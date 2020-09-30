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Новости Агрессия России против Украины
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Совбез ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Совбез ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Все 15 государств, входящие в Совет безопасности Организации объединенных наций, подписали призыв к Армении и Азербайджану - вернуться за стол переговоров.

Соответствующее заявление распространено во вторник, 29 сентября, в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Стороны конфликта в нем призывают вернуться за стол переговоров и продолжить сотрудничество с Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ООН, подчеркивает Совбез, встревожена "сведениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе" и "осуждает применение насилия".

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В ее состав входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются Россия, Франция и США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ вынес решение по запросу Армении относительно Карабаха: призывает обе стороны воздержаться от военных действий

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.

Также читайте: Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба

Автор: 

Совбез ООН (1119) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+14
А этот Совбез может призвать Армению вывести войска с чужой территории?
И не было бы там уже этого конфликта.....
По аналогии - пусть обяжут РФ вывести свою технику и наёмников с территории Украины!
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30.09.2020 12:56
+13
Імпотенти - проти сексу!
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30.09.2020 12:52
+10
Оон ,повторило судьбу лигу наций.
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30.09.2020 12:51
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Ишо? В угол когото поставят?
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30.09.2020 12:50 Ответить
"... І мілость к падшім прізивал..."-слова із вірша "Я пам'ятнік сєбє воздвіг нєрукотворний" А. С. Пушкін (русскоговорящій поет абіссінської національності). Ось так і Радбез ООН став монументальними пам' чтником, користі з якого - ноль. Тільки порожнину заповнює.
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30.09.2020 13:11 Ответить
Теперь то и дело возникают учреждения с полным набором начальства, консультантов и служащих и со специально построенным зданием. Опыт показывает, что такие учреждения обречены. Совершенство убьет их. Им некуда пустить корни. Они не могут расти, так как уже выросли. Они и цвести не могут, а плодоносить - тем более. Когда мы встречаем такой случай - например, здание ООН, - мы умудренно и печально качаем головой, прикрываем простыней труп и неслышно выходим на воздух. (с) Законы Паркинсона
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30.09.2020 13:15 Ответить
Оон ,повторило судьбу лигу наций.
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30.09.2020 12:51 Ответить
Ліга Націй ВИГНАЛА "сересер" зі свого складу за напад на Фінляндію...А ООН не здатне вигнати рефе...(
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30.09.2020 13:49 Ответить
Імпотенти - проти сексу!
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30.09.2020 12:52 Ответить
Так вони вас і послухають.
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30.09.2020 12:53 Ответить
О, озабоченные проснулись.
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30.09.2020 12:53 Ответить
мочите кацапов и подкацапников, не обращайте внимание на эту оргазмизацию озабоченных наций.
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30.09.2020 12:54 Ответить
30 лет переговоров мало, даёшь еще лет 130.
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30.09.2020 12:54 Ответить
ООН:,,,,,,,
Байрактар ТБ 2: поддержите мое пиво
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30.09.2020 12:54 Ответить
организация озабоченных наций
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30.09.2020 12:54 Ответить
А этот Совбез может призвать Армению вывести войска с чужой территории?
И не было бы там уже этого конфликта.....
По аналогии - пусть обяжут РФ вывести свою технику и наёмников с территории Украины!
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30.09.2020 12:56 Ответить
Только озаботиться они могут.
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30.09.2020 13:08 Ответить
Есть такая резолюция. И давно
Только рашки-армяшки решили забить на нее болт.
Пусть выполняют. Тогда не будет никакого конфликта.
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30.09.2020 13:10 Ответить
Зачем?
Все идет хорошо.
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30.09.2020 12:58 Ответить
Для того, чтобы ООН что-нибудь сделала - это нужен очень большой беспредел, а Карабах и подобные войны - только озабоченность.
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30.09.2020 12:58 Ответить
Итак, по сообщениям информагентства Рейтерс, Азербайджан использует переброшенных из Турции наемников из исламистских организаций, признанных в цивилизованном мире террористическими. Для упоротых "явамниверю **********************" - https://www.reuters.com/article/idUSKBN26J25A ссылка
Это очень сильно подрывает международную поддержку Азербайджана и Турции.
Причина использования понятна - азербайджанцы действуют в основном артиллерией и беспилотниками. Пехота у них слабо мотивирована и не желает ходить в атаку на укрепленные позиции, поэтому эту задачу выполняют наемники (кстати, их же руками Турция воевала в Сирии против курдов).
На юге азербайджанский "блицкриг" остановился. Армяне перешли к контратакам.
Основные бои идут на севере.
Итого, ставлю бутылку Хеннесси на спор с любым желающим - Карабах азербайджанцы не освободят. Максимум - оторвут кусок на Севере и оставят за собой кусок на юге.
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30.09.2020 13:01 Ответить
two Syrian rebels have said, as Ankara pledges to step up backing for its majority-Muslim ally.

Вы бы тогда озаботились найти и разместить инфу, что когда журналисты других изданий кинулись искать концы, то якобы взявшие интервью заявили, что не могут их найти. Пожалейте Хеннеси, сами с горя выпьете потом. Баку не нужен "блицкриг", там не идиоты. Это горная местность и заниматься глупостями никто не собирался. Занимаются нужные высоты и закрепляются на уже занятых позициях. Потом двигаются дальше.
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30.09.2020 13:14 Ответить
это болтовня. Спорить на Хеннесси готова?
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30.09.2020 13:31 Ответить
Поспорить я могу с тем, кого знаю тут уже годами, а не с тем, кто пробегает, каждый раз меняя ники. Начните для начала изучать что там происходит и не только из кацапского сегмента СМИ. Может очки сползут с носа.
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30.09.2020 13:42 Ответить
Тарас, вы приучили меня и другим. что если в нике есть какие то ключевые слова, типа "львівянин, западенец, тернопільчанин" то я уже готовлюсь все перепроверять, потому что будут врать и толкать пропаганду антиукраинскую
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30.09.2020 13:57 Ответить
ЭТО , кстати, С ВАШЕЙ НОВОСТИ, ПЕРЕВОД,

"Эти двое мужчин, которые говорили с Reuters на прошлой неделе, заявили, что ожидают, что их отправят 25 сентября для охраны объектов, а не для боевых действий. Рейтер не смог связаться с ними в понедельник, чтобы подтвердить их местонахождение.
Хикмат Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике, сказал, что "полная чушь" говорить, что сирийские боевики приезжают на помощь его стране: "У наших вооруженных сил более чем достаточно личного состава и резервных сил"."
Есто "одна баба сказала" а тут новость от журнашлюшки "один мужик, нет, два мужика сказали, а то один не убедительно . Што за мужики , откуда , как их зовут и были ли мальчики в трусиках??
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30.09.2020 13:26 Ответить
т.е. двум мужикам у тебя веры нет, а помощник Алиева - 100% надежный источник? Это называется - двойные стандарты.
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30.09.2020 13:32 Ответить
Помощника Алиева видим. Мужиков - нет, как и автора статьи. Не знаете, почему вместо фамилии журналиста там скромно стоит в авторах - By Reuters Staff. И при чем тут стандарты..........?
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30.09.2020 13:39 Ответить
мужиков естественно нет, они уже в Карабахе. Рейтерс не обязано раскрывать свои источники, это их право. Вот только на вранье их пока что не поймали. Единственные кто их обвиняет во вранье - это всякие упоротые типа Раши, Ирана и пр.
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30.09.2020 14:40 Ответить
Вы знаете, что такое понятие колумнист? Так вот....... информация, размещенная в этой рубрике анонимно, да еще почему-то в разделе https://www.reuters.com/news/archive/AMERS AMERS , как минимум вызывает недоумение. Это не Рейтерс не раскрывает источники, это один из зарегистрированных авторов скрыл свое имя. Вы точно так же можете вести свою колонку и на сайте Цензор, создавать новости, хотя не уверена, что у нас можно скрыть свой ник. А где эти мужики или были ли они вообще.......... так и осталось под вопросом.
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30.09.2020 15:13 Ответить
зато правдивость помощника Алиева у тебя вопросов не вызывает.
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30.09.2020 15:25 Ответить
А должна вызывать? На фига там нужны сирийские боевики-арабы, если выше крыши желающих сирийских туркменов? Сами просятся и вербовать не надо и уговаривать, да и бегать, "интервью давать " не будут Не говоря о том, что один солдат-турок куда лучше дикой толпы полевых боевиков. А вот наличие на территории Карабаха ливанских армян даже не вопрос. И то Баку как бы начхало на этот факт, даже не реагируют.
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30.09.2020 15:44 Ответить
Помощник Алиева на свете есть, можно даже проверить,а что он там говорит это уже следующий этап, а те мужики есть ли, они существуют физически ? Вот на этом этапе все и останавливается, зависает, не переходя к следующему этапу
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30.09.2020 13:53 Ответить
Видишь ли, агентство Рейтерс пока никто, кроме лаптеногих, не обвинял во вранье. Для всего мира, кроме Раши и Сев.Кореи, информация от Рейтерс более правдива чем заявление помощника диктатора.
Тем более что точно таких же наемников Турция использовала в Сирии против курдов, что вызвало резкое неодобрение того же Запада.
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30.09.2020 14:34 Ответить
Слова "Тернополь", " лаптеногие" , "Раша" (почему то с заглавной буквы, автоматом ?)вы используете для того чтоб к вам доверием проникались, мол вы с нами в одном окопе сидите ? Но идеи продвигаете русскаво мира, думаете пишите и никто не читает? Нет, вас внимательно читают, я то точно . У меня вообще представление что вы не простой пропагандист, а достаточно таки квалифицированный,и звание не меньше майора Угадал ?
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30.09.2020 16:18 Ответить
не угадал. Если я тебе предъявлю свой украинский паспорт, ты признаешь свою ошибку и выставишь в качестве компенсации бутылку виски?
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30.09.2020 16:25 Ответить
Ну шо ж, не угадал .Так а паспорта днр, лнр ,шо немає ?
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30.09.2020 17:00 Ответить
Нет, а шо, надо? Могу тебе нарисовать в фотошопе.
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30.09.2020 17:06 Ответить
Поки рашка має право вето в ООН ця організація просто пусте місце,то шо вона закликає нікого не цікавить.6 років вона стурбована про донбас і крим і постійно закликає а толку 0000!!
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30.09.2020 13:01 Ответить
Ну, призвало. Ну и что дальше? Или это уже все, на что способна кучка бездельников, живущих на взносы всего мира?
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30.09.2020 13:02 Ответить
В очередь, сукины дети! Сначала резолюции по Молдове, Грузии, Украине, бсср, а уж потом по армении-Айзербайджану!
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30.09.2020 13:09 Ответить
Ну, нагорно-карабахський конфлікт самий старий тому, по ньому першому висловлюють занепокоєння.
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30.09.2020 14:02 Ответить
Имею ввиду "вторую волну", при этом должен признать, что приднестровье пока выпадает из этого ряда(опять же, как посмотреть, они совсем недавно требовали, чтобы парашка соблюла договор и убралась оттуда, правда не стреляли).
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30.09.2020 15:28 Ответить
- Изя, как ты считаешь, кого Россия поддерживает в этом конфликте, Армению или Азербайджан?
- В этом конфликте, Сёма, Россия поддерживает конфликт 🤣🤣🤣
И не поспоришь ...
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30.09.2020 13:09 Ответить
Позиція Вірменії: якщо ми у когось захАпали, значить, наше.
Позиція Азербайджану: 30 років переговорюються, а рузультат - нуль.
Смислу "столоватися" далі немає.
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30.09.2020 13:14 Ответить
Ще одні "озабочені". Вигоніть армян з Азербайджану - і все само закінчиться. Як і кацапів з України.
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30.09.2020 13:18 Ответить
как насчет выгнать албанцев из Косово? Или хорватов из Вуковара?
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30.09.2020 13:34 Ответить
Іх ніхт ферштейн русіше швайн!
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30.09.2020 13:45 Ответить
+
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30.09.2020 13:45 Ответить
Так хорвати і вигнали загарбників з Вуковару.
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30.09.2020 13:59 Ответить
ха ха ха...а то шо???
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30.09.2020 13:40 Ответить
Не зрозумілі дії...НЕГАЙНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ОКУПОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ - так має звучати вимога РБ ООН.
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30.09.2020 13:46 Ответить
Пообідали, сходили на унітаз і висловили занепокоєння.
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30.09.2020 13:50 Ответить
Ну, і яких успіхів досягла створена в ООН група перемовників за 28 років? Не дарма в США люди кажуть що, UN перекладається, як "uselles nobody"- нікчемний ніхто.
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30.09.2020 13:57 Ответить
А почему не призвал Армян вывести войска из Нагорного Карабаха , чё за херня происходит в Мире ,гребаная лига наций 🤦😡 Не до Империя держит в страхе весь Мир 😡😡😡 Травит Убивает ,Бомбит ,Гибридные войны везде ,а ООН такой надо прикрутить стрелять 🤫🤔😡
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30.09.2020 14:07 Ответить
Прекратить
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30.09.2020 14:08 Ответить
 
 