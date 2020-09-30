Пандемия коронавируса усложнила ситуацию с правами человека на Донбассе, - глава миссии ООН Богнер
Военные действия и пандемия оказывают драматическое влияние на права людей востока Украины и их возможность получать социальное обеспечение.
Об этом сказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в программе "На самом деле: Донбасс" на телеканале "Дом", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA/TV.
По словам Богнер, сейчас люди Донбасса переживают тяжелейшее время, ведь пандемия еще больше усложнила сложившуюся в регионе ситуацию.
"Если смотреть на ситуацию через призму конфликта и пандемии, то, конечно, ситуация очень сложная. Весь мир страдает сегодня от последствий пандемии. Но здесь, в Украине, есть некоторая специфика, и особенно потому, что здесь продолжается конфликт. Если говорить о востоке, то там сейчас выросло количество мест, запрещенных для посещения, и это, конечно, влияет на передвижение обычных людей и нарушает право человека на свободу передвижений. Но сейчас такое время - пандемия. И это, конечно, тяжелейшее время для людей востока Украины", - отметила председатель Миссии ООН.
Особенно сложно сейчас пенсионерам, ведь чтобы получить пенсию, они должны пересечь линию соприкосновения.
"Так что это оказывает драматическое влияние на права людей и на то, чтобы они получали социальное обеспечение. Конечно, все это влияет на обычных людей. Они не могут увидеться с членами своих семей и получить доступ к медицинской помощи", - сказала Богнер.
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-Штирлиц,вы идиот,фюрер приказал поставить прослушку в моем кабинете...
Это Провал,подумал Штирлиц...
и своими призывами - "путин приди", "россия мы с тобой" возложили всю ответственность
в этом вопросе на Россию. Причем здесь Украина и украинцы ?.. Настамнет.
Там уже и так ОПЗЖопных хватает.
" Нардеп от "Слуги народа" Качура: В отношении Зеленского мы все - микробы "
У тамжінашіх людєй вже паспорти з куркою. Вони не хочуть в Україну і вважають що вже приєднані до *********.