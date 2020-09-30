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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Пандемия коронавируса усложнила ситуацию с правами человека на Донбассе, - глава миссии ООН Богнер

Пандемия коронавируса усложнила ситуацию с правами человека на Донбассе, - глава миссии ООН Богнер

Военные действия и пандемия оказывают драматическое влияние на права людей востока Украины и их возможность получать социальное обеспечение.

Об этом сказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в программе "На самом деле: Донбасс" на телеканале "Дом", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA/TV.

По словам Богнер, сейчас люди Донбасса переживают тяжелейшее время, ведь пандемия еще больше усложнила сложившуюся в регионе ситуацию.

"Если смотреть на ситуацию через призму конфликта и пандемии, то, конечно, ситуация очень сложная. Весь мир страдает сегодня от последствий пандемии. Но здесь, в Украине, есть некоторая специфика, и особенно потому, что здесь продолжается конфликт. Если говорить о востоке, то там сейчас выросло количество мест, запрещенных для посещения, и это, конечно, влияет на передвижение обычных людей и нарушает право человека на свободу передвижений. Но сейчас такое время - пандемия. И это, конечно, тяжелейшее время для людей востока Украины", - отметила председатель Миссии ООН.

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Особенно сложно сейчас пенсионерам, ведь чтобы получить пенсию, они должны пересечь линию соприкосновения.

"Так что это оказывает драматическое влияние на права людей и на то, чтобы они получали социальное обеспечение. Конечно, все это влияет на обычных людей. Они не могут увидеться с членами своих семей и получить доступ к медицинской помощи", - сказала Богнер.

Автор: 

ООН (4187) права человека (990) Донбасс (26957) Богнер Матильда (16)


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Топ комментарии
+4
Можна легко вирішити питання з правами людини на Донбасі. За азербайджанським сценарієм.
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30.09.2020 12:36
+3
Да жили душа в душу, все устаиивало, и тут шарарах пандемия, и все права улетучились.
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30.09.2020 12:35
+2
А что на домбасе еще остались человеки?
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30.09.2020 12:33
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А что на домбасе еще остались человеки?
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30.09.2020 12:33 Ответить
Ничего,скоро "..... те ..., кто останется в живых, будут завидовать мертвым…" (с)
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30.09.2020 14:20 Ответить
Да жили душа в душу, все устаиивало, и тут шарарах пандемия, и все права улетучились.
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30.09.2020 12:35 Ответить
Шість років окупації! На мою думку, вже слід вказувати: на ЯКОМУ, або на ЧИЄМУ Донбасі! (Бо якщо на Донбасі, який в межах ЛуганДону, - то "за що боролися, на те й напоролися"...) (ІМХО)
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30.09.2020 12:36 Ответить
Можна легко вирішити питання з правами людини на Донбасі. За азербайджанським сценарієм.
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30.09.2020 12:36 Ответить
для этого нада шоб на параше крякнуло ху#ло и там начались волнения и распад рашки. Тогда можно было легко вернуть домбас и даже крысм, а еще краснодарский край и баКунь в при дачу
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30.09.2020 12:38 Ответить
наіть коли )(уйло відкине копита з нього здеруть шкіру наб"ють сіном і ще десять років будуть як живого кацапам показувати .
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30.09.2020 14:16 Ответить
Нехай лечатся боярышником и молитвами *****.
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30.09.2020 12:37 Ответить
-Штирлиц,а вас я попрошу остаться...,есть, товарищ группенфюрер...
-Штирлиц,вы идиот,фюрер приказал поставить прослушку в моем кабинете...
Это Провал,подумал Штирлиц...
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30.09.2020 12:37 Ответить
Конечно коронавирус,и не разу не дикие кацапыюНу да...
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30.09.2020 12:39 Ответить
Они сами в 2014 году отказались от украинского социального обеспечения,
и своими призывами - "путин приди", "россия мы с тобой" возложили всю ответственность
в этом вопросе на Россию. Причем здесь Украина и украинцы ?.. Настамнет.
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30.09.2020 12:40 Ответить
Признаешь результаты «референдума»?
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30.09.2020 12:49 Ответить
ага, типа там был "референдум", "Крым сам ушёл", "на Донбассе гражданская война" и т.д. - в точном соответствии с кремлёвскими методичками.
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30.09.2020 12:59 Ответить
ты дурной ? Или просто кацапский тролль ? Они в оккупации вообще-то. С десяток проплаченных провокаторов прыгали на площади и орали "путен введи", а остальные 99% населения Донбасса никто не спрашивал - их просто оккупировали и всё.
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30.09.2020 12:57 Ответить
сам ведь написал - в оккупации. Вся ответственность за оккупированные территории на оккупанте. Дурным кацапским троллем воняет от тебя. Ты ещё возопи о том, что они должны в Раде сидеть, и свои порядки наводить, тогда все точно будет по ********** хотелкам..
Там уже и так ОПЗЖопных хватает.
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30.09.2020 13:06 Ответить
Океанологи США обнаружили микроб пожирающий все вирусы подряд....Сообщает Украина 24.Ну все.Теперь все рванут в Калифорнию за микробом....
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30.09.2020 12:41 Ответить
у нас своих хватает:

" Нардеп от "Слуги народа" Качура: В отношении Зеленского мы все - микробы "
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30.09.2020 12:43 Ответить
Пандемия коронавируса усложнила ситуацию с правами человека на Донбассе, - глава миссии ООН Богнер - Цензор.НЕТ 3111

У тамжінашіх людєй вже паспорти з куркою. Вони не хочуть в Україну і вважають що вже приєднані до *********.
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30.09.2020 12:44 Ответить
откуда инфа ? От кацапских пропагандонов ?
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30.09.2020 13:00 Ответить
А шо тут роблять агліцькі троляки?
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30.09.2020 13:03 Ответить
Откуда знаеш?
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30.09.2020 14:57 Ответить
Ничего там драматичного,путинские гумконвои возят им все что нужно.
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30.09.2020 12:44 Ответить
Мы все тут президенты,особенно Леонид Данилыч
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30.09.2020 12:44 Ответить
Насрать на то, что творится в том лепрозории. Пускай сидят на чеченских бутылках молча.
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30.09.2020 12:44 Ответить
На РАБссии кастрюлю нормальную не могут сделать 30 лет,а вы про Искандеры,Суперджеты и прочие танки СРАМата... и гиперракету и 28 Махов....
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30.09.2020 12:47 Ответить
"Корона" нарушила права дауНбасцев на получение украинской пенсии? Да прЭвосходно, хай живуть на свою))
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30.09.2020 12:52 Ответить
Мне за них стыдно,...сказал дизайнер автоВаза 2110,высмеяв дизайн последней модели концерна "BMW" Мавзолейные бараны впереди планеты Фсей
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30.09.2020 12:57 Ответить
 
 