На базе отдыха на Львовщине мать застрелила дочерей 5 и 9 лет и совершила самоубийство, - полиция. ФОТО

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства смерти женщины и двух ее малолетних дочерей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Тела 36-летней жительницы одного из сел Старосамборского района и ее дочерей в возрасте 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории комплекса отдыха.

На месте происшествия работали следователи и оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины, а также сотрудники Старосамборского отделения полиции.

Как предварительно установили правоохранители, 29 сентября около 22:30 женщина, которая жила в усадьбе, осуществила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья.



Фото: сайт Нацполиции

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

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По факту следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Самборской местной прокуратуры открыли уголовные производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.