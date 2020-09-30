Для украинцев открыты 52 страны, за месяц добавились Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана, - Кулеба

По состоянию на 30 сентября украинцы могут посетить 52 страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на данный момент таких стран (открытых для украинцев. - Ред.) 52, с прошлого брифинга 3 сентября добавились еще четыре страны - не самые популярные, но кому-то может необходимо туда поехать. Это Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана", - сообщил он.

Министр заверил, что МИД постоянно работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количество стран.

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В то же время Кулеба напомнил, что на сайте МИД действует интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

Напомним, для украинцев открыты границы, в частности, Турции, Сербии, Албании, Северной Македонии, Черногории, Беларуси, Великобритании, США, Мексики, Египта, Туниса, Республики Корея, Ирака, Ирана, Афганистана, Южного Судана, Эфиопии, Сомали, Кении, Замбии, Танзании, Бурунди, Сейшельских островов, Багамских островов и Ливана, Болгарии, Словении, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирландии, Мальдив, Антигуа и Барбуда, Эквадора, Ямайки, Камбоджи, Коморских островов, Пакистана, Пуэрто-Рико, Сент-Люсии.

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