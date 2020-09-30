Лукашенко отверг диалог и выбрал путь насилия. ЕС должен дать ответ на это, - Маас

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко продолжает делать ставку на насилие и должен за это ответить.

Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.



"Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления. Это также должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе", - заявил Маас.

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Ранее о необходимости наладить диалог внутри страны говорили многие европейские лидеры, в том числе и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что сам готов поехать в Минск, если это может способствовать прогрессу, но "до настоящего времени Лукашенко отказывается взаимодействовать с Европейским союзом на любом уровне".