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ЕСПЧ вынес решение по запросу Армении относительно Карабаха: призывает обе стороны воздержаться от военных действий

ЕСПЧ вынес решение по запросу Армении относительно Карабаха: призывает обе стороны воздержаться от военных действий

Европейский суд по правам человека применил положения Европейской конвенции по правам человека и обязал Армению и Азербайджан воздержаться от боевых действий, которые угрожают гражданскому населению.

Такое решение Суд принял на запрос Армении относительно принятия временных мер в отношении Азербайджана с целью предотвращения грубых нарушений прав человека с начала эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"29 сентября 2020 года, принимая во внимание, что нынешняя ситуация представляет риски для серьезного нарушения Европейской конвенции по правам человека, ЕСПЧ решил применить правило 39. Учитывая необходимость предотвращения этих нарушений и в соответствии с правилом 39, Суд призывает обе стороны - Азербайджан и Армению - воздержаться от принятия любых мер, особенно военных действий, которые могут нарушать права гражданского населения, гарантированные Конвенцией, включая риски для его жизни и здоровья", - говорится в решении Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан инициирует создание международного трибунала, Армения обратилась в ЕСПЧ

ЕСПЧ также выразил требование к Еревану и Баку проинформировать как можно быстрее о принятых мерах на соблюдение обязательств в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.

Также читайте: Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Европейский суд по правам человека (812) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+15
А нехер было чужую землю оккупировать. Азербайджанцы гасите вражину!!!
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30.09.2020 11:35
+12
шлите нах все эти глубокоозабоченые бесполезные организации
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30.09.2020 11:35
+8
Щоб не страждало мирне населення потрібно зробити одне - вивести всі окупаційні війська Вірменії з окупованих територій Азербайджану. До речі - жоден мирний мешканець на території Вірменії не постраждав від дій збройних сил Азербайджану. Інформаційні фейки про ніби-то напади Азербайджану на території Вірменії - вірменам роздмухати не вдалося.
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30.09.2020 11:43
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Правила форума Совет форумчан
А нехер было чужую землю оккупировать. Азербайджанцы гасите вражину!!!
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30.09.2020 11:35 Ответить
Вірмени, які вперлися з окупантами в НагірнийКарабах можуть вже сміливо збирати валізи та звільняти ЧУЖУ для них землю. А ті що там жилита не пакостили і не співробітничали з окупантами можуть спокійно залишатися
... Ну а як не хочуть-ОТРИМАЮТЬ СВОЄ=зароблене
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30.09.2020 12:08 Ответить
шлите нах все эти глубокоозабоченые бесполезные организации
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30.09.2020 11:35 Ответить
Шлите нах Европу и США?
Подскажите, кто кроме Турции и вас одобряет эту войну?
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30.09.2020 11:40 Ответить
При чем тут их одобрение. Просто как сейчас пусть не мешают и ограничиваются озабоченностью и призывами к миру. У них большой опыт такого поведения.
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30.09.2020 11:45 Ответить
ЕСПЧ - не Європа і не США. Це таке.... Швидко відкликнулись. Але відповідь невірна. Повинні були порекомендувати Вірменії звільнити захоплені території.
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30.09.2020 12:02 Ответить
Да конечно,Париж и Брюссель от немецких фашистов нужно было освобождать и плевать всем было на мирнаселение,а Азербайджану свои земли от армяномокшанских оккупантов нельзя.
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30.09.2020 11:38 Ответить
Може й треба було , але ж не звільняли ! Чекали , коли хтось це зробить за них .
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30.09.2020 11:54 Ответить
Щоб не страждало мирне населення потрібно зробити одне - вивести всі окупаційні війська Вірменії з окупованих територій Азербайджану. До речі - жоден мирний мешканець на території Вірменії не постраждав від дій збройних сил Азербайджану. Інформаційні фейки про ніби-то напади Азербайджану на території Вірменії - вірменам роздмухати не вдалося.
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30.09.2020 11:43 Ответить
Відповіли просто : Ми дуже стурбовані, але просимо нас не турбовати
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30.09.2020 11:44 Ответить
И кто будет говорить о том, что тут замешана религия
Грузинские пограничники не пропустили грузы в Армению, а иранцы их снабжают ...............

Иранские азербайджанцы засняли и выложили в соцсетях сотни грузовиков с военными грузами, направляющихся в Армению. https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=cPC4s7rxmL4&feature=emb_logo
Правда жгут их там https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=40FEblMlmrE&feature=emb_logo и перекрыли дорогу https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=pVOR6RAcGpQ&feature=emb_logo

Группа соотечественников направилась в сторону контрольно-пропускного пункта на ирано-армянской границе и преградила путь грузовикам. Некоторые грузы были подожжены.

Официальный Тегеран опровергает информацию о перевозке через его территорию военных грузов в Армению. Хотя распространившиеся в соцсетях кадры наводят тень на дружественные отношения двух стран.
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30.09.2020 11:59 Ответить
"гумконвой" від *****?
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30.09.2020 12:03 Ответить
Не знаю от кого, это даже сейчас не принципиально, но факт остается фактом. Но больше не от кого. Либо по какому-то бартеру с кацапами груз от иранцев, там их вооружения тоже валом. Потом им компенсируют.. 3 дня слишком малый срок для такой логистики.
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30.09.2020 12:13 Ответить
саме так, з **********
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30.09.2020 12:13 Ответить
іранського
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30.09.2020 12:15 Ответить
Армяшка - жопа деревяшка!
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30.09.2020 12:32 Ответить
да ничего там не будет - пошумят и успокоятся....ну да, Азербайджан кажется уже отбил равнинный кусок, но дальше не продвинется - горы, мать их дери, со всем из этого вытекающим - там не то что один трех задержит, а один сотню...поэтому надо или привлекать силы, которых у Азербайджана нет даже в сумме с Турцией, или думать о чем-то другом...и да, Россия явно устранилась от этого конфликта, решив наказать Пашиняна...то же самое как с Лукашенкой - вялая "озабоченность" сквозь зубы и "выкручивайся сам, если сможешь"...
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30.09.2020 12:35 Ответить
Кацапстану бабла не вистачає, здувається *****! Вже йому світ зовсім не довіряє і пильно стежить за "шаловлівими москальськими ручонками", і вразі чого ще животворящих санкцій. Вже ***** поняло, задушать потихеньку, як колись грозний на весь світ есєсєсєр....
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30.09.2020 12:45 Ответить
 
 