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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская приступила к формированию теневого правительства Беларуси: "Не можем наблюдать, как страна погружается в кризис"

Тихановская приступила к формированию теневого правительства Беларуси:

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства.

Это следует из сообщения в её Telegram-канале в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Тихановская назначила представителем по правам человека Гарри Погоняйло - известного беларусского юриста и правозащитника. Представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович", - говорится в сообщении.

Погоняйло был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела белорусских журналистов Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета. Алехнович является вице-президентом Аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Беларуси.

"Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества", - заявила Тихановская.

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Ее пресс-секретарь Анна Красулина пояснила агентству "Интерфакс-Запад", что речь идёт о формировании команды Тихановской. "Это ответ на вопрос: Светлана Тихановская - это один человек? Или у нее есть команда? И если есть команда, то кто это?" - сказала она.

"Мы работаем вместе с КС. Согласованно. Для единой цели", - заявила Красулина в ответ на вопрос, войдут ли в формирующуюся команду Тихановской члены Координационного совета белорусской оппозиции.

"Координационный совет - это орган, созданный Светланой для проведения переговоров с уходящим режимом об условиях и процедуре этого ухода, процедуре передачи власти", - добавила пресс-секретарь.

Тихановская приступила к формированию теневого правительства Беларуси: Не можем наблюдать, как страна погружается в кризис 01

Беларусь (7919) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+7
Мне кажется, она до сих пор играет в Барби....
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30.09.2020 13:20
+2
Поздно идите лутше цветов насадите!
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30.09.2020 13:12
+1
Детский сад какой-то...
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30.09.2020 13:35
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Поздно идите лутше цветов насадите!
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30.09.2020 13:12 Ответить
Мне кажется, она до сих пор играет в Барби....
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30.09.2020 13:20 Ответить
Та ну...облищте ви жіночко.. Звісно зрозуміо що так треба вам зробити по всі правилам жанру "Політичні Вигнанці" але проблема основна не в луці а в ХЛОві. Скажіть краще як ви до Путіна ставитесь...Це цікаво... Скажіть Біларусам (та і мені цікаво) яка ваша програма дій .. А то тільки сварка з дурнем Лукою. Скажіть світові хто ви пані Тихановська...Демократка..чи Многовекторна...чи "Я путіна боюсь" Куди піде Білорусь як би ви...
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30.09.2020 13:27 Ответить
"Старая песня о новом или новая песня о старом"
Автор слов: Тихановская С.
Музыку заказывала: Тихановская С

"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем."
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30.09.2020 13:28 Ответить
Ха-ха-ха
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30.09.2020 13:29 Ответить
А куда дрыснул редактор нексты?
Меня терзают смутные сомнения, что старым смены в Лахта центр.
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30.09.2020 13:33 Ответить
NEXTA, [30.09.20 22:45]
[ Альбом ]
Каменная Горка прошлась маршем по району🥁
NEXTA, [30.09.20 23:13]
[Переслано від NEXTA Live]
[ Альбом ]
Белорусы сегодня показали потрясающие примеры самоорганизации во время вечерних тусовок во дворах и районах!
И это здорово, потому что солидарность и самоорганизация - главное, чего боится режим Лукашенко.
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30.09.2020 23:59 Ответить
Детский сад какой-то...
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30.09.2020 13:35 Ответить
Она не сама это придумала. Готовят запасной вариант, на случай если режим окончательно завалится.
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30.09.2020 13:50 Ответить
Режим вряд ли завалился если его не валить. А валить там похоже некому. Лукашенко признали президентом все, кто ему нужен. На этом он сможет приветствовать ещё очень и очень долго. Кимы и в худших условиях умудрялись власть держать.
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30.09.2020 14:01 Ответить
"процарствовать" дурацкая автозамена..
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30.09.2020 14:12 Ответить
Светлана в какой стране вам в немоготу наблюдать что творится в Беларуси.
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30.09.2020 13:36 Ответить
Гарри Погоняйло это имя и фамилия? Света -Президент и Гарри Погоняйло. Беларусский государстенный цирк. Давайте мы вам нашего дурака бесплатно отдадим?
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30.09.2020 13:38 Ответить
Правительство в изгнании...
Стесняюсь спросить, а за чей счет этот банкет?
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30.09.2020 13:41 Ответить
Макрон заплатит. Он теперь в жисть не простит Лукашу, что тот назвал его сопляком
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30.09.2020 14:56 Ответить
Пук в вохдух !!!
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30.09.2020 15:01 Ответить
Свободная Беларусь, [30.09.20 17:25]
[ Фото ]
На свободе в Беларуси остается лишь один член президиума Координационного Совета оппозиции - Сергей Дылевский. Но оппозиционер он довольно специфический. Вот что он заявляет:
1. Политикой не интересуюсь, политических взглядов не имею, я - просто удобное просто лицо, которое нравится людям.
2. Силовой протест никогда ни к чему хорошему не приводит. Протестовать надо исключительно мирно и убирать за собой мусор.
3. Я не противник государственного строя и уклада, мне просто не нравится власть.
4. Лукашенко должны убедить оставить пост лидеры других стран
5. Я уважаю Путина, как политика с железобетонной хваткой.
Сергей, если Вы в восторге от пожизненного президента Путина, убивающего политических оппонентов, и давящего ОМОНОМ протесты, то чем Вам не угодил пожизненный Лукашенко, который в этом деле российского засидельца еще поучить может?
▶️ Подписывайтесь на Свободную Беларусь (http://t.me/svobodnayabelarus), чтоб знать правду не только о режиме Лукашенко, но и об оппозиции.
#оппозиция #маразм
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30.09.2020 23:56 Ответить
 
 