Основная сессия ВНО-2021 в Украине продлится с 21 мая по 15 июня, - Минобразования

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сообщает, что основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году начнется 21 мая и продлится до 15 июня.

"Приказом Министерства образования и науки Украины от 30 сентября 2020 №1210 утвержден календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2021 года. В соответствии с приказом, регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 1 марта 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО, передает Цензор.НЕТ.

До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

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Отмечается, что основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня с тестирования по географии. Тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам состоятся 24 мая, по английскому языку - 25 мая, по математике - 28 мая, по украинскому языку, украинскому языку и литературе - 1 июня, по истории Украины - 4 июня, по физике - 7 июня, по биологии - 10 июня.

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.