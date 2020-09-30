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Новости Коронавирус и карантин
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Среди работников системы МВД зафиксирован новый рекорд по заболеваемости COVID-19: 195 случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 30 сентября, зафиксировано 195 новых случаев коронавирусной болезни среди работников системы МВД, что стало новым рекордным показателем за сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сейчас наибольшее количество правоохранителей больных COVID-19 зарегистрировано в Запорожской области (22), в Хмельницкой области (+14) и в г. Киеве (32).

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 5 768 работников системы МВД, 5235 - выздоровели, 16 - умерли.

Среди работников системы МВД зафиксирован новый рекорд по заболеваемости COVID-19: 195 случаев за сутки 01

"Будьте внимательны к своему здоровью! При первых симптомах обращайтесь к врачу", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 549 случаев. В тройке лидеров - Донетчина и Днепропетровщина

Как сообщалось ранее, предыдущий рекорд по заболевамости COVID-19 в правоохранительных органах был зафиксирован 25 сентября. Тогда заболели 142 человека.

карантин (16729) МВД (9324) правоохранительные органы (2970) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Равноправие только в Короновируса , - Нет богатых и Бедных , добрых и злых. Одних Валит , а других Предупреждает , - О пересмотре своих Жизненных Позиций.
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30.09.2020 10:35 Ответить
Другий рік місто косить чума,
Не працюють навіть борделі й тюрма,
Скінчився хліб, скінчилась вода,
З культурного життя - лише хресна хода.

Ходимо, кличемо святих отців,
На зворотному шляху підбираємо мерців.
Папське ім'я втрачає силу і міць,
Відьми звільняються з робочих місць.

Сенс ворушити цю каламуть?
Що тут гадати? - Всі й так помруть.
Яка різниця, що скажуть зірки?
Середні віки... Такі Середні віки...
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30.09.2020 10:41 Ответить
Редкий случай, когда перед вирусом мусора равны вместе с остальным населением .
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30.09.2020 10:45 Ответить
Арсен, неужели дополнительные 2,6 млрд из ковидного фонда не помогли?
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30.09.2020 11:01 Ответить
Как то похер на мусоров.
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30.09.2020 11:07 Ответить
оправдывают увеличение затрат на мвд.
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30.09.2020 12:50 Ответить
 
 