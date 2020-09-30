Среди работников системы МВД зафиксирован новый рекорд по заболеваемости COVID-19: 195 случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 30 сентября, зафиксировано 195 новых случаев коронавирусной болезни среди работников системы МВД, что стало новым рекордным показателем за сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сейчас наибольшее количество правоохранителей больных COVID-19 зарегистрировано в Запорожской области (22), в Хмельницкой области (+14) и в г. Киеве (32).

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 5 768 работников системы МВД, 5235 - выздоровели, 16 - умерли.

"Будьте внимательны к своему здоровью! При первых симптомах обращайтесь к врачу", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, предыдущий рекорд по заболевамости COVID-19 в правоохранительных органах был зафиксирован 25 сентября. Тогда заболели 142 человека.