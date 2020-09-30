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Новости Агрессия России против Украины
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Представитель Минобороны Армении Ованнисян: С начала боев в Нагорном Карабахе были ранены и убиты 2690 военных Азербайджана

Представитель Минобороны Армении Ованнисян: С начала боев в Нагорном Карабахе были ранены и убиты 2690 военных Азербайджана

В ходе широкомасштабной военной операции, развязанной Азербайджаном против Арцаха, армянская сторона уничтожила 790 солдат противника, 180 из которых находились в направлении Карвачарского района Арцаха.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"В течение дня (29 сентября. - Ред.) боевые действия продолжались на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. - Ред.) и Азербайджана. Бои на севере и юге были особенно ярыми. Армянская сторона добилась значительных успехов, поразив в течение дня бронетехнику, БПЛА и живую силу противника. С начала боевых действий убито 790 азербайджанских военнослужащих, из них 180 в направлении Карвачара. Потери азербайджанской стороны: 1900 раненых, уничтожены 137 танков и бронетехники, 72 БПЛА, 7 вертолетов и 1 самолет", - сказал Ованнисян.

Отметим, что азербайджанская сторона заявила о гибели и ранении 2300 военных Армении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бой в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.

Также смотрите: Война в Нагорном Карабахе: тела убитых во время атаки на Матагис солдат армии Азербайджана. ВИДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+48
армянское радио
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30.09.2020 10:36
+22
Армянское радио спрашивают: "сколько погибло военных Азербайджана? Армянское радио отвечает: "сто тысяч пятьсот. Но это не точно".
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30.09.2020 10:36
+12
...Сообщило армянское радио!
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30.09.2020 10:37
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армянское радио
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30.09.2020 10:36 Ответить
Армянское радио спрашивают: "сколько погибло военных Азербайджана? Армянское радио отвечает: "сто тысяч пятьсот. Но это не точно".
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30.09.2020 10:36 Ответить
😀😀😀
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30.09.2020 11:00 Ответить
ох уж эти военные сказочки
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30.09.2020 10:37 Ответить
А в реальности вот так армянские солдаты воюют. https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=d6VIdnwsh6g&feature=emb_logo
Снято камерой на каске самим воякой.
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30.09.2020 10:41 Ответить
...Сообщило армянское радио!
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30.09.2020 10:37 Ответить
Це реальне повідомлення про чудо. Днем раніше убитих було більше. 😁 Мабудь маємо справу з воскресіння.
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30.09.2020 11:07 Ответить
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30.09.2020 10:37 Ответить
Не тот Солдат , - Кто больше Соврал , а тот , кто улучшит Свои Позиции не театре военного Сражения.Чрез неделю , все станит Ясно.
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30.09.2020 10:38 Ответить
Ага ,врут как дышат🤦
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30.09.2020 10:39 Ответить
Та рэмбы епта, шо одни шо вторые
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30.09.2020 10:40 Ответить
Пишите уже десять тысяч, чего их басурман жалеть.
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30.09.2020 10:40 Ответить
Эрдоганыч это вам не Пашинян....
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30.09.2020 10:40 Ответить
Короче с армянами всё ясно.
- Лошадью ходи !....
- Ухи, ухи, ухи !!!
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30.09.2020 10:41 Ответить
Давно вже не було війни однієї держави проти іншої.
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30.09.2020 10:41 Ответить
2690 - 2300 )) армяне ждали сообщения, добавили 390 для победы. а могли и 330, к каждому!
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30.09.2020 10:41 Ответить
Кстати замедте зраду никто не разгоняет как у нас! Типа хлопцы гибнут в котлах. Кто ответит за гибель 76 десантников и тд и тп...!
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30.09.2020 10:41 Ответить
а-га, а у русни каждый дневной прирост выявленных заражений коронавирусом тоже заканчивался на число "90", так их и попалили на недостоверной информации
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30.09.2020 10:42 Ответить
та вони ж приблизно рахували, бо нічого там точного не було ніколи
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30.09.2020 12:21 Ответить
Они уже уничтожили треть техники Азербайджана?
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30.09.2020 10:42 Ответить
и только за вчера )
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30.09.2020 10:44 Ответить
Еще так несколько дней и можно Турцию захватывать!
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30.09.2020 10:54 Ответить
нафига несколько дней тратить, теряя время? уже можно к вечеру по горячему армянскому радио обьявить о полном уничтожении всего чего попало, успешном ********** и обьявить "дранг нах тюркай!" )).
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30.09.2020 10:58 Ответить
Кожна сторона кричить про перемогу.
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30.09.2020 10:42 Ответить
Вірмени хоч самі вірять в те що проголошують? Там ударні безпілотники Азербайджану ледве не в кожний відкритий люк вірменського танка заглядають своїми камерами . Окуповані території - повинні бути деокупованими.
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30.09.2020 10:42 Ответить
отери азербайджанской стороны: 1900 раненых, уничтожены 137 танков и бронетехники, 72 БПЛА, 7 вертолетов и 1 самолет



Представитель Минобороны Армении Ованнисян: С начала боев в Нагорном Карабахе были ранены и убиты 2690 военных Азербайджана - Цензор.НЕТ 6428
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30.09.2020 10:43 Ответить
особенно поражает воображение сбитый самолет . по заявлению армянской стороны это был истребитель пятого поколения Ан-2
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30.09.2020 10:46 Ответить
по танчиках это "карабахская прохоровка". в следующем левеле намолотят ещё больше )
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30.09.2020 11:00 Ответить
Это было прошлым летом, в середине ноября
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30.09.2020 10:44 Ответить
Армянское радио спрашивают: "Какая нация самая гнилая?"
Те подумали и ответили: "Зато у нас вино хорошее".
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30.09.2020 10:44 Ответить
догоним и перегоним айзера утром отчитались о 2300 убитых и раненных армянах . армяне тут же ответили что убили и ранили 2690 айзеров . так понимаю идет игра на повышение . ждем ответный ход от МО Азербайжана
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30.09.2020 10:44 Ответить
137 танков)) ага, верю каждому слову
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30.09.2020 10:44 Ответить
не мешайте армянам играть в World of Tanks . они сейчас перекусят . купят новую броню и еще 137 азербайжанских танков настреляют
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30.09.2020 10:50 Ответить
Никаких котлов в Украине не было,это пропагандоны кремля придумали сказку,дабы скрыть гибель Псковских десантников и гибель 36-й Чеченской бригады...
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30.09.2020 10:45 Ответить
А где Семенченки был ранее в жопу?
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30.09.2020 10:56 Ответить
Семенченко тогда был капитаном ФСБ РАБссии...
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30.09.2020 10:59 Ответить
А теперь уже майор?
А Притула, Лещенко, Шеремет?
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30.09.2020 11:16 Ответить
щось Притула гнильцой попахивать стал, видать покупатель каналов Пинчука сообщил, что Притуле там места не будет.
А бородатая писта и Шеремет это и не спорится, что казламордые гниды
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30.09.2020 11:19 Ответить
а чего был? он и сейчас есть
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30.09.2020 11:17 Ответить
В Минобороны Азербайджана заявили, что Армия обороны Арцаха попала в окружение Агдере-Тертерском направлении фронта. При этом в Баку пообещали убить армянских военных. В частности, по ним открыли артиллерийский огонь. Целью обстрелов является зачистка местности.
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30.09.2020 10:45 Ответить
Ну самолёт они дествительно сбили. Только это был АН-2, который неизвестно как очутился в зоне боевых действий. Такая техника характерна для фермеров.
Дронов тоже немало сбили. Но опять таки всякий хлам + пошли дроны-камикадзе, которых армяне тоже зачисляют в "сбитые". Ночью их немало упало на армянские танки и базу в центре. Пишут, что и вторая С-300 пригнанная вчера из Еревана тоже пришла в негодность после налёта дронов.
https://youtu.be/uUzCm40wlDQ Азерские дроны разбиваются
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30.09.2020 10:50 Ответить
Игорь Гиркин недавно раскрыл интересную вещь об ИХТАМНЕТах и Владиславе Суркове...
Бабла кремль давал много...но на Дамбасс доходило не более 20%,все украли Сурков и генералы РАБссиянской армии курирующие захват Дамбасса...
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30.09.2020 10:52 Ответить
та хто б мав сумніви, і зараз крадуть
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30.09.2020 12:27 Ответить
Короче, через неделю, будет уничтожено танков больше, чем во второй мировой)
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30.09.2020 10:52 Ответить
Там конечно сказочники похлеще наших....
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30.09.2020 10:57 Ответить
А в Сирії Шойгу "знищив 130 тисяч бойовиків". З ким поведешся, від того і наберешся. Нагадую, що взірцем кацапської брехні є єтнічні вірмени "Лавров"-Калантарян та Марго Синоньян, то ще питання, хто в кого вчився брехати - вірмени в кацапів чи таки навпаки.
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30.09.2020 10:57 Ответить
..Ще тиждень-другий таких "боїв" , і армій цих країн не стане . Перестріляють один одного повністю . Можна подумати - в Карабасі зараз " курська дуга " . .
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30.09.2020 10:57 Ответить
РАБссия живет до сих пор в 1945 году....и уже никогда не вернется в 21 век....
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30.09.2020 10:58 Ответить
Что такое "Арцах"? Пишите в новостях официальные названия территорий и населенных пунктов.
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30.09.2020 11:01 Ответить
Ще трохи і почнуть писати замість Луганськ "Ворошиловград". Така вже зараз на цензорі "модерація", ніяка. Про не те щоб вишукану, а хоча б безпомилкову українську навіть не згадую.
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30.09.2020 11:05 Ответить
це не помилки, а діалекти та найновіше словотворення
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30.09.2020 12:30 Ответить
Про азербайджанський підводний човен,майстерно торпедований вірменським есмінцем)))), забули додати)))Казкарі вірменські.
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30.09.2020 11:03 Ответить
Затра потери будут 100500 штурмовиков, 50авианосных групп и две звезды смерти
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30.09.2020 11:05 Ответить
РАБссия в 1995 году с января при Ельцине уничтожала каждый день 5 000 боевиков Дудаева в Чечне...
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30.09.2020 11:05 Ответить
Маргарита Симоньян не даст арменинам погибнуть в любом ящике московского телевизора... а ее муженек тем более...
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30.09.2020 11:07 Ответить
Азербайджан напал на Азербайджан,но захватчик Армения сопротьивляется....
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30.09.2020 11:09 Ответить
Армянське брехливе радіо казки московських болот і лєсов розказує на цілий світ! Ніколи так сильно не брешуть, як під час виборів і під час війни, а особливо ті хто дує у московську ******* дудку....
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30.09.2020 11:09 Ответить
Tak ix poslusat tankov uze u azerbaidzana kak bi i neostalos .Vrut armiani
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30.09.2020 11:15 Ответить
Господа Пашинян и Алиев, кто больше? Господин Алиев - 2500, лидер Пашинян - 2690. 2690 - "Раз", 2690 - "Два", 2690 ..., извините, поступила новая ставка! Господин Алиев - сколько?
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30.09.2020 11:20 Ответить
Идут торги за Карабах.
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30.09.2020 11:21 Ответить
Идут торги за Турецкий поток Эрдогана
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30.09.2020 11:26 Ответить
Армения признала Анекссию Крыма РАБссией,Азербайджан нет...,выводы делайте сами...
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30.09.2020 11:20 Ответить
Мамой клянусь,тристо миллионоф!
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30.09.2020 11:25 Ответить
Нормально видать симоньяшка вчера налакалась французского коньячка.
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30.09.2020 11:30 Ответить
Пашинян согласился с Путлером,вода из армянского озера Севан пойдет в Крым
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30.09.2020 11:32 Ответить
Все по завєтам Суворова.Турок побітих поболє піши.Чего іх басурман жалєть?))) Як вони підрахували,коли наступають азєра і поле бою за ними?Звичайно,брешуть обидві сторони,але 127 танків це смішно.Там гори,де їх скільки розвернеш?
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30.09.2020 11:35 Ответить
Поржать можно в Ютьюбе.....Встреча Марго Симоньян с Бошировыи Петровым Три дебила это сила...
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30.09.2020 11:39 Ответить
Краще рахуй своїх, підстілка кацапська.
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30.09.2020 12:17 Ответить
не может быть такого как в ато за 5 лет
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30.09.2020 12:47 Ответить
MAMAT KUNEM!!!
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30.09.2020 12:57 Ответить
обе стороны брешут десятикратно.
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30.09.2020 19:38 Ответить
 
 