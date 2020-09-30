Представитель Минобороны Армении Ованнисян: С начала боев в Нагорном Карабахе были ранены и убиты 2690 военных Азербайджана
В ходе широкомасштабной военной операции, развязанной Азербайджаном против Арцаха, армянская сторона уничтожила 790 солдат противника, 180 из которых находились в направлении Карвачарского района Арцаха.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"В течение дня (29 сентября. - Ред.) боевые действия продолжались на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. - Ред.) и Азербайджана. Бои на севере и юге были особенно ярыми. Армянская сторона добилась значительных успехов, поразив в течение дня бронетехнику, БПЛА и живую силу противника. С начала боевых действий убито 790 азербайджанских военнослужащих, из них 180 в направлении Карвачара. Потери азербайджанской стороны: 1900 раненых, уничтожены 137 танков и бронетехники, 72 БПЛА, 7 вертолетов и 1 самолет", - сказал Ованнисян.
Отметим, что азербайджанская сторона заявила о гибели и ранении 2300 военных Армении.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.
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Снято камерой на каске самим воякой.
- Лошадью ходи !....
- Ухи, ухи, ухи !!!
Те подумали и ответили: "Зато у нас вино хорошее".
А Притула, Лещенко, Шеремет?
А бородатая писта и Шеремет это и не спорится, что казламордые гниды
Дронов тоже немало сбили. Но опять таки всякий хлам + пошли дроны-камикадзе, которых армяне тоже зачисляют в "сбитые". Ночью их немало упало на армянские танки и базу в центре. Пишут, что и вторая С-300 пригнанная вчера из Еревана тоже пришла в негодность после налёта дронов.
https://youtu.be/uUzCm40wlDQ Азерские дроны разбиваются
Бабла кремль давал много...но на Дамбасс доходило не более 20%,все украли Сурков и генералы РАБссиянской армии курирующие захват Дамбасса...