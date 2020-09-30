РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8656 посетителей онлайн
Новости
23 797 162

Фокин о реакции на его заявления в Раде: Я надеялся, что меня услышат и поймут, но этого не произошло

Фокин о реакции на его заявления в Раде: Я надеялся, что меня услышат и поймут, но этого не произошло

Присутствие замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседании в комитете Верховной Рады по вопросам организации местного самоуправления было обусловлено не нормами закона, а исключительно его "внутренним позывом".

Такое заявление Фокин сделал в комментарии Vesti.ua в среду, 30 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"Мое присутствие на этом заседании было обусловлено не нормами закона (он не обязывает появляться на подобных мероприятиях), а исключительно моим внутренним позывом. Я хотел пояснить свою позицию. Искренне надеялся, что это поможет уточнить некоторые моменты, вызвавшие дискуссию из-за моих фраз, которые средства массовой информации просто вырвали из контекста. Я надеялся, что меня услышат и поймут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП о заявлениях Фокина: Они неприемлемы, нельзя путать официальное с личным

Но, к сожалению, этого не произошло. Я увидел, что у многих народных депутатов не было желания разбираться по сути. Они не были настроены ни на диалог, ни на конструктив. Только нападение. Это печально.

Очень разочарован и отсутствием у нынешних парламентариев элементарных норм культуры и этикета. Причем, речь идёт не только о тоне, который они выбрали в разговоре со мной. Стиль общения депутатов между собой также вызывает вопросы.

Поскольку меня не слушали и вникнуть в мои ответы даже не пытались, я почувствовал, что после этого заседания снова начнут вырывать мои фразы из контекста и перекручивать их так, как будет хотеться. Только теперь проделывать это станут уже не СМИ, а сами народные депутаты. Пусть всё это останется на их совести.

А эта история чётко показала, кто есть кто. Я благодарен всем, кто меня поддержал. И благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна, - замглавы фракции "СН" Кравчук

А я живу честно. Люблю нашу страну и наш народ. Я предан Украине и всегда буду отстаивать её интересы. А главное- я искренне хочу мира. И я буду продолжать делать все, что от меня зависит, для того, чтобы мир в нашей стране наступил как можно скорее", - заявил Фокин.

Автор: 

Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+76
ты скажи спасибо что члены этого комитета в основном зеленожопые. при папередниках ты бы на том комитете лег. старый баран
показать весь комментарий
30.09.2020 13:11
+67
Ватнй идиот!!
показать весь комментарий
30.09.2020 13:11
+64
Услышали тебя и поняли, козел.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чего тут удивляться перед нами типичный пример старого ватного маразматика, который к тому же не понимает что происходит в стране.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:29 Ответить
Теперь добрый украинский народ должен еще и жалеть обиженного дедушку, который хотел "как лучше". И, в который уже раз! Потом удивляемся, что же мы никак из болота не выберемся.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:29 Ответить
Ватному дураку было скучно на пенсии, решил по приколу испортить собственный некролог.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:32 Ответить
Пошел вон!
показать весь комментарий
30.09.2020 14:34 Ответить
Яке ж воно ватне лайно... Воно в одних лавах з Овочем, калужським цапом Азiровим, Добою, Штепою, Підрахуєм, Вілкулем та іншою сволотою...ті також людять Україну, тільки для них вона малороссія, так, регіон, справжня столиця - це мошква в болотах Залісся, а справжній всесвіт, справжня рідна країна - це здохший совок, а зараз вся раша-паРаша.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:34 Ответить
також *******
показать весь комментарий
30.09.2020 18:13 Ответить
Допоки суспільсво не дасть відповідь на наступне: Україна потребує миру чи потребує перемоги, воно приречене блукати в темряві. Цей машин дід Вітольд відповідає: миру. Миру за будь яку ціну. Так саме і зелена влада каже. Суспільство досі не визначилося, не зроблено вибір - мир чи перемога.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:35 Ответить
Не удивительно что независимая Украина в дерьме с первых дней. Ведь первой властью была такая мразь.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:38 Ответить
С трибуны Кремля услышали бы!
показать весь комментарий
30.09.2020 14:38 Ответить
А ведь, мог умереть бывшим премьером, уважаемым человеком. А умрёт старым *********, при внучке сутенёрше!
показать весь комментарий
30.09.2020 14:39 Ответить
маразм не оргазм
показать весь комментарий
30.09.2020 14:56 Ответить
Мразь проклятая... Чтоб ты.…жил долго…

…но болел постоянно. И сдох в жутких мучениях.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:45 Ответить
КОЗЕЛ НЕВМИВАНИЙ за тобою тюрага плаче разом з твоїми назначенцями!
показать весь комментарий
30.09.2020 14:46 Ответить
Выгнали передаста с позором.... а он еще и хрюкает в оправдание...
показать весь комментарий
30.09.2020 14:49 Ответить
Коструктив ..., мир .... Ти, совкова наволоч, поїдь до вдів і сирот і їм розповідай про те, як раша-параша прагне миру, про повстанців і діалог. Москва розуміє один діалог - по щелепі, а усе решта, то марна трата часу і зусиль.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:51 Ответить
Хороший москаль - дохлий москаль
показать весь комментарий
30.09.2020 14:57 Ответить
Опять мантра - Какие злые нацики и фашисты, не хотят слышать вату и луганду!!!!!
показать весь комментарий
30.09.2020 14:54 Ответить
C позывами надо в другое место идти, но хотя можно было и там...
показать весь комментарий
30.09.2020 14:55 Ответить
Всі все зрозуміли - діда під стінку.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:56 Ответить
под суд гандона!!!!
показать весь комментарий
30.09.2020 15:07 Ответить
Типа "я весь такой умный и лучше всех все знаю а меня не слышат". Мудрец типа.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:11 Ответить
Давай Макарович, твоя черга на вихід. Не дожидайся "копняка".
показать весь комментарий
30.09.2020 15:12 Ответить
Зато кацапы быстро разобрались с контекстом. Сегодня Песков уже радостно хрюкал по этому поводу
показать весь комментарий
30.09.2020 15:18 Ответить
Так пИсЬкову хрюкать, что коту яйца лизать, одно удовольствие!
показать весь комментарий
30.09.2020 16:18 Ответить
САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ АКТИВАМИ ЕГО И ЕГО БЛИЗКИХ !!!
показать весь комментарий
30.09.2020 15:29 Ответить
Єрмак бачить те, що йому наказав путін. Фокін бачить те, що йому наказали з кремля. Вони справді бачать саме те, і саме так, як розповідають. Вони не брешуть.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:30 Ответить
Всего три терпеливых вопроса:
1. Это Ваша , пан Витольд фраза: "Если бы Россия не захватила Крым - его бы захватили США. Россию можно понять" Что в ней первернули и выдергули из контекста ?
2. Если вы в своём мнении игнорируете постановления Парламента Украины, решения международных организаций и официальные позиции стран об агрессии России в Украине: игнорируя при этом 15 000 убитых и два миллиона обездоленных этой агрессией - чего стоит ваша "искренняя любвь" ?
3. Есть всего два варианта достижения мира в войне: победа и капитуляция, Когда Вы говорите, что "будете всё продолжать делать: чтоб наступил мир" - Вы какой из этих двух вариантов будете приближать. Только одним словом ответьте, пожалуйста, из этих двух.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:32 Ответить
Я не думаю, что Фокин здесь один с такими мыслями. Думаю, он говорил то, что было согласованно с ОП. Деда послали с заявками, проверить нашу реакцию. Гнать эту всю зешоблу нах.
Да и ещё, Тищенко ввели в парламентскую группу по урегулированию войны на Донбассе.
Тупой тупее тупого.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:36 Ответить
Краще б ввели надувну бабу чи карабєльну сосну.
показать весь комментарий
30.09.2020 18:05 Ответить
У нас Парламент в гос. власти на первом месте и такая гнида, как ты фокин, будучи на гос. службе обязан отчитываться перед ним, чучело ты руSSнявое.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:39 Ответить
Все таки поражает наглость, этого "махрового идиота". К путину его отправить, пусть там лечится.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:46 Ответить
Факин готов отчитываться только перед кремлёвскими гельминтами....
показать весь комментарий
30.09.2020 20:52 Ответить
фокин, забери с собой еще друга своего, такого же.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:42 Ответить
Знаем мы тот мир скорейшего наступления которого жаждет Фока. Называется он "русским" и фактически это полная оккупация всего постсоветского пространства.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:47 Ответить
Свой "исключительно "внутренний позыв"" оставь для туалета, а ты должен был отстаивать государственные интересы, а не подыгрывать врагу!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
30.09.2020 15:49 Ответить
удавись лучше, ***** коммуняцкая!
показать весь комментарий
30.09.2020 15:55 Ответить
Дедушка, пора на отдых. Позавчерашний день нам не нужен. И, даже, сегодняшний. Нам нужно завтра: новое, светлое, без кровавого "брата" - московита. А пока что, там, где ступает кацапский сапог: разруха, революции, репрессии, голод, войны! Отдыхай, дедушка и люби себе Украину дистанционно (чтобы не наделать снова глупостей)!
показать весь комментарий
30.09.2020 16:07 Ответить
В лугандон, старого *********, на пмж! Готов такси оплатить и подсрачник!
показать весь комментарий
30.09.2020 16:12 Ответить
И внучку на окружную, аналить!
показать весь комментарий
30.09.2020 16:15 Ответить
Со своими позывами и контекстами этому маразматику надо на горшке разбираться !!!
показать весь комментарий
30.09.2020 16:20 Ответить
Замечательно!
Мир ценой потери суверенитета.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:30 Ответить
Ще віддадуть з ОРДЛО пару таксистів, ніби полонених.
показать весь комментарий
30.09.2020 18:02 Ответить
Ясно, як сонце. Капітуляція росіянину фокіну була б як бальзам на душу. Для таких, як він, українці просто слабосильні аборигени.
показать весь комментарий
30.09.2020 19:42 Ответить
этому чуду прогулы на кладбище ставят
показать весь комментарий
30.09.2020 16:40 Ответить
Старая вонючая мразь, выродок и ублюдок - предатель!
показать весь комментарий
30.09.2020 16:58 Ответить
Дід хоча б чесно говорить, що думає: що старе, що мале. Гірше те, що наші керманичі думають так же, тільки говорять інше. Ось де проблема
показать весь комментарий
30.09.2020 18:01 Ответить
Що-о-о,ніхто тебе падлу стару не почув?! Почули твої хазяї у засраному крем(ат)лі,зокрема піськіов.Ти,сволоч продажня чув,що він сказав? ТО ото почитай ЦН,****! І втікай,втікай з України де не подалі,по й справді засадять тебе,старого пердливого маразматика на на нари де й здохнеш,гаде!
показать весь комментарий
30.09.2020 17:00 Ответить
Ну это зря. Обижаться нэ нада. Вас поняли.
показать весь комментарий
30.09.2020 17:36 Ответить
Ну до чого тут Фокін? Старий ватний пердун 2 місяці переказував всім те, що говорить )(уйло, а нашому преПіздєнту не було ніякої справи до цього, і навіть Єрмачку-казачку, який діда і призначив. ФСБшна тваринка вже нічого не боїться, Баканов прикриє
показать весь комментарий
30.09.2020 17:58 Ответить
Понос при склерозе.дедушка иди в отстой
показать весь комментарий
30.09.2020 18:20 Ответить
надо целиков видео увидеть, чтоб не было вырвано из контекста.
показать весь комментарий
30.09.2020 19:01 Ответить
Та не напрягайся уже, только полные дебилы не поняли, что ты такое..
показать весь комментарий
30.09.2020 20:08 Ответить
Факин - это только вершина айсберга.... Надо вышвыривать непосредственных путинских представителей в Украине - дерьмака, ОПЗЖопников, шмариёвцев и прочих уродов....
показать весь комментарий
30.09.2020 20:56 Ответить
Чтоб ты сдох до утра,мразь красноперая.
показать весь комментарий
30.09.2020 21:37 Ответить
услышали и поняли
но с той стороны
показать весь комментарий
01.10.2020 01:03 Ответить
Раздавать эпитеты мы умеем, но каждый человек имеет право на свои заблуждения. Вопрос совершенно в другом - почему его мнением о войне не поинтересовались когда назначали? Но скорее другое - его туда всунули с умыслом т.к. без слива интересов Украины, быстро войну не закончить.
показать весь комментарий
01.10.2020 13:35 Ответить
Fuckin это один из многих протирателей штанов в кабинетах власти для которых жизни тысяч погибших наших сограждан от рук пропутинского быдла не имеют никакого значения.
показать весь комментарий
01.10.2020 13:49 Ответить
Ukrainian Lives Matter!!!
показать весь комментарий
01.10.2020 14:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 