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Новости Коронавирус и карантин
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Рада отменила пленарные заседания в четверг и пятницу из-за вспышки COVID-19 среди депутатов

Рада отменила пленарные заседания в четверг и пятницу из-за вспышки COVID-19 среди депутатов

Народные депутаты Украины поддержали замену пленарных заседаний Верховной Рады в четверг и пятницу, 1-2 октября, на работу в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди депутатов и в Аппарате парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за обновленный проект повестки дня пленарного заседания Рады в среду проголосовало 278 народных депутатов.

Перед этим председатели фракций и депутатских групп Верховной Рады обратились к спикеру Дмитрию Разумкову с призывом заменить пленарные заселения в четверг и пятницу на работу в комитетах.

"Сейчас прошло совещание с представителями фракций и групп. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас за вчера позавчера заболело большое количество людей, как в сессионном зале, так и в Аппарате ВР. За последние несколько дней до 10 человек заболело. Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы Верховная Рада продолжала свою работу, но дала возможность уменьшить количество людей в одном помещении. Я хотел бы напомнить, что, согласно действующему законодательству, заседания комитетов могут проходить в онлайн-режиме. Я надеюсь, что сегодня мы сможем рассмотреть такое постановление", - сказал Разумков в ходе выступления в президиуме в среду.

Помимо этого, по словам спикера парламента, депутатские фракции и группы также обратились с призывом пересмотреть повестку дня пленарного заседания в среду.

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ВР (29273) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Та вывезти их всех в лепрозорий и пёс с ними.....
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30.09.2020 12:16
+3
Засцяли й*бані масони (с) клясик, хехехе.
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30.09.2020 12:07
+2
Похоже вирус избрал нужное ему направление.
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30.09.2020 12:20
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Засцяли й*бані масони (с) клясик, хехехе.
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30.09.2020 12:07 Ответить
Ні! COVID-19 їх не возьме (хіба що - бубонна чума...)
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30.09.2020 12:11 Ответить
Жаль.... (что мало.вато будет)
Кстати, попов бы пригласили шоб те заразили освятили
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30.09.2020 12:12 Ответить
Та вывезти их всех в лепрозорий и пёс с ними.....
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30.09.2020 12:16 Ответить
Супер!
Вот это - высший пилотаж. +!
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30.09.2020 12:23 Ответить
Косит вирус депутата!
Ни инфаркты, ни инсульт депутатов не берут!
Диабетчиков там нет! Тубик - не в почете!
Лишь один короновирус жару поддает им!
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30.09.2020 12:17 Ответить
Про диабетиков - не в рифму.
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30.09.2020 12:24 Ответить
Болячки в рифму не сложились!
Никто там больше не живет!
И лишь один короновирус
Там полностью господствует!
(Мечта поэта о нашей ВР)!
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30.09.2020 14:30 Ответить
Похоже вирус избрал нужное ему направление.
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30.09.2020 12:20 Ответить
Отменили потому что после пьянки и надо опохмеляться
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30.09.2020 12:22 Ответить
А чё ж вы обучение в ВУЗах/школах не делаете "в онлайн-режиме"? Хотя бы ДЕТЕЙ не переводите на дистанционку? Не говоря уже о людях- тех, кто по роду своей деятельности может работать удалённо? Опять только для "избранных"? "Слуги" хре новы!
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30.09.2020 12:28 Ответить
Рада скасувала пленарні засідання в четвер і п'ятницю через спалах COVID-19 серед депутатів - Цензор.НЕТ 9280
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30.09.2020 12:38 Ответить
Мертве на коронавірус не хворіє.
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30.09.2020 12:43 Ответить
Лишь бы не работать...
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30.09.2020 12:50 Ответить
Когда пришла пора рассматривать в Раде вопрос по "вагнеровцам", ЗЕленая мразь закрывает Раду на карантин
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30.09.2020 13:03 Ответить
Вы отстали от событий. Они еще вчера пытались рассмотреть вопрос по вагнеровцам и создать комиссию
Но во время рассмотрения вся фракция зелёной мрази просто вышла из зала, поэтому голосов за создание комиссии просто не было.
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30.09.2020 13:13 Ответить
щас заплачу от такого горя ......
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30.09.2020 13:10 Ответить
Що короновірус тільки почався? Це спеціально щоб слуги народів розїхались по регіонах проводити перед виборну компанію. Бардак! Щоб вирішити найважливіші міри забеспечення лікарів і людей від нашестя covid-19 вони боруться за збереження влади на місцях.ЧОМУ? Корупцією пахне на преспективу! ЕХ- БАБЛО-БАБЛО! ЯК НАРОД? То їм поЦИМБАЛАХ! Квартал 95!
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30.09.2020 13:11 Ответить
 
 