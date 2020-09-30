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Новости Местные выборы-2020
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ТИК в Кременчуге отказалась регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет, партия обратится в суд, - Княжицкий

ТИК в Кременчуге отказалась регистрировать кандидатов от

В Кременчуге Территориальная избирательная комиссия вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил нардеп Николай Княжицкий.

"Было заседание территориальной избирательной комиссии в городе Кременчуг, которая отказала в регистрации списка партии "Европейская Солидарность" в городской совет. Это незаконное решение под абсолютно вымышленными аргументами", - отметил нардеп.

По словам Княжицкого, это происходит под давлением мафии, которая правит Кременчугом на протяжении уже многих лет.

"Потому что большинство политических сил здесь находятся под такой, как говорится, "фиолетовой" властью. Абсолютно коррумпированной, против которой ведется множество расследований. Которая фактически оккупировала этот большой украинский город и не дает ему развиваться", - отметил парламентарий.

Княжицкий сообщил, что "Европейская Солидарность" обратится в суд и выиграет.

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"А те люди, которые не дают провести нормально выборы, и те люди, которые возомнили себя здесь Лукашенко, очевидно должны быть наказаны и будут наказаны. Фамилии всех этих людей мы назовем, потому что это злостные нарушители избирательного законодательства", - добавил нардеп.

Княжицкий также отметил, что партия будет обращаться в ЦИК, однако в соответствии с законом разъяснения ЦИК надо ждать в течение 10 дней.

"Поэтому процедура такова, что в ближайшие два дня должен состояться суд, еще два дня дается на апелляцию, и мы будем подавать в суд. И будем придавать огласке ситуацию, когда мафия в Кременчуге создала здесь сетки подкупа избирателей - об этом говорит весь город. Которая узурпировала здесь власть, которая подкупила другие партии, везде позасовывала людей и надеялась, что с "Европейской Солидарностью" получится. На этот раз это не пройдет. Я убежден, что "Европейская Солидарность" не просто выиграет этот суд, а выигрыет в Кременчуге и выбросит эту мафию", - отмети нардеп, добавив, что "ЕС" предупреждала о том, что у Зеленского из-за падения рейтингов партии "Слуга народа" готовят масштабные фальсификации и нарушения избирательного процесса. В частности, снимают с регистрации наиболее рейтинговых оппозиционных к власти кандидатов.

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Автор: 

Княжицкий Николай (203) Кременчуг (354) местные выборы (2752) ТИК (88) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+9
Как неожиданно!!!

В СН осознали, что пролетают вы выборах, и начался тупой мухлеж.
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30.09.2020 10:28
+5
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."

Гамлєт, або Феномен зеленого кацапізма.
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30.09.2020 10:55
+5
"...причиной отказа стало нарушение гендерной квоты в списке от "СН" - в первой пятерке списка было четверо мужчин и всего одна женщина." Источник: https://censor.net/ru/v3221187
**** дебільна, ти хоч би само прочитало, перед тим, як посилатись.
І в спам тебе не я закинув, ******* тебе тут так, очевидно. Дивись. скоро не тільки в спам, по-мордасам ще можеш дістати. До того, блін, йде.
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30.09.2020 11:10
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Как неожиданно!!!

В СН осознали, что пролетают вы выборах, и начался тупой мухлеж.
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30.09.2020 10:28 Ответить
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."

Гамлєт, або Феномен зеленого кацапізма.
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30.09.2020 10:55 Ответить
Нахераж ти голосовало за Кловуна?
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30.09.2020 10:57 Ответить
Це ти нахераж голосувало за Кловуна?
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30.09.2020 11:00 Ответить
А ну, а ну. про що це ти? Є посилання на новину, є деталі? Сучище ти зелене, як ви вже надоїли своєю брехнею.
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30.09.2020 10:42 Ответить
Та будь ласка - це ж ви можете тільки слюнями бризкати й брехати. Я ж свої слова підтвердити можу:
https://censor.net/ru/news/3221187/v_zdolbunove_gorodskoyi_izbirkom_edinoglasno_otkazal_v_registratsii_vsem_kandidatam_ot_slugi_naroda
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30.09.2020 10:51 Ответить
Ой, а що ж так пруфи в спам кидаєте? Ви так не любите правду?
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30.09.2020 10:55 Ответить
"...причиной отказа стало нарушение гендерной квоты в списке от "СН" - в первой пятерке списка было четверо мужчин и всего одна женщина." Источник: https://censor.net/ru/v3221187
**** дебільна, ти хоч би само прочитало, перед тим, як посилатись.
І в спам тебе не я закинув, ******* тебе тут так, очевидно. Дивись. скоро не тільки в спам, по-мордасам ще можеш дістати. До того, блін, йде.
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30.09.2020 11:10 Ответить
Причины отказа
- после подачи документов в теризбирком, 13 кандидатов из списка ЕС отозвали свои заявления и таким образом отказались участвовать в выборах;
- из-за 13 отозванных заявлений в списке кандидатов нарушилась гендерная квота (на момент подачи документов в теризбирком она была соблюдена);
- из-за 13 отозванных заявлений в списках по территориальным округам (в Кременчуге их 6) оказалось меньше 5 кандидатов на округ - а законом установлена норма: от 5 до 12 кандидатов
Кушай не обляпайся))) и да, ты теперь "**** дебильная" и дальше по твоему тексту)
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30.09.2020 12:43 Ответить
А тепер, сучище, уважно читаємо: https://kg.ua/news/komisiya-5 https://kg.ua/news/komisiya-5.

До речі, суд зобов`язав ТВК зареєструвати, так що закон ТВК порушила!

А головне, ідіоте, проблема не в ЄС. Мені особисто пофіг хто там в Кременчузі. Проблема в тому, що Україна стрімко відкочується в часи Януковича і все, що так тяжко і з кров`ю вже було досягнуто стараннями зеленої мерзоти стрімко втрачається Така херня твориться не тільки в Кременчузі, така херня всюди І, що найгірше, справа знову йде но чергового майдану, бо народ знову все те дістане. Знову хаос, безлад і кров. І все це робиться зумисно!
Так що сам жери своє зелене гімно і навіть можеш подавитись, тварюко.
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30.09.2020 13:04 Ответить
Читать кого, представителей ЕС? Конечно они будут говорить что они правы, это аргумент только для таких идиотов как ты. Я же тебе привёл причины, и там чётко написано "нарушена гендерная квота" Так что кушай дальше "**** дебильная")))
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30.09.2020 13:28 Ответить
От пілять, суд зобов`язав ТВК зареєструвати! Вже є рішення суду, тобто підстав відмови не було. Але ще раз, річ не в тому, що ЄС, річ в зеленому бедламі. Так що сам жери своє зелене гімно і навіть можеш подавитись, тварюко.
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30.09.2020 13:44 Ответить
Нет сучек) мы говорили о причинах, а не о решении суда, не веляй хвостом. Тебе написали, что причины для отказа одинаковые, но ты в случае СН сообщил о них, а про ЕС поджав свой хвост решил промолчать. Поэтому тебя как дворняжку ткнули мордой в твоё же дерьмо))
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30.09.2020 13:56 Ответить
Зелений дебіле, а https://kg.ua/news/komisiya-5 тут про це нічого нема? Нєасіліл, тупий? Формально ТВК НЕ МАЛА ПРАВА НЕ РЕЄСТРУВАТИ! Тобто, ТВК порушила закон, що й визнав суд. Дійшло до придурка, чи повний зебіл?
І ще раз, виродку, країна скочується в найгірші часи Януковича, от що найгірше. ЄС дасть собі раду, законно, спокійно, послідовно. То не нагла шалупонь зебільна. Але ж нахрена то, для чого робити в державі хаос і безлад, чого ви тварюки добиваєтесь? Хочете хаосу? А самі в тому хаосі пропасти не боїтесь, виродки? Цього разу вже ніхто з вами панькатись не буде, забудь. Боюсь, що то вогнем і мечем буде, бо вже дістало.
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30.09.2020 15:21 Ответить
незарегистрировали кандидатов от СН в другом городе


в каком ?
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30.09.2020 10:51 Ответить
https://censor.net/ru/news/3221187/v_zdolbunove_gorodskoyi_izbirkom_edinoglasno_otkazal_v_registratsii_vsem_kandidatam_ot_slugi_naroda
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30.09.2020 10:53 Ответить
причиной отказа стало нарушение гендерной квоты в списке от "СН"

Ну нельзя только гомосеков-наркоманов выдвигать.
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30.09.2020 10:57 Ответить
Причина отказа есть всегда.
Тут Княжицкий просто эту причину не озвучил - скорее всего она точно такая же, ибо это основная причина отказов в регистрации в этом году.
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30.09.2020 11:01 Ответить
Проститутки Здолбунова відмовились втрачати репутацію висуваючись від "ЗЕ" ))))
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30.09.2020 11:05 Ответить
дура, твої розумові потуги зараховано, а тепер: абервалГ, абервалГ
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30.09.2020 11:17 Ответить
, Кременчугская городская территориальная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в Кременчугский городской совет от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Решение принято на только что закончившемся заседании теризбиркома. За это решение проголосовали 9 членов комиссии. Трое воздержались.
Основания для принятия такого решения огласил член теризбиркома Михаил Майборода.

Основные причины для отказа в регистрации: - после подачи документов в теризбирком, 13 кандидатов из списка ЕС отозвали свои заявления и таким образом отказались участвовать в выборах; - из-за 13 отозванных заявлений в списке кандидатов нарушилась гендерная квота (на момент подачи документов в теризбирком она была соблюдена)
; - из-за 13 отозванных заявлений в списках по территориальным округам (в Кременчуге их 6) оказалось меньше 5 кандидатов на округ - а законом установлена норма: от 5 до 12 кандидатов.
Михаил Майборода сообщил «Телеграфу», что ЕС может обжаловать принятое комиссией решение в судебном порядке. (***Тобто Пєтю з його "замутками " закономірно послано НА..УЙ !! )))
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10089619-terizbirkom-otkazal-v-registracii-vsem-kandidatam-v-gorsovet-ot-evropejskoj-solidarnosti.html
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30.09.2020 11:03 Ответить
[Переслано від ЗЕландия]
Мелитопольский теризбирком принял решение об отказе партии «Слуга народа» в выдвижении кандидатов в Мелитопольский городской совет. Партия подала не все документы на кандидатов, а один из кандидатов и вовсе прислал в теризбирком письмо, что не давал согласия баллотироваться. Глава Запорожской областной организации партии «Слуги народа» и куратор избирательной кампании - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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ЗЕландия (https://t.me/ze_landia)
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30.09.2020 10:47 Ответить
СН подала не все документы на кандидатов, а один из кандидатов и вовсе прислал в теризбирком письмо, что не давал согласия баллотироваться



Ну и кто им лекарь?
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30.09.2020 10:51 Ответить
Ну так а кто лекарь кандидатам от ЕС?

"после подачи документов в теризбирком, 13 кандидатов из списка ЕС отозвали свои заявления и таким образом отказались участвовать в выборах"

Абсолютно аналогичная ситуация ведь.
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30.09.2020 11:06 Ответить
Що можна ПОРОХУ,не можна Зе...
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30.09.2020 11:15 Ответить
Ты причину отказа СН хорошо рассмотрел, тупизень зеленый?
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30.09.2020 11:27 Ответить
Борьба за Место под Солнцем , - А простым труженикам , и рядовым Гражданам , как всегда Места не Остается.Куплено , перекуплено , - Партия как Ширма и проходной Бал.
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30.09.2020 10:30 Ответить
У Секти Недоумків істерика.
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30.09.2020 10:33 Ответить
"По словам Княжицкого, это происходит под давлением мафии, которая правит Кременчугом на протяжении уже многих лет." - ну так получили то, что заслужили. Чем он не доволен?
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30.09.2020 10:36 Ответить
В Кремне щимят СН? ... Подстилки не боятся, так как придёт порох, они под него подстелятся.
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30.09.2020 10:36 Ответить
В Кременчуку ******** Колишніх регіоналів,потім членів партії Бариги ?
Повірю..ага... )))
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30.09.2020 10:57 Ответить
дудра-ри, ч. Гж.
Бурмило, скиглій.

Словник Лемківскої Говірки. Пиртей П.С. . 2001.
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30.09.2020 11:31 Ответить
Сцыкун Вовка соревнуется с шапкокрадом Витей, "избиралки" регистрируют уже только по указке и давлению.. То ли история ничему не учит, то ли и вправду мозгов кот наплакал.
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30.09.2020 10:37 Ответить
Та погодите.
Будут вам и карусели, и мертвые души, и вбросы бюллетеней.

Не зря ж ЗЕ новые лица и всю правоохранительную систему из януковских кадров выстроил.
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30.09.2020 10:40 Ответить
ПЕС вообще нужно запретить как коммуняк.
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30.09.2020 10:44 Ответить
та ні.. Єс сама "сходить на пси" )))

така доля маргіналів в партіях політпроектах "лідерського типу"

"Віче",Сдпу о -де вони зараз ?
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30.09.2020 10:56 Ответить
А тебе в дитинстві в дурдом віддати не забули? Щирий "Англієць"😀😀😀, так турбуешся про веутрішньоукраїнські справи ?
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30.09.2020 12:29 Ответить
ТВК у Кременчуці відмовилася реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради, партія звернеться до суду, - Княжицький - Цензор.НЕТ 7193Аккуратней с плакатами, граждане кандидаты

Сегодня, 21 сентября, кременчужанин Иван Балацкий вышел на митинг возле КрАЗа с плакатом «Європейська солідарність куплена за мою зарплату».
: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10089413-proboltalsja-kandidat-v-mjery-kremenchuga-ot-es-vyshel-s-plakatom-yevropejska-solidarnist-kuplena-za-moju-zarplatu.html
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30.09.2020 10:51 Ответить
Княжицький ,і ЄС !!
"розберіться у собі !!!"" В Кременчуге теперь два кандидата в мэры от «Европейской солидарности» 21.09.2020, 1
По состоянию на 21 сентября, в Кременчуге оказалось два кандидата в мэры от партии «Европейская солидарность» (ЕС) - Ярош и Балацкий. После 24 сентября останется только один. Кандидатов оказалось двое, потому что в региональных структурах ЕС случился раскол - и теперь кременчугская городская и полтавская областная парторганизации ведут на выборы разных кандидатов.
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2020/09/21/v-kremenchuge-teper-dva-kandidata-v-mjery-ot-evropejskoj-solidarnosti_10089414.html
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30.09.2020 10:53 Ответить
не мудрствуя лукаво
ТВК прийняла правильне рішення...

Ярош не согласился Сегодня, 29 сентября,
Кременчугская городская территориальная комиссия зарегистрировала Сергея Яроша кандидатом на пост мэра Кременчуга от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Решение принято на заседании комиссии. На заседании теризбиркома присутствовал соперник Сергея Яроша - Иван Балацкий. Балацкого выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга городская парторганизация ЕС, а Яроша выдвинула областная парторганизация. По новому Избирательному кодексу, право окончательного формирования и утверждения списков кандидатов имеют областные парторганизации - поэтому официальным кандидатом от ЕС стал Ярош. Балацкий же пробыл кандидатом несколько дней. На заседании комиссии он попросил слова и предложил Ярошу прямо сейчас, добровольно написать заявление об отказе участвовать в выборах и снять свою кандидатуру. Кандидатов ЕС и самого Яроша Балацкий назвал «фейковыми». Ярош предложение Балацкого отклонил, и кандидатуру свою не снял. Он сказал, что слова Балацкого недостоверны и являются инсинуацией.
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10089621-terizbirkom-zaregistriroval-jarosha-kandidatom-v-mjery-ot-es-no-balackij-treboval-chtoby-on-snjalsja.html
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30.09.2020 11:01 Ответить
Зато зебилы регистрируют запрещённую в Украине кпу потому что комунофашисты для них - партнеры.
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30.09.2020 11:06 Ответить
порохоботе!? Дах поїхав ?
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30.09.2020 11:13 Ответить
Единственный в Украине НПЗ(все остальные были уничтожены Коломойским) это Кременчужский НПЗ и он принадлежит тому же Коломойскому, кстати контрабандная нефть с танкера "Делфи" предназначалась по слухам именно Коломойскому,это его и стиль и образ "работы",приобрести контрабандную нефть и обойдя растоможку переработать её на своём НПЗ который наверняка тоже числиться в офшоре и получить 1000% прибыли продав бензин по космическим ценам. Ещё в Кременчуге есть АвтоКраз который по слухам тоже усиленно стали банкротить и видимо он скоро перестанет существовать и там тоже как будто торчат уши Бени. А теперь вопрос; Кому принадлежит город Кременчуг в целом?
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30.09.2020 11:06 Ответить
порохоботи,не скавуліть ,а "ловіть" рейтинг і ДУМАЙТЕ :

Якби вибори до Кременчуцької міської ради відбулися сьогодні, то яку політичну силу ви б підтримали?
- Слуга народу 19,63%
- Не знаю/ не визначився 17,29%
- Опозиційна платформа - за життя 14,80%
- ВО «Батьківщина» 12,31%
- Європейська солідарність 9,35%
- Партія Шарія 7,17%

https://kg.ua/news/reyting-yakbi-vibori-u-kremenchuci-vidbulisya-nayblizhchoyi-nedili-za-kogo-b-golosuvali
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30.09.2020 11:10 Ответить
😡Соромно за рідне місто .
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30.09.2020 11:10 Ответить
соромно за що ? за Єс ,що не змогло висунути єдиного кандидата ? )))
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30.09.2020 11:14 Ответить
Якась чмушна комісія взяла і відмінила Конституцію? Чим більше партій тим кращий вибір за їх ідеологією.
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30.09.2020 11:51 Ответить
заметьте и это не донбасс.
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30.09.2020 12:51 Ответить
 
 