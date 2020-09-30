Представитель Минобороны Армении Ованнисян: С начала боев в Нагорном Карабахе были ранены и убиты 2690 военных Азербайджана

В ходе широкомасштабной военной операции, развязанной Азербайджаном против Арцаха, армянская сторона уничтожила 790 солдат противника, 180 из которых находились в направлении Карвачарского района Арцаха.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"В течение дня (29 сентября. - Ред.) боевые действия продолжались на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. - Ред.) и Азербайджана. Бои на севере и юге были особенно ярыми. Армянская сторона добилась значительных успехов, поразив в течение дня бронетехнику, БПЛА и живую силу противника. С начала боевых действий убито 790 азербайджанских военнослужащих, из них 180 в направлении Карвачара. Потери азербайджанской стороны: 1900 раненых, уничтожены 137 танков и бронетехники, 72 БПЛА, 7 вертолетов и 1 самолет", - сказал Ованнисян.

Отметим, что азербайджанская сторона заявила о гибели и ранении 2300 военных Армении.

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Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.

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