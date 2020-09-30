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В приложении "Дія" началось бета-тестирование цифровых свидетельства о рождении, штрафов и исполнительных производств, - Минцифры

В приложении

Разработчики приложения "Дія" запустили бета-тестирования цифровых свидетельства о рождении, штрафов и исполнительных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

"Новый документ в "Дія" - свидетельство о рождении вашего ребенка. Теперь свидетельство о рождении ребенка до 16 лет всегда будет в смартфонах обоих родителей", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, через приложение теперь можно будет посмотреть и оплатить штрафы за нарушение ПДД (фото и видеофиксация) и долги по исполнительным производствам физическими лицами-должниками. Квитанция об уплате будет храниться в приложения.

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Пока услуги доступны только бета-тестировщикам. Сколько продлится этот этап, в министерстве не уточняют.

В приложении Дія началось бета-тестирование цифровых свидетельства о рождении, штрафов и исполнительных производств, - Минцифры 01

Отметим, что в приложении "Дія" уже доступны электронные паспорта (загранпаспорт и внутренняя ID-карта), студенческий билет, удостоверение водителя, полис гражданского автострахования и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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штраф (1287) Минцифры (317) Дія (426)


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Клоуны..
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30.09.2020 11:06 Ответить
Не устанавливал и Вам не советую!!!
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30.09.2020 11:07 Ответить
Я и без зеленых уродов помню сколько у меня детей. А информацию где я нахожусь, когда сколько и с кем выпил, хрен они получат от меня.
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30.09.2020 11:19 Ответить
Не переживай - сольют базы без всякой установки. Да и врядли там чего страшного - судя по размеру какомто кросплатформенном ксамарине - оттого и разменр большой при нищем функционале, и сделать чтото эдакого не смогёт.
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30.09.2020 11:23 Ответить
А в чем сакральный смысл этого?? Что бы родители вдруг не забыли сколько у них детей? Или для чего?
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30.09.2020 11:44 Ответить
И в чем заключается смысл самого этого приложения...на которое тратится куча бюджетных денег?? Для чего оно?? Что с ним делать??
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30.09.2020 11:48 Ответить
Ну чиста тиритически можно права техпаспорт не таскать с собой, а вот напуркуа туда совать свидетельства о рождении - не ясно. Руке штоле чешуцца?
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30.09.2020 12:05 Ответить
 
 