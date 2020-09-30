Тихановская приступила к формированию теневого правительства Беларуси: "Не можем наблюдать, как страна погружается в кризис"
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства.
Это следует из сообщения в её Telegram-канале в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Тихановская назначила представителем по правам человека Гарри Погоняйло - известного беларусского юриста и правозащитника. Представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович", - говорится в сообщении.
Погоняйло был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела белорусских журналистов Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета. Алехнович является вице-президентом Аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Беларуси.
"Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества", - заявила Тихановская.
Ее пресс-секретарь Анна Красулина пояснила агентству "Интерфакс-Запад", что речь идёт о формировании команды Тихановской. "Это ответ на вопрос: Светлана Тихановская - это один человек? Или у нее есть команда? И если есть команда, то кто это?" - сказала она.
"Мы работаем вместе с КС. Согласованно. Для единой цели", - заявила Красулина в ответ на вопрос, войдут ли в формирующуюся команду Тихановской члены Координационного совета белорусской оппозиции.
"Координационный совет - это орган, созданный Светланой для проведения переговоров с уходящим режимом об условиях и процедуре этого ухода, процедуре передачи власти", - добавила пресс-секретарь.
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Автор слов: Тихановская С.
Музыку заказывала: Тихановская С
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем."
Меня терзают смутные сомнения, что старым смены в Лахта центр.
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Каменная Горка прошлась маршем по району🥁
NEXTA, [30.09.20 23:13]
[Переслано від NEXTA Live]
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Белорусы сегодня показали потрясающие примеры самоорганизации во время вечерних тусовок во дворах и районах!
И это здорово, потому что солидарность и самоорганизация - главное, чего боится режим Лукашенко.
Стесняюсь спросить, а за чей счет этот банкет?
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На свободе в Беларуси остается лишь один член президиума Координационного Совета оппозиции - Сергей Дылевский. Но оппозиционер он довольно специфический. Вот что он заявляет:
1. Политикой не интересуюсь, политических взглядов не имею, я - просто удобное просто лицо, которое нравится людям.
2. Силовой протест никогда ни к чему хорошему не приводит. Протестовать надо исключительно мирно и убирать за собой мусор.
3. Я не противник государственного строя и уклада, мне просто не нравится власть.
4. Лукашенко должны убедить оставить пост лидеры других стран
5. Я уважаю Путина, как политика с железобетонной хваткой.
Сергей, если Вы в восторге от пожизненного президента Путина, убивающего политических оппонентов, и давящего ОМОНОМ протесты, то чем Вам не угодил пожизненный Лукашенко, который в этом деле российского засидельца еще поучить может?
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