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Новости Репрессии в Беларуси
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Почти 40 тысяч белорусов подали обращение против Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге

Белорусы отправили обращение в международный уголовный суд в Гааге.

Обращение подписали 37 362 человек из 102 стран мира, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Charter97.org .

Как сообщили организаторы акции, обращение было создано как ответ на захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 г., жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против белорусов.

"Мы, белорусы, заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко.

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Мы призываем Международный Уголовный Суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси за преступления против человечества", - говорится в обращении.

Почти 40 тысяч белорусов подали обращение против Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге 01

Обращение было инициировано 1 сентября 2020 года Белорусским Канадским Альянсом и Инициативой Белорусов Торонто "Васильки".

Почти 40 тысяч белорусов подали обращение против Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге 02
Почти 40 тысяч белорусов подали обращение против Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге 03
Фото: Хартыя/97

Беларусь (7919) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768)


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Топ комментарии
+8
Поразительно! Даже самые "прогрессивные" беларусы заискивают перед Путиным, не желают отдаляться от "родного старшего брата", а между тем - на своего тирана жалобу подают не в Кремль, а в Гаагу! )))

Напишите лучше в Спортлото, ребята! Там вас ждут. Вы выиграли приз "самый тупой протест в истории"
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30.09.2020 13:15
+6
"Белорусы - пижоны. Они хотят мирно. Значит, крови будет много..."

(А.Невзоров).
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30.09.2020 13:49
+5
лучше этому пожалуйтесь Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в міжнародний кримінальний суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 5911
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30.09.2020 13:46
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Поразительно! Даже самые "прогрессивные" беларусы заискивают перед Путиным, не желают отдаляться от "родного старшего брата", а между тем - на своего тирана жалобу подают не в Кремль, а в Гаагу! )))

Напишите лучше в Спортлото, ребята! Там вас ждут. Вы выиграли приз "самый тупой протест в истории"
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30.09.2020 13:15 Ответить
Це білоруси з інших країн.
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30.09.2020 13:24 Ответить
Еще в Межгалактический суд пожалуйтесь.
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30.09.2020 13:39 Ответить
лучше этому пожалуйтесь Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в міжнародний кримінальний суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 5911
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30.09.2020 13:46 Ответить
Кстати это самый дешёвый способ.
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30.09.2020 14:00 Ответить
"Белорусы - пижоны. Они хотят мирно. Значит, крови будет много..."

(А.Невзоров).
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30.09.2020 13:49 Ответить
Ответом будет озабоченность уровня чуть ниже среднего
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30.09.2020 14:01 Ответить
это правильно, молодцы!..
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30.09.2020 14:09 Ответить
40 тысяч против Лукашенко! А всех белоруссов 10 000 000 (десять миллионов). Значит остальные 9 млн 960 тысяч за Лукашенко!
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30.09.2020 14:20 Ответить
Странная логика. А может, им просто по й?
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30.09.2020 14:33 Ответить
Я неделю как вернулся из Могилева и берусь утверждать что большая часть населения не против Лукашенко. Не очень за, но и не против. Во всяком случае Тихановская для них вообще ничто. Я подозреваю что Лукашенко сам выбрал Тихановскую себе в конкуренты
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30.09.2020 14:24 Ответить
Смысл действий Луки - превратить все в кукольную комедию с выпуском пара. Время - лучший ему помощник (и нелегально- Путлер).
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30.09.2020 16:11 Ответить
 
 