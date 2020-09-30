Совбез ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе
Все 15 государств, входящие в Совет безопасности Организации объединенных наций, подписали призыв к Армении и Азербайджану - вернуться за стол переговоров.
Соответствующее заявление распространено во вторник, 29 сентября, в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Стороны конфликта в нем призывают вернуться за стол переговоров и продолжить сотрудничество с Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
ООН, подчеркивает Совбез, встревожена "сведениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе" и "осуждает применение насилия".
Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В ее состав входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются Россия, Франция и США.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.
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И не было бы там уже этого конфликта.....
По аналогии - пусть обяжут РФ вывести свою технику и наёмников с территории Украины!
Только рашки-армяшки решили забить на нее болт.
Пусть выполняют. Тогда не будет никакого конфликта.
Все идет хорошо.
Это очень сильно подрывает международную поддержку Азербайджана и Турции.
Причина использования понятна - азербайджанцы действуют в основном артиллерией и беспилотниками. Пехота у них слабо мотивирована и не желает ходить в атаку на укрепленные позиции, поэтому эту задачу выполняют наемники (кстати, их же руками Турция воевала в Сирии против курдов).
На юге азербайджанский "блицкриг" остановился. Армяне перешли к контратакам.
Основные бои идут на севере.
Итого, ставлю бутылку Хеннесси на спор с любым желающим - Карабах азербайджанцы не освободят. Максимум - оторвут кусок на Севере и оставят за собой кусок на юге.
Вы бы тогда озаботились найти и разместить инфу, что когда журналисты других изданий кинулись искать концы, то якобы взявшие интервью заявили, что не могут их найти. Пожалейте Хеннеси, сами с горя выпьете потом. Баку не нужен "блицкриг", там не идиоты. Это горная местность и заниматься глупостями никто не собирался. Занимаются нужные высоты и закрепляются на уже занятых позициях. Потом двигаются дальше.
"Эти двое мужчин, которые говорили с Reuters на прошлой неделе, заявили, что ожидают, что их отправят 25 сентября для охраны объектов, а не для боевых действий. Рейтер не смог связаться с ними в понедельник, чтобы подтвердить их местонахождение.
Хикмат Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике, сказал, что "полная чушь" говорить, что сирийские боевики приезжают на помощь его стране: "У наших вооруженных сил более чем достаточно личного состава и резервных сил"."
Есто "одна баба сказала" а тут новость от журнашлюшки "
один мужик, нет,два мужика сказали, а то один не убедительно . Што за мужики , откуда , как их зовут и были ли мальчики в трусиках??
Тем более что точно таких же наемников Турция использовала в Сирии против курдов, что вызвало резкое неодобрение того же Запада.
- В этом конфликте, Сёма, Россия поддерживает конфликт 🤣🤣🤣
И не поспоришь ...
Позиція Азербайджану: 30 років переговорюються, а рузультат - нуль.
Смислу "столоватися" далі немає.