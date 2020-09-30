Родственники смогут забрать тела погибших в авиакатастрофе под Чугуевом уже на этой неделе, - ГБР

ДНК-экспертизы погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области будут завершены, а их тела будет выданы для захоронения на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщили в Государственном бюро расследований в среду.

"По предварительной информации, мы в рамках коммуникации с экспертами, которые проводят молекулярно-генетическое исследование, получили их заверение в том, что уже в ближайшие дни родственники могут забрать тела погибших для проведения похоронных ритуалов", - сказал в среду журналистам в Киеве руководитель управления Главного следственного управления ГБР Ярослав Лёшенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорт Чугуева разбился самолет Ан-26Ш . На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 возглавил Уруский.

На внеочередном заседании правительства 26 сентября он отметил, что для идентификации тел погибших в авиакатастрофе в Харьковской области понадобится от двух до трех недель. "На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось. Необходима будет экспертиза ДНК, для чего потребуется дополнительное время. По словам специалистов, это займет от 2-х до 3-х недель времени", - пояснил Уруский.