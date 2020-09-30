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Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ

Не сомневаемся, что

МИД России заявил о "предвзятости" технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), представители которого брали пробы политика Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите".

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Пробы были отобраны "в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками", заявил МИД. С учетом этого Россия не сомневается, что специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, отметило ведомство.

Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах А.Навального.

Российский МИД также отметил, что Генпрокуратура России отправила властям Германии три запроса о правовой помощи из-за ситуации с Навальным, но не получила на них ответы. Не отвечают на запросы Генпрокуратуры и лаборатории в Швеции и Франции, где, как утверждала Германия, подтвердили следы яда из группы "Новичок" в пробах Навального.

До сих пор ни на один из запросов ответа из Берлина не поступило. Слышим лишь то, что они "продолжают рассматриваться". Нам также вновь и вновь предлагают обратиться за разъяснениями в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), руководство которой, в свою очередь, отсылает нас по этому же поводу к правительству ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам совершенно ясно, что было применено запрещенное химоружие, Россия должна объяснить эту ситуацию, - Макрон о Навальном

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

МИД РФ (1672) отравление (1584) химическое оружие (373) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+13
Параша это северная корея.Пока запад не поймет это,будет всем херово.
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30.09.2020 10:17
+13
Крутят пластинку по новой...
Ваши доказательства...не доказательства
Да новичок наш...но выпил Навальный его сам...
Да отравили...а что вы нам сделаете?
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30.09.2020 10:23
+13
РОССИЯ НЕ ТОЛЬКО ИМПЕРИЯ ЗЛА, НО И ЕЩЕ ИМПЕРИЯ ЛЖИ И ЦИНИЗМА.
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30.09.2020 10:23
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Параша это северная корея.Пока запад не поймет это,будет всем херово.
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30.09.2020 10:17 Ответить
Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 278
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30.09.2020 10:22 Ответить
Крутят пластинку по новой...
Ваши доказательства...не доказательства
Да новичок наш...но выпил Навальный его сам...
Да отравили...а что вы нам сделаете?
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30.09.2020 10:23 Ответить
Усі брешуть, абсолютно всі. Один Пуйло чистий як скло.
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30.09.2020 10:23 Ответить
РОССИЯ НЕ ТОЛЬКО ИМПЕРИЯ ЗЛА, НО И ЕЩЕ ИМПЕРИЯ ЛЖИ И ЦИНИЗМА.
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30.09.2020 10:23 Ответить
Дедушка Геббельс подавился бы от зависти тому объему вылитых парашей фекалий....
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30.09.2020 10:25 Ответить
не сомневался, что лаптеавые "специалисты" НЕ сообщат о следах яда в пробах Навального...
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30.09.2020 10:24 Ответить
если бы параша не травила всех ядами, то ***** не шастал бы по миру со своей "термокружкой".
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30.09.2020 10:24 Ответить
Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7936
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30.09.2020 10:25 Ответить
Макрон и Меркель ,вам ***** в глаза ссыт🤭🤫🤦😂😂😂😂
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30.09.2020 10:26 Ответить
Тада. ОЗХО врет.

Даешь независимых правдивых искпердов из Роиси, КНДР, Ирана. Можно еще талибов, ИГИЛ и Хамас привлечь к экспертизе.
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30.09.2020 10:26 Ответить
Или клинику ПАЛЬЧЕВСКОГО!)
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30.09.2020 10:27 Ответить
О да!!! Этот ни разу не ангажированный гандон умеет делать правильные анализы.

Кристальные анализы наркомана ЗЕ тому подтверждение.
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30.09.2020 10:32 Ответить
РФ сама состоит в ОЗХО , придется отчитьіваться именно ей , а не наоборот.
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30.09.2020 10:27 Ответить
Они создадут свое агенство ХЗ ХУ)
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30.09.2020 10:28 Ответить
Сказка о том, как величайший геостратег всех времён и народов взрастил целую плеяду ангажированных специалистов ОЗХО
Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9201
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30.09.2020 10:28 Ответить
Ну, кто кроме как МИД РФ, который давно стал филиалом ГРУ ГШ РФ, может лучше знать, кто и чем травил? Если сказали, что обнаружат, то, значит, точно обнаружат.
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30.09.2020 10:29 Ответить
Россия сама попала в свою же ловушку.
Если бы сразу возбудили уголовное дело по факту отравления и взяли пробы, то имели бы железобетонные аргументы против всяких (как им кажется теперь) инсинуаций с отравлением.
А сейчас они вынуждены лишь отбрыкиваться и плодить все новые и новые версии отравления.
А с другой стороны, они не завели дело сразу, потому как были уверены, что концов найти будет невозможно из-за смерти "подопечного".
Теперь они , говоря шахматным языком, в "цугцванге". Любое их действие - против них.
Их тактика - абсолютная копия поведения в случае с МН17. Наплодить кучу версий, чтобы скрыть истину.
Но это только говорит о том, что отравление было и ни кем иным, как ФСБ.
Ну, а кто стоит за ними, и гадать не надо.
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30.09.2020 10:29 Ответить
Но зачем, травить декоративного оппозиционера? Это же прекрасных громоотвод властей от ангажированных подростков. Да и не клеится никак с доказательствами. Почему отравляющее вещество не действует на всех других участников этого спектакля?
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30.09.2020 10:35 Ответить
Захарова, перелогинься )))
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30.09.2020 11:07 Ответить
А ты сам подумай, кому это выгодно? Уж точно не Путину. Его обыграли его же картами. Первое, испортили его демократическую декорацию, второе, нашли предлог для свёртывания деловой активности Запада с Россией. А уж проблемы Украины, вообще полностью скрылись. Особенно на фоне событий с Навальным, Белоруссией, Карабахом, выборами в США, короновирусом, природными катаклизмами, про Украину вообще забыли.
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30.09.2020 12:07 Ответить
Та Навальний в них не "обчєственний дєятель", бо інших можна всіх труїти
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30.09.2020 10:45 Ответить
єто бандєровци
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30.09.2020 10:55 Ответить
Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5633
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30.09.2020 10:31 Ответить
Лживый ботоксный фюрер , напоминающий персонаж из шоу Бенни Хилла , лживая Ылита , брехливый паталогически народец . Страна фейк .
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30.09.2020 10:36 Ответить
сосетский нород, коего и в корее и на донбассе и у нас хватает
зри в корень (с)
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30.09.2020 12:23 Ответить
а как можно сомневаться если сами траванули и попытались скрыть следы отравления ?
лучшая оборона - нападение...и потом сразу - ну? и что мы говорили??? нашли яд - значит предвзято относятся...а мы жеж предупреждали !!
напомните мне хоть один... да хоть пол случая, когда рашка признала бы свой косяк или дерьмо в своих штанах???
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30.09.2020 10:41 Ответить
В російському МЗС нема ніяків сумнівів, що Навального отруїли "новічком", вони самі цим підтверджують
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30.09.2020 10:42 Ответить
руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах

а почему именно новичка - будет? палятся по ходу
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30.09.2020 12:22 Ответить
 
 