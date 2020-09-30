Участники группировки, среди которых инспектор патрульной полиции Николаева, предстанут перед судом за изготовление наркотиков, - ГБР

Следователями территориального управления ГБР завершено досудебное расследование в отношении четырех участников организованной преступной группы, в состав которой входил инспектор взвода одной из рот Управления патрульной полиции в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в течение сентября 2019 трое участников организованной преступной группы приспособили помещение гаража под лабораторию по изготовлению психотропного вещества амфетамин.

В дальнейшем участники организованной группы, с участием инспектора патрульной полиции, незаконно сбывали жителям г. Николаев изготовленное психотропное вещество.

Во время проведения обысков в лаборатории и по месту жительства участников организованной группы обнаружено оборудование, использовавшееся для изготовления психотропного вещества - амфетамина в особо крупных размерах, а также четыре единицы переделанного огнестрельного оружия, боеприпасы и наркотическое средство - каннабис.

В ходе расследования задокументированы 17 эпизодов преступной деятельности указанной организованной группы.

29 сентября 2020 обвинительный акт в отношении участников организованной группы по ч. 1- 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 311, ч. 1 и 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 УК Украины направлен в суд.

В случае доказательства вины указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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