На базе отдыха на Львовщине мать застрелила дочерей 5 и 9 лет и совершила самоубийство, - полиция. ФОТО
На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства смерти женщины и двух ее малолетних дочерей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Тела 36-летней жительницы одного из сел Старосамборского района и ее дочерей в возрасте 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории комплекса отдыха.
На месте происшествия работали следователи и оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины, а также сотрудники Старосамборского отделения полиции.
Как предварительно установили правоохранители, 29 сентября около 22:30 женщина, которая жила в усадьбе, осуществила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья.
Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.
По факту следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Самборской местной прокуратуры открыли уголовные производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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Неначе люди подуріли(С)
Не любить врагов, убивающих твоих сограждан нормально, отождествлять себя с ними, нет.
Перечитайте.
Так ты рекомендуешь нам только с махнарылыми брататься или с пиндосами тоже?
https://korrespondent.net/ukraine/4279266-na-chernyhovschyne-devochky-tantsevaly-na-memoryale-ato
Или ты рад, что паршиво живется не только русским?
Или зачем все это "вот если бы..."?
И вообще пшло нах мразь совковая с украинской земли и украинского инфопространства! Го на Срувесну - там своим сородичам-казлятинам поясняй какие вы все крепостные опетушки от вашего сцаря Кагагна ***** Обнуленного. Всосало, чмо камунячее? То-то.
Вашш варіант менш ймовірний.
Версія 1. Жінка, машканка сусіднього села, взяла двох дочок, рушницю, запасні патрони, прийшла на сусідню базу відпочинку, при цьому не викликавши підозру, чому це в неї рушниця теліпається ззаду і вже там застрелила доньок і себе. Дома це зробити їй було впадло.
Версія 2. Жінка, машканка сусіднього села, взяла двох дочок і прийшла на сусідню базу відпочинку без рушниці. А тут бачить - на стіні висить рущниця, а на столику поруч - запасні патрони. Дай, думаю, застрелю дочок і себе. Так і зробила.
Мусора всіх взагалі за дибілів вважають? Хоча, 73% таких і є...
и правильно сделают - кацапы хихикают и отпускают "смищные" "шуточки".
Мать, которая убила, а потом сожгла своих маленьких детей, предстала перед судом
https://www.youtube.com/watch?v=6mpqJAU8Hys
Задушившая своих детей мать признана вменяемой (Н. Новгород)
https://www.youtube.com/watch?v=tLJrDXZrgl0