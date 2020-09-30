Кулеба прокомментировал упоминания об Украине на дебатах Трампа и Байдена: "Динамика положительная"
Глава МИД считает положительной динамикой, что об Украине стали реже вспоминать.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил позицию относительно упоминания об Украине на дебатах между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом. На онлайн-брифинге Кулебу попросили прокомментировать отрывок из дебатов, когда вспомнили об Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Послушайте, что нас мало вспоминают в Соединенных Штатах в течение последнего года? Я, когда в прошлом ноябре был в Вашингтоне, и мы тогда боролись за введение американских санкций против "Северного потока-2", то за минуту просмотра эфира канала CNN я насчитал, что Украину вспомнили 12 раз. Если в конце сентября этого года вспомнили только один раз, я считаю, что динамика положительная", - сказал Кулеба.
Накануне прошли первые предвыборные дебаты в США: Байден назвал Трампа "щенком Путина", Трамп вспомнил сына Байдена Хантера. Трамп обвинил Байдена в том, что якобы он угрожал Украине не предоставлением 1 миллиарда долларов, если не будет уволен Генеральный прокурор. Байден назвал такие обвинения ложью. Трамп также заявил, что сын экс-вице-президента получил миллионы долларов в других странах, в том числе в Украине. "Он разбогател в Украине, в Китае, в Москве и разных других местах", - отметил Трамп. Байден-старший назвал эти сведения ложными.
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Положить все яйца в одну корзину умудрился разве Зеленский в 2016 году?
А сынулю Байдена разве он пристроил в Украине?
А слив разговора с Трампом разве Зеленский сделал?
Это ее последствия положительные.
Задолбали эти тупые "сваты" везде вокруг.