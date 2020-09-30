За сутки в Киеве выявили 219 больных COVID-19, среди них 17 детей, восемь человек умерли, - Кличко

У 219 жителей столицы обнаружили прошедшие сутки заболевания коронавирус. Восемь больных умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В столице несколько уменьшилось количество жителей Киева, заболевших COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 219 больных. 8 случаев - летальные. Всего от коронавируса в Киеве умер 381 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 778", - сказал Кличко.

Среди заболевших 108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет и 11 девочек от 4 до 17 лет. А также 94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет и шестеро мальчиков от 5 до 14 лет. Заболели также 10 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 33 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

"И у нас увеличилось количество тех, кто выздоровел. За минувшие сутки - 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6 710 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 37, Днепровском - 35, Деснянском районе - 29 случаев", - сообщил Кличко.