Версию теракта как причину крушения Ан-26 под Чугуевом можно будет исключить после взрывотехнической экспертизы, - ГБР
Следствие не отбрасывает все возможные версии крушения самолета Ан-26 в Чугуеве (Харьковская обл.), версию теракта можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы, сообщил руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Максим Борчаковский.
"Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются... Решается вопрос о взрывотехнической экспертизк. (...) Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование", - сказал он журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что исключить версию теракта можно будет только по результатам проведенной взрывотехнической экспертизы, Борчаковский сказал: "Да".
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
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