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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Информация об отказе левого двигателя потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 не соответствует действительности, - ГБР

Информация об отказе левого двигателя потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 не соответствует действительности, - ГБР

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют о недостоверности информации об отказе двигателя самолета, потерпевшего крушение под Харьковом.

"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель - не соответствует действительности", - сказал в среду журналистам в Киеве руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, он подчеркнул, что все эти обстоятельства устанавливаются в ходе проведения технического расследования, которое проводит главная инспекция Министерства обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Версию теракта как причину крушения Ан-26 под Чугуевом можно будет исключить после взрывотехнической экспертизы, - ГБР

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели, - Зеленский

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) расследование (3045) Харьковщина (5577) ГБР (3038)


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Топ комментарии
+10
Та пам*ятаємо як чугуївська медсестра в Харькові ногами "допомогала" півмертвому майданівцю.
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30.09.2020 11:54
+7
Ну поливать их есть за что - всем известно, как "продлевается рессурс" причем именно на бумаге. Подписали бумажку - взяли ответственность на себя!!!
А если снизился крутящий момент, это и есть отказ двигателя - т.е. двигатель перестал тянуть и выполнять свою функцию (то, что винт еще проворачивался уже до сраки)
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30.09.2020 11:27
+6
Ну нам пытаются рассказать, что показания датчика, что двигатель сдох не равно заявлению что двигатель сдох. И я наверное бы согласился если самолет не упал!!!
Теракт и ПЗРК сразу отметут, даже если найдут пустую трубу от комплекса.
Вы что?! Это же серьезная куча дерьма на великом Зе-перемирии - это делит все байки Зеленского на ноль!
Террористы теперь могут спокойно уничтожать наших военных - это все будет списываться как несчастные случае подрыва на "неизвестном устройстве" или "неосторожное обращение с оружием"...
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30.09.2020 11:35
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Правила форума Совет форумчан
Ну поливать их есть за что - всем известно, как "продлевается рессурс" причем именно на бумаге. Подписали бумажку - взяли ответственность на себя!!!
А если снизился крутящий момент, это и есть отказ двигателя - т.е. двигатель перестал тянуть и выполнять свою функцию (то, что винт еще проворачивался уже до сраки)
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30.09.2020 11:27 Ответить
PS Этот самолет должен был нормально сесть и с 1 двигателем, тем более загрузка у него была 1/2 от паспортной
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30.09.2020 11:29 Ответить
Чувак, то могло бути хибне показання датчика обертального моменту.
Ти про таке не подумав?
А реально ґвинтомоторна ґруппа працювала у штатному режимі.
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30.09.2020 11:38 Ответить
Прав, прав, прав - на все 100%. Отказ измерителя ИКМ и отказ двигателя - это две ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ, 5 месяцев с неработающим Индикатором ИКМ летали - и все ок.
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30.09.2020 11:47 Ответить
Ага виновато что то другое, а то что датчик показал, что двигатель сдох и самолет упал - это просто показания датчика и не в счет!!!
Я бы наверное согласился что "показания датчика "Двигатель сдох"" и сам факт что "двигатель сдох" ни одно и то же, если бы не одно но: САМОЛЕТ УПАЛ!!!
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30.09.2020 11:38 Ответить
А що там була комплексна технічна диверсійна закладка?
Такогонєможетбитьнікогда ?
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30.09.2020 11:42 Ответить
Давайте только без истерик. Я пытаюсь сказать, что есть комиссия, у которой есть доступ ко всем материалам и (я очень на это надеюсь) определённый опыт в этих ваших авиациях. Пусть они всё это обработают и выдадут официальную версию произошедшего. И тогда мы расчехлим говномёт и с ударной пролетарской ненавистью пройдёмся по виноватым на форуме цензора.
А пока есть только отрывочная (и местами противоречивая) информация от СМИ и тролей, а также несколько не относящихся к делу напрямую документов. ИМХО рано делать выводы.
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30.09.2020 11:44 Ответить
Плюс, запущений план легенди прикриття, щоб відвести розслідування в інші сторони, від кріейторів диверсії.
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30.09.2020 11:49 Ответить
Ну говномет зачастую бывает полезен, поскольку позволяет поднять солидную волну дерьма и делает невозможным замять неудобные моменты (иногда правда и наоборот)
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30.09.2020 11:54 Ответить
Да, это так!
Но в том то и дело, что именно версию терракта Зевласть отметет сразу, поэтому в этом направлении "волну говна", очень даже полезно погонять. И выгоды Кремля, тут как раз и нет - это скорее вызовет нагнетание антикремлевских настроений, причем не только в Украине (после Боинга, Навального....), что им совершенно не выгодно
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30.09.2020 12:05 Ответить
Не погогоджусь.
Кремль якраз робить це ПОКАЗОВО ДЕМОНСТРАТИВНО.
«А ми сралі на ваши доказательства, у нас ядерное оружие, плюс «Новичок» !!!.»
Правда зараз у них біда, виявляється у розвинених країнах є антидот проти «Новічка».
Мільярди бабла, що пійшли на його створення, кенгуру під хвіст.
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30.09.2020 12:18 Ответить
"... версию терракта Зевласть отметет сразу..."

Чому ? Це ще невідоммо. Сенс який ? Навпаки, версія з диверсією відведе вину від МО і експлуатантів.
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30.09.2020 12:20 Ответить
Куди Вас занесло ??
У Вас посилання на подію 2013 року ??
Альо ..!
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30.09.2020 14:36 Ответить
Извиняюсь, сейчас поищу актуальную статью, была на днях.
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30.09.2020 14:40 Ответить
Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы на Харьковщине, - ГБР.

Проверяются такие версии следствия:

- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;к
- атастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были - ответственными за управление полетами;
ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Источник: https://censor.net/ru/n3221370
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30.09.2020 14:52 Ответить
Та він Майстер.
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30.09.2020 11:39 Ответить
Информация об отказе левого двигателя потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 не соответствует действительности, - ГБР\\\\\\\\\

ГБР привлекла "экстрасенса"? Почти все погибли, "самописцы" еще не исследовали, но ГБР уже знает. Еще бы сказали что и "не могло быть боевиков с ПЗРК".
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30.09.2020 11:23 Ответить
Ну нам пытаются рассказать, что показания датчика, что двигатель сдох не равно заявлению что двигатель сдох. И я наверное бы согласился если самолет не упал!!!
Теракт и ПЗРК сразу отметут, даже если найдут пустую трубу от комплекса.
Вы что?! Это же серьезная куча дерьма на великом Зе-перемирии - это делит все байки Зеленского на ноль!
Террористы теперь могут спокойно уничтожать наших военных - это все будет списываться как несчастные случае подрыва на "неизвестном устройстве" или "неосторожное обращение с оружием"...
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30.09.2020 11:35 Ответить
"это делит все байки... на ноль"
Вы имели ввиду "умножает"? Бо если делить на ноль, то получим бесконечность баек
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30.09.2020 11:37 Ответить
"ГБР привлекла "экстрасенса"?"

А може почали зчитувати показання бортових самописців?

Як тобі така мисля?
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30.09.2020 11:45 Ответить
подивись скільки вже навіть Франція "зчитує" по літаку Бєні.
подивись скільки часу займає те ж саме в інших країнах, я вже й про Рашку не кажу.
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30.09.2020 11:57 Ответить
А поцікавитись, коли араби нарешті передали його Франції, (після праці мокшан, 100%), тобі Яхве забороняє?
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30.09.2020 12:12 Ответить
2 тижні тобі вистачить? а ти написав шо у нас за 2-3 дні - знайти, підключи(якщо є до чого), розшифруй, видай оф. документ зі всіма(з усіма) підписами, напиши оф. заяву, передай в ДБР, напиши текст тому хто висрав в новині це, і негайно закуси.
я ж не просто Францію навів, а тупо для декого -приклад шо навіть якщо на своїй території таке трапляється, то ніяка гнида не звіздить через три дні шо - то рябоє, а ето прямоє.
всьо, давай.
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30.09.2020 12:21 Ответить
«https://censor.net/ru/user/402400

2 тижні тобі вистачить?»

Це квесченс до Google.
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30.09.2020 12:24 Ответить
Теракт ? А про двигатель враги запустили слухи ?

Блин, как жалко ребят !!!!!
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30.09.2020 11:24 Ответить
там шо у Чугуєві що у Харкові вати, кацапів, агентів та підкацапників сила силена! звісно, що інформація про переміщення була найсвіжіша, а Гепа щось десь почуяв, та з Харкова втік або щось знав....
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30.09.2020 11:32 Ответить
Та пам*ятаємо як чугуївська медсестра в Харькові ногами "допомогала" півмертвому майданівцю.
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30.09.2020 11:54 Ответить
Просто все стратегические предприятия давно пора было из Харькова вывезти в центральную Украину . Бо от Харькова до раши 40 км
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30.09.2020 11:54 Ответить
Угу ... Почати і закінчити. Раз плюнути ...
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30.09.2020 12:22 Ответить
А шо не так? Вот как раз оставить на месте - это и есть ваше раз плюнути, два плюнути..., шобы ворвавшиеся дикуны, если канитель закрутится, своровали все и вывезли в нарапсею.
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30.09.2020 12:36 Ответить
на більшості стратегічних підприємствах харківщини сидять страдегічні "нужные люди" які при будь якому перенесенні підприємств під це діло поріжуть та здатуть у металобрухт. У Харкові так давно повелося... Працює людина на токарному верстаті... Його відправляють у відпустку. З відпустки вийшов - а його токарний верстат на метал здали. Звільняють за відсутністю технологічної потреби при виробництві. Бувало, що й ночами у верстатів ночували .... все одно що завод Шевченка порізали, що ХЗСШ порізали, що ХТЗ майже весь - це викруткова збірка з китайських комплектуючих....
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30.09.2020 12:49 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3291341.html
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30.09.2020 11:41 Ответить
І ніхто не бачив, як його збили? Чи всі мовчать?
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30.09.2020 11:54 Ответить
Ага, як вночі з лісу вилетіла ракета пзрка, розмірами з півдержака лопати, і встромилась у вихлоп мотора, то «зємля осєтілась і затряслась на сотні тисяч аршин вокрух !!!!»
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30.09.2020 12:09 Ответить
Якось недоречно.
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30.09.2020 12:15 Ответить
Як писали, там був «конвейр».
Ан вивозив курсантів.
Час і траса розписані по графіку.
Було заплановано 10 польотів.
Збили на 6 - му.
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30.09.2020 12:22 Ответить
почитай чуть вище, то ж кацап.
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30.09.2020 12:23 Ответить
у ***** "онаутонула", а тут будет "онупал".
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30.09.2020 11:25 Ответить
на пятый день после катастрофы комиссии удалось запустить отказавший двигатель. продолжаются работы по устранению отказа индикатора крутящего момента. все работы находятся под личным контролем.
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30.09.2020 11:26 Ответить
Ал Баарисовна? Не паясничайте, чай не на мордоре...
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30.09.2020 12:43 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3294960.html Твари
За год, с июня 2019 по июнь 2020 года, закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%. Зеленскому можно сколько угодно изображать скорбную рожу, говоря об аварии под Харьковом, но эта авария - прямое следствие недофинансирования ВС Украины.
Зеленский деньги предпочитает закапывать в мифическое "Большое строительство", которое закончится весьма не мифическими судебными приговорами.
tZE
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30.09.2020 11:32 Ответить
1. А якщо дороги дійсно побудують, Ви що придумаєте ??
2. Паливом запаслися. Його ж не можна безкінечно купувати за відсутності витрачання...
Єс ?
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30.09.2020 12:24 Ответить
Ноу.
Вот когда "дороги дійсно побудують", тогда и поговорим.
А Вы, небось, верите, что эта власть построит все дороги в Украине? Это Вы про старые или про новые? Развивать ничего не надо?
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30.09.2020 12:45 Ответить
Хм ... Ясно, що це неможливо. Про дороги. Їх постійно десь треба відновлювати.
По паливу - можливо.
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30.09.2020 14:39 Ответить
дороги за денюшки из фонда противоковидного!.., а нах, естественный отбор!..
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30.09.2020 13:49 Ответить
сказано же, не спешите юшку пыть, нехай м'ясо вкипыть, без роSSосии не обошлось. тчк
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30.09.2020 11:33 Ответить
Я конечно не специалист в технике... Но как ГБР это установило? Ведь данные бортовых самописцев еще не расшифровали вроде бы.
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30.09.2020 11:33 Ответить
содержать обучать пилотов л'тчиков штурманов и поддерживать их профессионализм на должном уровне очень дорогое удовольствие. 1 час полёта военного самолёта от 2 до 4 тонн за час полёта.. 1 тонна авиакеросина или бензина Б-90 стоит от 35000 грн, необходимый налёт часов (это не только обучение но и практика ежемесячная) не менее 500 часов ежегодно и считай теперь один пилот 500 час *2 тонны топлива =1000 тонн в год *35000 = 35.000.000 грн в год и это только топливо + содержание ремонт самолёта зарплата пилота содержание аэродромов и т.д А сколько дают на водержание ВВС Украины?? и сколько денег уходит на содержание чиновников, ТОПов госкомпаний прокуроров и админ аппарата ментов госадминистрайций?? содержание только НАБУ 3.550.000.000 в год генпрокурора 4 млрд грн суды продажные 9 млрд, кабина 3,5 млрд и оффис президента 1,5 миллиарда.. 1 миллиард на из госкино на фильмы которые никто не смотрит 1 млрд на книнги которые никто нге читает но они ПРАВИЛЬНЫЕ и поэтому деньги выделяются
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30.09.2020 11:39 Ответить
Книжки читайте, пліз ... Купуйте...
Кіно дивіться. Платіть за квитки, або легальний інтернет-кінотеатр...
І все буде добре.

Про все інше - з Вами згоден.
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30.09.2020 12:28 Ответить
Віри в цій державі немає нікому!
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30.09.2020 11:43 Ответить
Ага.
«Путєн, прііідііііі !!!!»
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30.09.2020 11:46 Ответить
я розумію ,що дбр дуже поважна організація, але я не чув про результати самописців і заяви поважної комісії, а заява схоже грунтується на допиті вижившего курсанта, але слова перелякуваного героя-курсанта до діла не пришиєшь, і такі заяви я можу оцінювати ,як тиск на висновки високоповажної комісії, а Бутусов тут не до чого, без таких як він , ви до теперешнього часу новини визнавали з газети "Правда"
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30.09.2020 11:48 Ответить
А що ж це було? Невже "НЛО"?
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30.09.2020 11:49 Ответить
ГБР подкинуло пищу для пережевывания упоротым сектантам "Свидетели Теракта". Теперь будут руку кремля мусолить
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30.09.2020 12:06 Ответить
- Вася, у тебя дочь - проститутка.
- У меня нет дочери, у меня два сына.
- Поздно, уже все знают!
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30.09.2020 12:09 Ответить
пішло вібілювання системи - спишуть все на пілотів
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30.09.2020 12:21 Ответить
Что-то подумалось, что они крутят на ошибку пилота. Типа двигатель не отказывал, обслуживание по регламенту, самолёт исправный. Вывод: ошибка пилота.
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30.09.2020 12:23 Ответить
Якщо техніка не винна, то залишається тільки це, або диверсія.
Тим більше, що у пілота тільки 800 годин нальота.
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30.09.2020 12:29 Ответить
Вот они и хотят доказать, что техника исправна.
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30.09.2020 12:40 Ответить
та даже 800 часов налета на неубиваемом самолете, это разве шо перехать пилоту в нарапсею на ПМЖ-с, бодуна круто опохмелиться и можно виражи крутить над мордором.
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30.09.2020 12:40 Ответить
Що значить "неубиваемый" ??
Знизився занадто. Ніч. Щось зачепив. Все ...
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30.09.2020 14:42 Ответить
Датчик мог и не работать. Это чуть ли не штатная ситуация. ОТ знакомых пилотов не раз слышал, что те летали на далеко не новых бобиках 737 и там всегда что-то да не работало, но были дублирующие системы и в целом летать можно было. Но тогда вопрос все равно остается почему упал. Я уже писал ранее, есть вариант тупо слить всю вину на пилота. Но это маловероятно. Т.е. маловероятно что пилот виноват - это тоже мнение реальных знакомых пилотов, а вот то что козлов отпущения из них сделают, да еще и при нынешних ушлепках при власти, вероятность-99%
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30.09.2020 12:37 Ответить
мне интересно, кто то верит прокурорам, мусорам, судьям,набу, гбр и так далее?

врали, врут и будут врать лохам. за других вас не держат.
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30.09.2020 13:11 Ответить
Ага, так они и признали, что двигатель старючий накрылся. Тогда надо будет сажать кучу людей, включая их начальство. А это никому не надо. Спихнут все на ошибку летчиков да и все...
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30.09.2020 14:04 Ответить
Интересно, все двигатели работают, а самолёт упал. Это как?
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30.09.2020 14:42 Ответить
Так само довго експлуатуються й літаки транспортної авіації, до яких належить і Ан-26. За словами Каткова, один із найпоширеніших у світі "транспортників" C-130 Hercules літає вже 66 років.

https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/litaki-dovgozhiteli-mozhut-nalyakati-tilki-lyudinu-daleku-vid-aviatsii-ekspert.htm?_ga=2.107305858.1252565838.1597879317-1791564211.1587563397
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30.09.2020 14:45 Ответить
Как показывает опыт, "зеленной" власти верить нельзя, ни в чем. Отмажут виноватых "паркетных" генералов, найдут не винного стрелочника.
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30.09.2020 15:50 Ответить
https://censor.net/ru/news/3221401/vyjivshiyi_kursant_zolochevskiyi_o_svoem_spasenii_vse_bylo_kak_v_kompyuternoyi_igre - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Может стоит дать ему "Героя Украины"
Источник: https://censor.net/ru/n3221975Источник: https://censor.net/ru/n3221975
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02.10.2020 14:35 Ответить
 
 