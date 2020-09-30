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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Версию теракта как причину крушения Ан-26 под Чугуевом можно будет исключить после взрывотехнической экспертизы, - ГБР

Версию теракта как причину крушения Ан-26 под Чугуевом можно будет исключить после взрывотехнической экспертизы, - ГБР

Следствие не отбрасывает все возможные версии крушения самолета Ан-26 в Чугуеве (Харьковская обл.), версию теракта можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы, сообщил руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Максим Борчаковский.

"Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются... Решается вопрос о взрывотехнической экспертизк. (...) Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование", - сказал он журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что исключить версию теракта можно будет только по результатам проведенной взрывотехнической экспертизы, Борчаковский сказал: "Да".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выжившему в катастрофе Ан-26 курсанту Золочевскому позволили пройтись по двору госпиталя, о выписке речь еще не идет, - мать

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели, - Зеленский

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) теракт (2310) Харьковщина (5577) ГБР (3038)


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Топ комментарии
+1
Теракт не обязательно взрыв!
Террористический акт - предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами федерального уровня или подпольно действующими агентами и организациями, обычно с целью повлиять на настроение общества.
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30.09.2020 12:07
+1
По опр источникам, когда-то в КГБ была такая минимина. Вешплпсь на переднее колесо авто. Срабатывала от центробедной силы (на скорости 120-150 км в час). Заряд только отрывал колесо. Авто летело с кучей кувырков. Шансов выжиь практически нет. Найти следы взрыва среди груды деформированного металла очень тяжело.
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30.09.2020 12:16
+1
Тебе зебіла і "рассматрівать" не треба, видно, що рівень відстаючого школи для неповносправних.
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30.09.2020 17:11
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При прошлой власти других бы версий и не рассматривали бы. Списали бы все на российских диверсантов. А тех, кто заикнулся, что летаем на ржавых корытах записали бы в агенты Кремля.
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30.09.2020 11:33 Ответить
Тебе зебіла і "рассматрівать" не треба, видно, що рівень відстаючого школи для неповносправних.
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30.09.2020 17:11 Ответить
В воспаленном мозгу дебилов...
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30.09.2020 19:01 Ответить
Теракт не обязательно взрыв!
Террористический акт - предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами федерального уровня или подпольно действующими агентами и организациями, обычно с целью повлиять на настроение общества.
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30.09.2020 12:07 Ответить
По опр источникам, когда-то в КГБ была такая минимина. Вешплпсь на переднее колесо авто. Срабатывала от центробедной силы (на скорости 120-150 км в час). Заряд только отрывал колесо. Авто летело с кучей кувырков. Шансов выжиь практически нет. Найти следы взрыва среди груды деформированного металла очень тяжело.
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30.09.2020 12:16 Ответить
В полете колеса не крутятся. Там крыльями даже не машут, прикинь!
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30.09.2020 14:35 Ответить
Не напрягай у себя то место, где у других людей мозг.
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30.09.2020 15:00 Ответить
Диверсія - це не обов'язково вибухівка, це може бути перерізаний або протертий шланг, відкрутка "забута" в не тому місці, послаблена гайка і т.д. і т.п.
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30.09.2020 13:18 Ответить
...або "збите" калібрування датчика крутильного моменту....
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30.09.2020 17:13 Ответить
Слов нет. Поэтому лучше https://www.youtube.com/watch?v=PNIGPg0SuZs&feature=push-u-sub&attr_tag=MzuilcvvX_cIOOqf:6 посмотрите по поводу 43 летнего самолета и кто виноват в гибели курсантов . И скажите, что он не прав после этого.
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30.09.2020 14:30 Ответить
Сіро жа , ти знову в калюжу перднув, у цього камєнтатора, НУ, дуже яскравий мацковський акцент, майже такий, як і в тебе.
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30.09.2020 17:17 Ответить
Мордва кроме оскорблений по сути хоть какую то мысль имеет?
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30.09.2020 17:33 Ответить
Аскарбльонная мардва абідєлась, з чого б це?
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30.09.2020 18:51 Ответить
 
 