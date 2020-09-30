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Германия обсудит со странами ЕС совместный ответ РФ на отравление Навального после доклада ОЗХО, - Меркель

Германия обсудит со странами ЕС совместный ответ РФ на отравление Навального после доклада ОЗХО, - Меркель

Германия обсудит с европейскими партнерами совместный ответ России на отравление известного оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом "Новичок", как только Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародует доклад по этому делу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Мы ждем результатов от ОЗХО, а затем обсудим необходимые реакции с европейскими партнерами", - сказала Меркель в ходе генеральных дебатов в бундестаге о проекте федерального бюджета на 2020 год в среду, 30 сентября.

"Мы призываем Россию прозрачно расследовать случившееся с Навальным", - указала федеральный канцлер Германии. Она вновь подчеркнула, что отравление Навального является международной проблемой.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas), выступая с речью в режиме видеопосланий на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, назвал отравление Навального боевым отравляющим веществом "проблемой для всего мирового сообщества". Он подчеркнул, что такой случай не может остаться без последствий и напомнил о том, что Евросоюз оставил за собой право ввести санкции против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ

Навальный потерял сознание 22 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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Агент Леха Провальный,это Штирлиц, но не Путлера....,скорее всего ГРУ....,Путлера хотят кинуть на пенсию...
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30.09.2020 12:34 Ответить
Ихтамнеты отрицают абсолютно все свои преступления, ничего нового.
Ну санкции... Интресно, когда очередные газовые тербины или опреснители морской боды попадут в крым?
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30.09.2020 12:37 Ответить
Та же история, что с Ющенком - и не убили, а изуродовали. Может Навальный просто в Томске паленым самогоном травонулся? Что не сделаешь, чтоб в президенты попасть?
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30.09.2020 12:38 Ответить
Лохи напряглись,путин сбил пассажирский боинг,путин везде воюет,путин оккупирует все что хочет,путин мочит кого и где хочет - и ему ничего,а вот за Навального он получит по полной.
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30.09.2020 12:38 Ответить
Ответом будет очередная обеспокоенность.Западу спасибо за *****.Кушайте не обляпайтесь.
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30.09.2020 12:48 Ответить
Эмбарго на нефть и газ - это раз!
Запрет на въезд в ЕС граждан РФ - это два!
А три - идёт в пакете: арест счетов, запрет на полёты, проезд, проплыв и т.п.
П.С. Ну, это если ЕС хочет предотвратить завоз заразы на свою территорию....
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30.09.2020 12:48 Ответить
Начните с себя - это разЕС посмотрит и сделает выводы - это два.
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30.09.2020 12:51 Ответить
Ситуация у нас - ты пробовал один (в подворотне) договориться с бандой гопников?
Ситуация у вас - группа качков- спортсменов очкует зайти в подворотню с гопниками!
Улавливаешь разницу!?
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30.09.2020 13:02 Ответить
всё верно заявила.
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30.09.2020 19:03 Ответить
 
 