ЕСПЧ вынес решение по запросу Армении относительно Карабаха: призывает обе стороны воздержаться от военных действий

Европейский суд по правам человека применил положения Европейской конвенции по правам человека и обязал Армению и Азербайджан воздержаться от боевых действий, которые угрожают гражданскому населению.

Такое решение Суд принял на запрос Армении относительно принятия временных мер в отношении Азербайджана с целью предотвращения грубых нарушений прав человека с начала эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"29 сентября 2020 года, принимая во внимание, что нынешняя ситуация представляет риски для серьезного нарушения Европейской конвенции по правам человека, ЕСПЧ решил применить правило 39. Учитывая необходимость предотвращения этих нарушений и в соответствии с правилом 39, Суд призывает обе стороны - Азербайджан и Армению - воздержаться от принятия любых мер, особенно военных действий, которые могут нарушать права гражданского населения, гарантированные Конвенцией, включая риски для его жизни и здоровья", - говорится в решении Суда.

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ЕСПЧ также выразил требование к Еревану и Баку проинформировать как можно быстрее о принятых мерах на соблюдение обязательств в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.

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