Международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как к событиям в Украине и Грузии, - МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сравнил ситуацию в Нагорном Карабахе с событиями, которые происходят в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

По словам главы МИД Турции Армения должна вывести войска с территории Азербайджана, а режим прекращения огня не решает этот конфликт.

Кроме того, Чавушоглу отметил, что международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане, также как к событиям в Украине и Грузии.

"Баку нуждается в четкой поддержке территориальной целостности", - говорится в сообщении.

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