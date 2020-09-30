Информация с черных ящиков разбившегося Ан-26 может быть обнародована после сопоставления данных и с разрешения следователя, - ГБР
В Государственном бюро расследований (ГБР) считают возможным обнародование всей информации с бортовых самописцев Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области 25 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский журналистам в среду в Киеве.
"После сопоставления, с разрешения следователя, конечно, возможно обнародование (информации с самописцев. - Ред.)", сказал он.
Борчаковский призвал не заниматься манипулированием в этом вопросе.
"Необходимо провести анализ как одного, так и второго бортовых самописцев, сопоставить эти данные, чтобы иметь объективную картину", - добавил Борчаковский.
Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о необходимости обнародования записей переговоров пилотов самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу 25 сентября под г.Чугуев Харьковской области, в том числе с диспетчером, чтобы спекуляции на тему причин произошедшего были сведены к минимуму.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорт Чугуева разбился самолет Ан-26Ш . На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.
По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
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1. Лівий двигун явно працював до того моменту, коли літак різко кинуло вліво. Не працював датчик. Тобто, літак приземлявся з обома працюючими двигунами.
2. Що сталося з двигуном:
- або так різко вийшов із ладу, що льотчикам не вистачило часу відреагувати на поворотний момент вліво із-за тормозу непрацюючого гвинта. Але тоді при падінні гвинт повинен бути розрушений з характерними поломками для гвинта, що крутився. Але хтось писав, що поломки характерні для гвинта, що не крутився. Чи могло ріко заклинити-не знаю.
- або льотчики самі заглушили приламаний двигун, щоб він не вийшов з ладу, і далі по першому пункту. І тут явно помилка пілотів, бо вони повинні були знати, що літак поведе різко вліво і в них не вистачить часу вирівняти літак, особливо, коли вони дали газу на правий двигун.
- або теракт.