Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ

МИД России заявил о "предвзятости" технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), представители которого брали пробы политика Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите".

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Пробы были отобраны "в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками", заявил МИД. С учетом этого Россия не сомневается, что специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, отметило ведомство.

Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах А.Навального.

Российский МИД также отметил, что Генпрокуратура России отправила властям Германии три запроса о правовой помощи из-за ситуации с Навальным, но не получила на них ответы. Не отвечают на запросы Генпрокуратуры и лаборатории в Швеции и Франции, где, как утверждала Германия, подтвердили следы яда из группы "Новичок" в пробах Навального.

До сих пор ни на один из запросов ответа из Берлина не поступило. Слышим лишь то, что они "продолжают рассматриваться". Нам также вновь и вновь предлагают обратиться за разъяснениями в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), руководство которой, в свою очередь, отсылает нас по этому же поводу к правительству ФРГ.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.