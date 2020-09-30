В приложении "Дія" началось бета-тестирование цифровых свидетельства о рождении, штрафов и исполнительных производств, - Минцифры
Разработчики приложения "Дія" запустили бета-тестирования цифровых свидетельства о рождении, штрафов и исполнительных производств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
"Новый документ в "Дія" - свидетельство о рождении вашего ребенка. Теперь свидетельство о рождении ребенка до 16 лет всегда будет в смартфонах обоих родителей", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, через приложение теперь можно будет посмотреть и оплатить штрафы за нарушение ПДД (фото и видеофиксация) и долги по исполнительным производствам физическими лицами-должниками. Квитанция об уплате будет храниться в приложения.
Пока услуги доступны только бета-тестировщикам. Сколько продлится этот этап, в министерстве не уточняют.
Отметим, что в приложении "Дія" уже доступны электронные паспорта (загранпаспорт и внутренняя ID-карта), студенческий билет, удостоверение водителя, полис гражданского автострахования и свидетельство о регистрации транспортного средства.
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