнями. Но менять их не надо. Их просто не будут выдавать в банках после того, как они туда попали.

Напомним, с 1 октября 2019 года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа в Украине.

В то же время Нацбанк ввел новые монеты номиналом 1, 2 и 5 грн, а также банкноту номиналом 1000 грн.

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