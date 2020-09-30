Почти 40 тысяч белорусов подали обращение против Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге
Белорусы отправили обращение в международный уголовный суд в Гааге.
Обращение подписали 37 362 человек из 102 стран мира, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Charter97.org .
Как сообщили организаторы акции, обращение было создано как ответ на захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 г., жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против белорусов.
"Мы, белорусы, заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко.
Мы призываем Международный Уголовный Суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси за преступления против человечества", - говорится в обращении.
Обращение было инициировано 1 сентября 2020 года Белорусским Канадским Альянсом и Инициативой Белорусов Торонто "Васильки".
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