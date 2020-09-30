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На базе отдыха на Львовщине мать застрелила дочерей 5 и 9 лет и совершила самоубийство, - полиция. ФОТО

На базе отдыха на Львовщине мать застрелила дочерей 5 и 9 лет и совершила самоубийство, - полиция. ФОТО

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства смерти женщины и двух ее малолетних дочерей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Тела 36-летней жительницы одного из сел Старосамборского района и ее дочерей в возрасте 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории комплекса отдыха.

На месте происшествия работали следователи и оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины, а также сотрудники Старосамборского отделения полиции.

Как предварительно установили правоохранители, 29 сентября около 22:30 женщина, которая жила в усадьбе, осуществила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья.

На базе отдыха на Львовщине мать застрелила дочерей 5 и 9 лет и совершила самоубийство, - полиция 01
Фото: сайт Нацполиции

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

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По факту следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Самборской местной прокуратуры открыли уголовные производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

дети (6558) Нацполиция (16552) убийство (6505) Львовская область (2932)


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Топ комментарии
+24
Село неначе погоріло
Неначе люди подуріли(С)
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30.09.2020 10:59
+17
А версія цього жахливого вбивства іншою людиною , не розглядається ?
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30.09.2020 11:06
+14
Нормальные комментарии, люди обсуждают версии.
Не любить врагов, убивающих твоих сограждан нормально, отождествлять себя с ними, нет.
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30.09.2020 11:13
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Что то не чисто, убить двух! собственных детей, перезарядиться и застрелиться, похоже на убийство.
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30.09.2020 10:59 Ответить
Село неначе погоріло
Неначе люди подуріли(С)
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30.09.2020 10:59 Ответить
не хочешь жить сама-уходи,в чем виноваты дети!?
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30.09.2020 11:00 Ответить
ну когда в Древнем Египте умирал фараон, то его прислугу и некоторых преближенных ложили вместе с ним. Возможно у женщины поехала кукуха на религиозной сектанской почве...
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30.09.2020 11:02 Ответить
причем тут фараон.... это чистый бабский эгоизм типа я не буду и никто не будет.. назло как правило мужу или бывшему мужу.. есть такие западло.... а может тараканы в голове завелись тогда чем и как смотрели окружающие и родственники.хотя столько еще всего страшного и стремного куда лучше даже из любопытства не заглядывать...
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30.09.2020 11:14 Ответить
Сумніваюсь я.
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30.09.2020 11:47 Ответить
Там рядом граница, может стала свидетелем чего то.
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30.09.2020 12:28 Ответить
Ни фигасе ты далекий. Подавляющая часть населения искренне хочет захапать все свое (а часто и чужое) с собой на тот свет. Вот тебе наглядный пример, когда хапнуть удалось.
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30.09.2020 11:07 Ответить
дичь какая
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30.09.2020 11:02 Ответить
Так мацкалы все дикие, а та дура из Мацкалии.
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30.09.2020 12:07 Ответить
Нормальные комментарии, люди обсуждают версии.
Не любить врагов, убивающих твоих сограждан нормально, отождествлять себя с ними, нет.
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30.09.2020 11:13 Ответить
Мадам, вы не поняли, о чем был мой комментарий? Или притворились, что не поняли? Зачем же так откровенно признаваться в своей глупости или своем лицемерии (выбирайте любой вариант)?
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30.09.2020 11:15 Ответить
Это вы не поняли мой.
Перечитайте.
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30.09.2020 11:16 Ответить
Ой, никак граматный выискался?
Так ты рекомендуешь нам только с махнарылыми брататься или с пиндосами тоже?
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30.09.2020 11:26 Ответить
Отличие в том, что типичный россиянин, сидя в говне, еще и воображает себя великим имперцем, существом высшим за всяких там хохлов, белорусов, молдован и т.д. Он, конечно, в этом не виноват ибо вырос в таких условиях. Но соответственно и желание всех других людей избавить планету от таких существ абсолютно нормальное.
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30.09.2020 11:25 Ответить
Не смеши. Где ты видишь отличие от 99% местных комментаторов, считающих себя "настоящими патриотами Украины"? Почитай и послушай этих жертв пропаганды - точно такие же выкрики "украинцы качественно отличаются от москалей! мы лишены наследия совка, в отличие от россиян!"... Окститесь! Никакой разницы нет. Среднестатистический мещанин одинаков везде. И быдло одинаково везде. Американцы, избравшие Трампа, живя в России, выбрали бы Путина. Живя в Украине - голосовали бы за Зеленского или еще похуже... Твое наивное желание "избавить планету от таких людей" граничит с призывами к тотальному геноциду ))
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30.09.2020 11:34 Ответить
Нет, по моей логике - немецкая нация обязана была осознать свои ошибки. И она сделала это. И десятки лет выплачивала пострадавшим от ее действиям народам компенсации. И понесла огромные потери во многих других аспектах. Нация (те самые среднестатистические бюргеры, которые искренне приветствовали фюрера и верили в него) была наказана, но не уничтожена (как предлагаете вы). Когда (и если) россияне признают свои ошибки и станут жить с сознанием своей вины перед народами (я фантазирую, но в контексте вашего примера с Германией это единственная способность выдержать параллель) - тогда можно будет простить и их.
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30.09.2020 11:51 Ответить
А я и не желаю уничтожения никакой нации, в том числе и русской. Вот только за свою агрессию в отношении внешнего мира она должна быть наказана и должна пройти процес осознания. А до того момента, Россия будет оставаться в разряде врагов. А к врагам никто не испытывает теплых чувств. До момента окончания второй мировой смерти немцам желали и советские, и американцы и англичане.
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30.09.2020 12:01 Ответить
Все это хорошо, но не имеет никакого отношения к изначальному комментарию, с которого начался спор. Я не призывал переставать считать врагом Россию и тех русских, которые поддерживают политику Кремля. Однако я считаю (и продолжаю настаивать на этом), что различие между населением Украины и России настолько мизерное, что мы не имеем права объяснять подобные зверства "менталитетом россиян" - когда они случаются "у них, на псковщине", или же "жуткими личными обстоятельствами" - когда они обнаруживаются на львовщине или в каком-нибудь Чернигове. А ведь на данном форуме принят именно такой подход (и это еще раз подтверждает мой тезис, поскольку каждую нацию правительство зомбирует пропагандой "вы лучше, чем все остальные!"). А на самом деле наш самый главный враг - среди нас же. Тот самый совковый менталитет раба и феодализм бескультурного быдла.
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30.09.2020 12:06 Ответить
Рациональное зерно в Ваших рассуждениях есть, но мне кажеться, что Вы умышленно или нет пытаетесь подменить образ главного врага. Совковость и феодализм невозможно преодолеть в нынешних условиях, когда из-вне (из Кремля) идет постоянная финансовая, медийная и военная поддержка такого состояния вещей. Без этой подпитки за одно поколение совковость исчезнет. По этому, только ослабление России даст шанс на нормальный путь развития. И в виду этого перекосы "мы лучше, чем россияне" оправданы. Хотя бы как компенсация комплекса неполноценности который метрополия прививала веками колониям. Ну и плюс Вы еще должны понимать, что в нынешних условиях засилия кремлеботов на всех интернет площадках, гораздо практичнее послать потенциального бота сразу нахер попутно обозвав его всякими нехарошими речами, чем разводить долгие и безсмысленые дискусии.
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30.09.2020 12:26 Ответить
Как иллюстрация: "В поселке Талалаевка Черниговской области четверо школьниц станцевали на плитах мемориала погибшим воинам АТО."
https://korrespondent.net/ukraine/4279266-na-chernyhovschyne-devochky-tantsevaly-na-memoryale-ato
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30.09.2020 12:11 Ответить
Большая вероятность, что эти малолетние дуры из адептов шмария и ему подобных
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30.09.2020 12:30 Ответить
Да ни из каких-таких "адептов" они не происходят, не совершайте той ошибки, о которой я в самом начале говорил. Слишком малы и глупы эти девицы, чтобы являться чьими-либо агентами, кроме собственной физиологической натуры. Они - типичные украинские девицы-малолетки. Быдло. Какого в любой стране - подавляющее большинство. И национального менталитета у них нет. Только нюансы проявления своей сущности. Которые никак не влияют на общую картину.
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30.09.2020 13:12 Ответить
так, тебе обидно за вату, которую обижают?
Или ты рад, что паршиво живется не только русским?
Или зачем все это "вот если бы..."?
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30.09.2020 11:36 Ответить
Следствие УЖЕ установило, что та "мать" как раз вашего мацкаловско-позорного рода - ее привез мужик-западенець с заработков из Хренлостана вашего помойного.
И вообще пшло нах мразь совковая с украинской земли и украинского инфопространства! Го на Срувесну - там своим сородичам-казлятинам поясняй какие вы все крепостные опетушки от вашего сцаря Кагагна ***** Обнуленного. Всосало, чмо камунячее? То-то.
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30.09.2020 11:40 Ответить
Ну и на хера ты это написал?
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30.09.2020 12:34 Ответить
А версія цього жахливого вбивства іншою людиною , не розглядається ?
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30.09.2020 11:06 Ответить
Канєшна нє, бо та iнша людина вже порєшала все
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30.09.2020 11:38 Ответить
Найвірогідніша версія - ЦЕ ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ.
Вашш варіант менш ймовірний.
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30.09.2020 12:24 Ответить
Бредовая версия . Не похоже ни на спланированное убийство , ни на самоубийство. Царство небесное.
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30.09.2020 11:08 Ответить
Зачекайте... Тобто:

Версія 1. Жінка, машканка сусіднього села, взяла двох дочок, рушницю, запасні патрони, прийшла на сусідню базу відпочинку, при цьому не викликавши підозру, чому це в неї рушниця теліпається ззаду і вже там застрелила доньок і себе. Дома це зробити їй було впадло.

Версія 2. Жінка, машканка сусіднього села, взяла двох дочок і прийшла на сусідню базу відпочинку без рушниці. А тут бачить - на стіні висить рущниця, а на столику поруч - запасні патрони. Дай, думаю, застрелю дочок і себе. Так і зробила.

Мусора всіх взагалі за дибілів вважають? Хоча, 73% таких і є...
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30.09.2020 11:18 Ответить
Ця подія на перший погляд подібна на акт так званного "розширеного самовбивства" і її остаточно належить кваліфікувати психіатрам.
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30.09.2020 11:20 Ответить
А ти, як підорашки та фебосні шляпи, розділяеш людей за регіональними ознаками ?
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30.09.2020 13:19 Ответить
коменты щас наверно закроют.
и правильно сделают - кацапы хихикают и отпускают "смищные" "шуточки".
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30.09.2020 11:28 Ответить
Психдиспансери ліквідували.
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30.09.2020 11:34 Ответить
Вы в Ольгино всем гомо-коллективом уйдете на тот свет в результате подрыва в вашем офисе мощного заряда взрывчатки.
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30.09.2020 12:24 Ответить
Фильм ,Сияние отдыхает ...да крыши у людей едут всё сильней и это УВЫ будет продолжаться и нарастать ...
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30.09.2020 12:09 Ответить
нормальный ход
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30.09.2020 12:17 Ответить
Скоріш за все таим страшним чином вона мстилася бутьку її дітей.
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30.09.2020 12:17 Ответить
В Кацапстане недавно:
Мать, которая убила, а потом сожгла своих маленьких детей, предстала перед судом

https://www.youtube.com/watch?v=6mpqJAU8Hys

Задушившая своих детей мать признана вменяемой (Н. Новгород)

https://www.youtube.com/watch?v=tLJrDXZrgl0
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30.09.2020 12:35 Ответить
 
 