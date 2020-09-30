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Новости Коронавирус и карантин
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Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и десяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и десяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 30 сентября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 50,8%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Требованиям для смягчение карантина соответствует лишь Кировоградская область.

Читайте: В Украине за сутки рекордные 4 027 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 208 959 человек

Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и десяти областях Украины, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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.. и тестирование уже зашкаливает за 30 000 ...
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30.09.2020 10:52 Ответить
Толковый у нас министр здравоохранения. Очень продуктивно борется с эпидемией (смайл ставить или нет?)
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30.09.2020 10:53 Ответить
Прежде, чем ехать в общественном транспорте без маски в Харькове - подумайте о том, что в 17-й - нет мест, а в 13-й берут только с кислородом в крови - 80 и меньше (сатурация)!
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30.09.2020 10:54 Ответить
А в 25-й больнице уволился почти весь медперсонал. По крохам собирают, приглашают обратно, обещая существенное повышение зарплат
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30.09.2020 10:59 Ответить
вибачаюся - інформація в мене з учора була - актуальна на сьогодні інформація - У Харківській обласній інфекційній лікарні та диспансері радіаційного захисту, де лікують хворих на коронавірус, не залишилося вільних місць! Майте це на увазі, коли будете їхати без маски - лікуватися доведеться самостійно - а отже і ліки купувати доведеться за свій рахунок!
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30.09.2020 11:23 Ответить
Наверное это быдло "не верящих", как гепа поедет за границу лечиться. Там места есть, И аппараты тоже
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30.09.2020 11:43 Ответить
Не лише в Харкові. В Дніпровському районі Києва тим, хто по прийнятій владою процедурі має бути госпіталізований, пропонують на вибір: або помирати в лікарні в коридорі (на протягах), або залишатись помирати вдома.
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30.09.2020 14:34 Ответить
Дані, які наводить влада, брехливі. Так само брешуть, як брехав Зеленський, коли розповідав про "канец епохі бєдності", про "пачему мєдвєдчук нє сідіт" і таке інше. Народ зробили придурками, привчили вірити у все, що ллється з телевізора на вуха бидлу, який ще й досі вірить клоунам.
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30.09.2020 14:40 Ответить
 
 