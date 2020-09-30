Информация об отказе левого двигателя потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 не соответствует действительности, - ГБР
В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют о недостоверности информации об отказе двигателя самолета, потерпевшего крушение под Харьковом.
"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель - не соответствует действительности", - сказал в среду журналистам в Киеве руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, он подчеркнул, что все эти обстоятельства устанавливаются в ходе проведения технического расследования, которое проводит главная инспекция Министерства обороны.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
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А если снизился крутящий момент, это и есть отказ двигателя - т.е. двигатель перестал тянуть и выполнять свою функцию (то, что винт еще проворачивался уже до сраки)
Ти про таке не подумав?
А реально ґвинтомоторна ґруппа працювала у штатному режимі.
Я бы наверное согласился что "показания датчика "Двигатель сдох"" и сам факт что "двигатель сдох" ни одно и то же, если бы не одно но: САМОЛЕТ УПАЛ!!!
Такогонєможетбитьнікогда ?
А пока есть только отрывочная (и местами противоречивая) информация от СМИ и тролей, а также несколько не относящихся к делу напрямую документов. ИМХО рано делать выводы.
Но в том то и дело, что именно версию терракта Зевласть отметет сразу, поэтому в этом направлении "волну говна", очень даже полезно погонять. И выгоды Кремля, тут как раз и нет - это скорее вызовет нагнетание антикремлевских настроений, причем не только в Украине (после Боинга, Навального....), что им совершенно не выгодно
Кремль якраз робить це ПОКАЗОВО ДЕМОНСТРАТИВНО.
«А ми сралі на ваши доказательства, у нас ядерное оружие, плюс «Новичок» !!!.»
Правда зараз у них біда, виявляється у розвинених країнах є антидот проти «Новічка».
Мільярди бабла, що пійшли на його створення, кенгуру під хвіст.
Чому ? Це ще невідоммо. Сенс який ? Навпаки, версія з диверсією відведе вину від МО і експлуатантів.
У Вас посилання на подію 2013 року ??
Альо ..!
Проверяются такие версии следствия:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;к
- атастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были - ответственными за управление полетами;
ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Источник: https://censor.net/ru/n3221370
ГБР привлекла "экстрасенса"? Почти все погибли, "самописцы" еще не исследовали, но ГБР уже знает. Еще бы сказали что и "не могло быть боевиков с ПЗРК".
Теракт и ПЗРК сразу отметут, даже если найдут пустую трубу от комплекса.
Вы что?! Это же серьезная куча дерьма на великом Зе-перемирии - это делит все байки Зеленского на ноль!
Террористы теперь могут спокойно уничтожать наших военных - это все будет списываться как несчастные случае подрыва на "неизвестном устройстве" или "неосторожное обращение с оружием"...
Вы имели ввиду "умножает"? Бо если делить на ноль, то получим бесконечность баек
А може почали зчитувати показання бортових самописців?
Як тобі така мисля?
подивись скільки часу займає те ж саме в інших країнах, я вже й про Рашку не кажу.
я ж не просто Францію навів, а тупо для декого -приклад шо навіть якщо на своїй території таке трапляється, то ніяка гнида не звіздить через три дні шо - то рябоє, а ето прямоє.
всьо, давай.
2 тижні тобі вистачить?»
Це квесченс до Google.
Блин, как жалко ребят !!!!!
Ан вивозив курсантів.
Час і траса розписані по графіку.
Було заплановано 10 польотів.
Збили на 6 - му.
За год, с июня 2019 по июнь 2020 года, закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%. Зеленскому можно сколько угодно изображать скорбную рожу, говоря об аварии под Харьковом, но эта авария - прямое следствие недофинансирования ВС Украины.
Зеленский деньги предпочитает закапывать в мифическое "Большое строительство", которое закончится весьма не мифическими судебными приговорами.
tZE
2. Паливом запаслися. Його ж не можна безкінечно купувати за відсутності витрачання...
Єс ?
Вот когда "дороги дійсно побудують", тогда и поговорим.
А Вы, небось, верите, что эта власть построит все дороги в Украине? Это Вы про старые или про новые? Развивать ничего не надо?
По паливу - можливо.
Кіно дивіться. Платіть за квитки, або легальний інтернет-кінотеатр...
І все буде добре.
Про все інше - з Вами згоден.
«Путєн, прііідііііі !!!!»
- У меня нет дочери, у меня два сына.
- Поздно, уже все знают!
Тим більше, що у пілота тільки 800 годин нальота.
Знизився занадто. Ніч. Щось зачепив. Все ...
врали, врут и будут врать лохам. за других вас не держат.
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/litaki-dovgozhiteli-mozhut-nalyakati-tilki-lyudinu-daleku-vid-aviatsii-ekspert.htm?_ga=2.107305858.1252565838.1597879317-1791564211.1587563397
Может стоит дать ему "Героя Украины"
Источник: https://censor.net/ru/n3221975Источник: https://censor.net/ru/n3221975