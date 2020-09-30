Германия обсудит со странами ЕС совместный ответ РФ на отравление Навального после доклада ОЗХО, - Меркель

Германия обсудит с европейскими партнерами совместный ответ России на отравление известного оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом "Новичок", как только Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародует доклад по этому делу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Мы ждем результатов от ОЗХО, а затем обсудим необходимые реакции с европейскими партнерами", - сказала Меркель в ходе генеральных дебатов в бундестаге о проекте федерального бюджета на 2020 год в среду, 30 сентября.

"Мы призываем Россию прозрачно расследовать случившееся с Навальным", - указала федеральный канцлер Германии. Она вновь подчеркнула, что отравление Навального является международной проблемой.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas), выступая с речью в режиме видеопосланий на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, назвал отравление Навального боевым отравляющим веществом "проблемой для всего мирового сообщества". Он подчеркнул, что такой случай не может остаться без последствий и напомнил о том, что Евросоюз оставил за собой право ввести санкции против России.

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Навальный потерял сознание 22 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.