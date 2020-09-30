Информация с черных ящиков разбившегося Ан-26 может быть обнародована после сопоставления данных и с разрешения следователя, - ГБР

В Государственном бюро расследований (ГБР) считают возможным обнародование всей информации с бортовых самописцев Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области 25 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский журналистам в среду в Киеве.

"После сопоставления, с разрешения следователя, конечно, возможно обнародование (информации с самописцев. - Ред.)", сказал он.

Борчаковский призвал не заниматься манипулированием в этом вопросе.

"Необходимо провести анализ как одного, так и второго бортовых самописцев, сопоставить эти данные, чтобы иметь объективную картину", - добавил Борчаковский.

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Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о необходимости обнародования записей переговоров пилотов самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу 25 сентября под г.Чугуев Харьковской области, в том числе с диспетчером, чтобы спекуляции на тему причин произошедшего были сведены к минимуму.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорт Чугуева разбился самолет Ан-26Ш . На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.