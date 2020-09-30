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Новости Репрессии в Беларуси
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Лукашенко отверг диалог и выбрал путь насилия. ЕС должен дать ответ на это, - Маас

Лукашенко отверг диалог и выбрал путь насилия. ЕС должен дать ответ на это, - Маас

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко продолжает делать ставку на насилие и должен за это ответить.

Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления. Это также должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе", - заявил Маас.

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Ранее о необходимости наладить диалог внутри страны говорили многие европейские лидеры, в том числе и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что сам готов поехать в Минск, если это может способствовать прогрессу, но "до настоящего времени Лукашенко отказывается взаимодействовать с Европейским союзом на любом уровне".

Беларусь (7919) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768) санкции (11438) Евросоюз (17264) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+3
червоний балон не може до родіни-уродіни повернуться, бо його вітром ганяє туди-сюди
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30.09.2020 12:05
+2
вертайся в мордор, мученик Бундесу!
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30.09.2020 12:00
+1
Бацка не насилует. Бацка воспитует
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30.09.2020 11:41
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Бацка не насилует. Бацка воспитует
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30.09.2020 11:41 Ответить
Аааа, пусть его ЕСПЧ призовёт новые выборы назначить )))
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30.09.2020 11:44 Ответить
Расея не разрешит
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30.09.2020 11:46 Ответить
Наложите на него санкции. Запретите покупать белорусские шишки.
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30.09.2020 11:47 Ответить
Визнають свою неспроможність до ефективних дій . Хіба імітуватимуть схвилювання невеликого рівня ...
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30.09.2020 11:49 Ответить
Ух ты,уже и путинский ТАСС нам европейские новости сообщает,мало нам было тут путинских РБК и интерфакса,тусик уже и к тассу подключился.
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30.09.2020 11:51 Ответить
Рядом, рядом счастье и беда,
Надо, надо твердый дать ответ:
Солнечному миру - да, да, да!
Ядерному взрыву - нет, нет, нет!
гы
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30.09.2020 11:54 Ответить
Знаем мы ваши ценности. Всё наперекор народу делаете. Хотя бы как в Швейцарии было, где народ действительно может что-то решать.
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30.09.2020 11:57 Ответить
вертайся в мордор, мученик Бундесу!
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30.09.2020 12:00 Ответить
червоний балон не може до родіни-уродіни повернуться, бо його вітром ганяє туди-сюди
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30.09.2020 12:05 Ответить
Гитлер пришел к власти демократическим путем.Его НСДАП набрало всего 43 %...,РСДРП в дохлом ССсре Сралина 99 % Тоталитаризм сплошной....
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30.09.2020 12:23 Ответить
 
 