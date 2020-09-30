Фокин о реакции на его заявления в Раде: Я надеялся, что меня услышат и поймут, но этого не произошло

Присутствие замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседании в комитете Верховной Рады по вопросам организации местного самоуправления было обусловлено не нормами закона, а исключительно его "внутренним позывом".

Такое заявление Фокин сделал в комментарии Vesti.ua в среду, 30 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"Мое присутствие на этом заседании было обусловлено не нормами закона (он не обязывает появляться на подобных мероприятиях), а исключительно моим внутренним позывом. Я хотел пояснить свою позицию. Искренне надеялся, что это поможет уточнить некоторые моменты, вызвавшие дискуссию из-за моих фраз, которые средства массовой информации просто вырвали из контекста. Я надеялся, что меня услышат и поймут.

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Но, к сожалению, этого не произошло. Я увидел, что у многих народных депутатов не было желания разбираться по сути. Они не были настроены ни на диалог, ни на конструктив. Только нападение. Это печально.

Очень разочарован и отсутствием у нынешних парламентариев элементарных норм культуры и этикета. Причем, речь идёт не только о тоне, который они выбрали в разговоре со мной. Стиль общения депутатов между собой также вызывает вопросы.

Поскольку меня не слушали и вникнуть в мои ответы даже не пытались, я почувствовал, что после этого заседания снова начнут вырывать мои фразы из контекста и перекручивать их так, как будет хотеться. Только теперь проделывать это станут уже не СМИ, а сами народные депутаты. Пусть всё это останется на их совести.

А эта история чётко показала, кто есть кто. Я благодарен всем, кто меня поддержал. И благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны.

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А я живу честно. Люблю нашу страну и наш народ. Я предан Украине и всегда буду отстаивать её интересы. А главное- я искренне хочу мира. И я буду продолжать делать все, что от меня зависит, для того, чтобы мир в нашей стране наступил как можно скорее", - заявил Фокин.