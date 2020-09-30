В ВСУ за сутки выявили 61 случай COVID-19, всего болеют 628 человек, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 30 сентября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют - 628 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 17 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр восточного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Южный региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Хмельницкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Черниговская ГКБ - 1 военнослужащий, Киевская ГКБ - 1 работник ВС Украины, Запорожская областная инфекционная больница - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 44 человека (Киевская область - 8 военнослужащих, Одесская область - 8 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 10 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Харьковская область - 3 военнослужащего, Черниговская область - 2 военнослужащего , Ривненская и Полтавская области - по 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая, Хмельницкая и Закарпатская области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 2 247 человек, летальных случаев - 10.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 552 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 139 человек.

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