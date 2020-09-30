Фокин о реакции на его заявления в Раде: Я надеялся, что меня услышат и поймут, но этого не произошло
Присутствие замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседании в комитете Верховной Рады по вопросам организации местного самоуправления было обусловлено не нормами закона, а исключительно его "внутренним позывом".
Такое заявление Фокин сделал в комментарии Vesti.ua в среду, 30 сентября, передает Цензор.НЕТ.
"Мое присутствие на этом заседании было обусловлено не нормами закона (он не обязывает появляться на подобных мероприятиях), а исключительно моим внутренним позывом. Я хотел пояснить свою позицию. Искренне надеялся, что это поможет уточнить некоторые моменты, вызвавшие дискуссию из-за моих фраз, которые средства массовой информации просто вырвали из контекста. Я надеялся, что меня услышат и поймут.
Но, к сожалению, этого не произошло. Я увидел, что у многих народных депутатов не было желания разбираться по сути. Они не были настроены ни на диалог, ни на конструктив. Только нападение. Это печально.
Очень разочарован и отсутствием у нынешних парламентариев элементарных норм культуры и этикета. Причем, речь идёт не только о тоне, который они выбрали в разговоре со мной. Стиль общения депутатов между собой также вызывает вопросы.
Поскольку меня не слушали и вникнуть в мои ответы даже не пытались, я почувствовал, что после этого заседания снова начнут вырывать мои фразы из контекста и перекручивать их так, как будет хотеться. Только теперь проделывать это станут уже не СМИ, а сами народные депутаты. Пусть всё это останется на их совести.
А эта история чётко показала, кто есть кто. Я благодарен всем, кто меня поддержал. И благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны.
А я живу честно. Люблю нашу страну и наш народ. Я предан Украине и всегда буду отстаивать её интересы. А главное- я искренне хочу мира. И я буду продолжать делать все, что от меня зависит, для того, чтобы мир в нашей стране наступил как можно скорее", - заявил Фокин.
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…но болел постоянно. И сдох в жутких мучениях.
1. Это Ваша , пан Витольд фраза: "Если бы Россия не захватила Крым - его бы захватили США. Россию можно понять" Что в ней первернули и выдергули из контекста ?
2. Если вы в своём мнении игнорируете постановления Парламента Украины, решения международных организаций и официальные позиции стран об агрессии России в Украине: игнорируя при этом 15 000 убитых и два миллиона обездоленных этой агрессией - чего стоит ваша "искренняя любвь" ?
3. Есть всего два варианта достижения мира в войне: победа и капитуляция, Когда Вы говорите, что "будете всё продолжать делать: чтоб наступил мир" - Вы какой из этих двух вариантов будете приближать. Только одним словом ответьте, пожалуйста, из этих двух.
Да и ещё, Тищенко ввели в парламентскую группу по урегулированию войны на Донбассе.
Тупой тупее тупого.
Мир ценой потери суверенитета.
но с той стороны