РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8721 посетитель онлайн
Новости
3 754 31

Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура

Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, -

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура подтвердил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) есть дипломат Маркиян Лубкивский.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам в среду в Киеве.

"У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе", - сказал Качура.

Отвечая на уточняющий вопрос, займет ли этот пост Маркиян Лубкивский, Качура сказал: "Я думаю, что вы очень близки к правильному ответу, но я знаю, что есть еще другие кандидатуры".

По словам депутата, кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация на переговорах по Донбассу должна придерживаться только официальной позиции государства, - Кравчук, Резников и Мережко о словах Фокина

Накануне представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), журналист Сергей Гармаш сообщил, что в ТКГ от украинской стороны будет спикер.

"Я не думаю, что это будет плюс, если всё будет говорить один человек. Информации, на самом деле, станет меньше, а не больше. Но завтра… уже, собственно, назначен человек, осталось одно согласование. Я не могу его назвать, поскольку окончательно нет утверждения. Но, скорее всего, завтра уже я не смогу комментировать, а будет комментировать другой человек", - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина24" 29 сентября.

Лубкивский Маркиян (247) Трехсторонняя контактная группа (842) Качура Александр (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Верещук изобрела троллейбусы на дизельном топливе.
Как тебе такое, Илон Маск ?

Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 605
показать весь комментарий
30.09.2020 12:08
+15
Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9855
показать весь комментарий
30.09.2020 12:06
+12
для тех, у кого телевизор работает на угле - самое то.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Следующая кандидатура шмаркли на роль предателя. Как вы думаете справится ?
показать весь комментарий
30.09.2020 12:03 Ответить
Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 2793
показать весь комментарий
30.09.2020 12:07 Ответить
Лубкивский Маркиян если не ошибаюсь... как бы не говорили не предатель... он хитро деланный это да... но не предатель...а его активы не в Луганске... а в Европе... он даже когда работал в МИД был 100% сторонником чтобы Янукович в Вильнюсе 29 (октября) точно не помню..ноября таки подписал Ассоциацию с ЕС увы..
показать весь комментарий
30.09.2020 12:12 Ответить
Да,Маркияна прокремлевским политиком никак не назовёшь.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:43 Ответить
будет нарабатываться драфт


шо не ясно ?
показать весь комментарий
30.09.2020 12:04 Ответить
Обязательно со стекхоллдерами по всем кейсам будут генерировать национальный контент.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:17 Ответить
Откуда у этого зедебила ,такие слова? У вас что там волейбольная команда? Или литербольная? Драфт ,ты наш молдованский!
показать весь комментарий
30.09.2020 12:47 Ответить
вы еще папку потерпевшего туда назначьте.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:04 Ответить
Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9855
показать весь комментарий
30.09.2020 12:06 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2020 12:43 Ответить
А Яроша - на посаду Голови!
показать весь комментарий
30.09.2020 12:08 Ответить
Верещук изобрела троллейбусы на дизельном топливе.
Как тебе такое, Илон Маск ?

Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 605
показать весь комментарий
30.09.2020 12:08 Ответить
для тех, у кого телевизор работает на угле - самое то.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:10 Ответить
Оно имбецилко 146 лэвэла 😀😀😀😀
показать весь комментарий
30.09.2020 12:29 Ответить
Ну чего смеётесь? Может быть, она нашла троллейбусы с атомным двигателем.

Кандидатура Лубківського може бути однією з ключових на посаду спікера української делегації в ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 2823
показать весь комментарий
30.09.2020 12:35 Ответить
В Раве все на роверах гоняют,откуда этой базарной бабе знать.Для нее автобус и трамвай,это одно и то же.А про тролейбус она вообще не слышала.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:49 Ответить
Троллейбусо-автобусы с ДВС действительно существуют. Дуобусы называются.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:54 Ответить
Это да, я даже такой видел. По-моему, используются для ремонта, а не как основной трансорт (для массовой перевозки).
показать весь комментарий
30.09.2020 13:21 Ответить
Масол? Ляшко? Щербицкий?
показать весь комментарий
30.09.2020 12:13 Ответить
Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1181
показать весь комментарий
30.09.2020 12:21 Ответить
Кандидатура Лубківського може бути однією з ключових на посаду спікера української делегації в ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 134

Балаган буде всюди у зелені.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:30 Ответить
Я помню Маркияна Лубкивского еще по 2004-му году. В дни Помаранчевого Майдана он один из первых дипломатов (а скорее, что первый) заявил о необходимости честных выбров - по сути, выступил против фальсификаций.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:31 Ответить
Так чи інакше, але коли тільки одна людина має право говорити, то це завжди означає меньшу кількість інформації, ніж коли говорять декілька людей.
І - думаю - саме для цього це все і задумано.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:41 Ответить
Я не понял из-за чего переполошились полезные идиоты.
Лубкивский вполне подходящая кандидатура, как не странно.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:50 Ответить
может как раз и из за того...
показать весь комментарий
30.09.2020 12:54 Ответить
Понял.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:23 Ответить
ТКГ при Зеленском - парад уродов
показать весь комментарий
30.09.2020 12:57 Ответить
Маркиян это правильно. Только выглядят эти зелёные танцы скорее как попытка прикрыться патриотом-профессионалом, а не обдуманное назначение. Так у этой шоблы везде.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:32 Ответить
Маркіян в ТКГ це вже щось ближче до нормального стану речей. Те, що він проукраїнський політик і дипломат, то факт.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:45 Ответить
Дерьмо на гавно меняете?
показать весь комментарий
30.09.2020 14:10 Ответить
 
 