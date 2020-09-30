Буду агитировать дистанционно, – Борислав Береза, у которого диагностировали COVID, заявил о своей регистрации в качестве кандидата в мэры Киева

Лидер "Эко партии Березы" Борислав Береза ​​заявил о своей регистрации в качестве кандидата в мэры Киева.

Политик сообщил, что несмотря на болезнь, собирается участвовать в предвыборной кампании, но дистанционно. Сейчас Борислав Береза ​​вместе с женой находятся на самоизоляции – в начале недели у супругов диагностировали Covid-19.

На странице в Facebook политик сообщил, что с регистрацией его в качестве кандидата в мэры и кандидатов в депутаты от его партии тянули до последнего.

"До последнего держали интригу и вот наконец – меня зарегистрировали как кандидата в мэры Киева, а команду "Эко партии Березы" в качестве кандидатов в Киевсовет! Из-за изменений в законодательстве эта процедура в этом году сложнее, чем обычно. Много путаницы и суеты, но главное – результат. Вместе с командой "Эко партии Березы" мы официально вступаем в предвыборную борьбу! Кто-то дистанционно: намекаю на себя. Но даже в таких условиях мы сделаем все возможное, чтобы убедить киевлян в необходимости кардинальных изменений во власти и в качестве жизни", – прокомментировал Борислав Береза.

Он добавил, что основными задачами, которые ставит перед собой "Эко партия Березы", является – создать условия для экономического развития города и одновременно сделать его экологически безопасным.

"Киев требует новых подходов в управлении и четкой стратегии развития. Экология – это не только чистый воздух и порядок на улицах. Это – стратегия выживания в современном мире. Если местная власть игнорирует вопросы экологии, то она игнорирует будущее своих избирателей и самого города. Экология – это транспорт, зеленые зоны, организация общественного пространства, питьевая вода, промышленность, обращение с животными. Это идейная основа нашей политической силы", – написал политик.

Борислав Береза ​​также сообщил, что среди представителей его команды Covid-19 ни у кого диагностирован не был, поэтому все кандидаты от "Эко партии Березы" будут принимать полноценное участие в выборах.