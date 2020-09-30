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Новости Коронавирус и карантин
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Для украинцев открыты 52 страны, за месяц добавились Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана, - Кулеба

Для украинцев открыты 52 страны, за месяц добавились Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана, - Кулеба

По состоянию на 30 сентября украинцы могут посетить 52 страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на данный момент таких стран (открытых для украинцев. - Ред.) 52, с прошлого брифинга 3 сентября добавились еще четыре страны - не самые популярные, но кому-то может необходимо туда поехать. Это Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана", - сообщил он.

Министр заверил, что МИД постоянно работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количество стран.

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В то же время Кулеба напомнил, что на сайте МИД действует интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

Напомним, для украинцев открыты границы, в частности, Турции, Сербии, Албании, Северной Македонии, Черногории, Беларуси, Великобритании, США, Мексики, Египта, Туниса, Республики Корея, Ирака, Ирана, Афганистана, Южного Судана, Эфиопии, Сомали, Кении, Замбии, Танзании, Бурунди, Сейшельских островов, Багамских островов и Ливана, Болгарии, Словении, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирландии, Мальдив, Антигуа и Барбуда, Эквадора, Ямайки, Камбоджи, Коморских островов, Пакистана, Пуэрто-Рико, Сент-Люсии.

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Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Нигерию знаю, мне принц оттуда на почту мейлы писал, хотел девять миллионов евро на счёт перечислить.
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30.09.2020 11:58
+9


ЕС закрывается. Зато в Нигерию и Гану теперь можно будет.

Список стремительно приближается к кацапскому.
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30.09.2020 12:06
+7
Головне - Колумбія! Звідти можна дуже якісну дипломатичну пошту ввозити!
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30.09.2020 12:15
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Нигерию знаю, мне принц оттуда на почту мейлы писал, хотел девять миллионов евро на счёт перечислить.
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30.09.2020 11:58 Ответить
Для украинцев открыты 52 страны, за месяц добавились Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9034
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30.09.2020 12:06 Ответить


ЕС закрывается. Зато в Нигерию и Гану теперь можно будет.

Список стремительно приближается к кацапскому.
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30.09.2020 12:06 Ответить
Побіжу чергу за квитками займу, може ще є.
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30.09.2020 12:07 Ответить
Хай Кулеба сам туда едет
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30.09.2020 12:09 Ответить
А он как раз недавно искал их на карте мира. С огромным увеличительным стеклом.
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30.09.2020 12:26 Ответить
последние три просто сказка так хотелось а где сомали и тумба юмба)) не лучше тута))
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30.09.2020 12:11 Ответить
Головне - Колумбія! Звідти можна дуже якісну дипломатичну пошту ввозити!
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30.09.2020 12:15 Ответить
Вот Колумбия щас кстате очень норм, там лет пятнадцать назад провели приватизацию и рішучі реформи - и экономика 10 лет росла на 4,8 % в год с 4 по 14 годы.
Щас экономика растёт каждый год от 1,5 до 3%.
Наркокартели - после того, как выпилились комуняцкие повстанцы - сильно поуменьшились и потеряли влияние.
ВВП там вдвое выше нашего при населении 49 млн.

По средней зарплате - они на одну строчку перед нами (у них баксов на 10 она выше).
И у них там щас очень серьёзный движ в народе по противодействию коррупции и мусорскому беспределу.
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30.09.2020 15:26 Ответить
Ватикан это тоталитарное государство
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30.09.2020 12:18 Ответить
А на Марс есть билеты?
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30.09.2020 12:21 Ответить
А Сомалі?
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30.09.2020 12:23 Ответить
Сомали - есть в перечне давно. Можно ехать.)
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30.09.2020 12:30 Ответить
Тут думаешь за какой хер зубы себе сделать,какие нах путешествия,они что там употребляют,бутират на уране?!
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30.09.2020 12:51 Ответить
Границы Камбоджи для украинцев открыты, однако въездную визу можно получить только в Посольстве Камбоджи в Москве.
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30.09.2020 13:59 Ответить
Дуже хочу в Мексика, Колумбію, Мальдіви, Багами. Але нажаль фінансово не потягну. Шкода що в Україні таке бідне населення. Шкода що нас грабують щодня всякі Коломойський, Медведчук, Ахметов...
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30.09.2020 14:02 Ответить
Для українців відкриті 52 країни, за місяць додалися Йорданія, Колумбія, Нігерія та Гана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3220
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30.09.2020 14:29 Ответить
 
 