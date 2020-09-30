Международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как к событиям в Украине и Грузии, - МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сравнил ситуацию в Нагорном Карабахе с событиями, которые происходят в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".
По словам главы МИД Турции Армения должна вывести войска с территории Азербайджана, а режим прекращения огня не решает этот конфликт.
Кроме того, Чавушоглу отметил, что международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане, также как к событиям в Украине и Грузии.
"Баку нуждается в четкой поддержке территориальной целостности", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+42 Підлога Маккартні
показать весь комментарий30.09.2020 13:46 Ссылка
+15 Игорь Величко #132401
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+14 Сергей Васильев #322886
показать весь комментарий30.09.2020 13:47 Ссылка
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Після цього, я в загалі не бачу проблеми, якшо він стане Турецьким!
Я правильно понимаю?
Кризис в мире не настолько серьезен, чтобы привел к конструктивным решениям.
Все надеются, что затрется, затихнет, смирятся, рассосется...