Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура подтвердил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) есть дипломат Маркиян Лубкивский.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам в среду в Киеве.

"У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе", - сказал Качура.

Отвечая на уточняющий вопрос, займет ли этот пост Маркиян Лубкивский, Качура сказал: "Я думаю, что вы очень близки к правильному ответу, но я знаю, что есть еще другие кандидатуры".

По словам депутата, кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

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Накануне представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), журналист Сергей Гармаш сообщил, что в ТКГ от украинской стороны будет спикер.

"Я не думаю, что это будет плюс, если всё будет говорить один человек. Информации, на самом деле, станет меньше, а не больше. Но завтра… уже, собственно, назначен человек, осталось одно согласование. Я не могу его назвать, поскольку окончательно нет утверждения. Но, скорее всего, завтра уже я не смогу комментировать, а будет комментировать другой человек", - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина24" 29 сентября.