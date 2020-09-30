РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5002 посетителя онлайн
Новости
954 9

Буду агитировать дистанционно, – Борислав Береза, у которого диагностировали COVID, заявил о своей регистрации в качестве кандидата в мэры Киева

Буду агитировать дистанционно, – Борислав Береза, у которого диагностировали COVID, заявил о своей регистрации в качестве кандидата в мэры Киева

Лидер "Эко партии Березы" Борислав Береза ​​заявил о своей регистрации в качестве кандидата в мэры Киева.

Политик сообщил, что несмотря на болезнь, собирается участвовать в предвыборной кампании, но дистанционно. Сейчас Борислав Береза ​​вместе с женой находятся на самоизоляции – в начале недели у супругов диагностировали Covid-19.

На странице в Facebook политик сообщил, что с регистрацией его в качестве кандидата в мэры и кандидатов в депутаты от его партии тянули до последнего.

"До последнего держали интригу и вот наконец – меня зарегистрировали как кандидата в мэры Киева, а команду "Эко партии Березы" в качестве кандидатов в Киевсовет! Из-за изменений в законодательстве эта процедура в этом году сложнее, чем обычно. Много путаницы и суеты, но главное – результат. Вместе с командой "Эко партии Березы" мы официально вступаем в предвыборную борьбу! Кто-то дистанционно: намекаю на себя. Но даже в таких условиях мы сделаем все возможное, чтобы убедить киевлян в необходимости кардинальных изменений во власти и в качестве жизни", – прокомментировал Борислав Береза.

Он добавил, что основными задачами, которые ставит перед собой "Эко партия Березы", является – создать условия для экономического развития города и одновременно сделать его экологически безопасным.

"Киев требует новых подходов в управлении и четкой стратегии развития. Экология – это не только чистый воздух и порядок на улицах. Это – стратегия выживания в современном мире. Если местная власть игнорирует вопросы экологии, то она игнорирует будущее своих избирателей и самого города. Экология – это транспорт, зеленые зоны, организация общественного пространства, питьевая вода, промышленность, обращение с животными. Это идейная основа нашей политической силы", – написал политик.

Борислав Береза ​​также сообщил, что среди представителей его команды Covid-19 ни у кого диагностирован не был, поэтому все кандидаты от "Эко партии Березы" будут принимать полноценное участие в выборах.

Автор: 

Киев (25665) Береза Борислав (220) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как жалко Борислав, у тебя были такие планы до выборов горы свернуть, коварная болезнь не щадит никого.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:47 Ответить
Вибачте, що спитаю по-французьки: А на-уя воно Вам треба?
показать весь комментарий
30.09.2020 13:51 Ответить
Буду агитировать дистанционно, – Борислав Береза, у которого диагностировали COVID, заявил о своей регистрации в качестве кандидата в мэры Киева - Цензор.НЕТ 2538
показать весь комментарий
30.09.2020 14:02 Ответить
ты там ето давай подлечися и в раду на работу, там уже очередь из неотмудоханых собралась - как то надо разгребать все ето...
показать весь комментарий
30.09.2020 13:51 Ответить
и этот говножопый поближе к корыту хочет
показать весь комментарий
30.09.2020 14:04 Ответить
Ближе к выборам все хором начинают болеть, на жалость давят или работать не хотят?
показать весь комментарий
30.09.2020 14:36 Ответить
Берёза как Берёза. Всех политиков нужно менять, а в нашей стране - так вообще досрочно.

Очень сильно присасываются к корыту...

Вот Березу и можна поставить в очередь на ротацию
показать весь комментарий
30.09.2020 15:04 Ответить
Ух ты! Не знал, что у вас тоже Берёзы есть. Он что, тоже депутат?
показать весь комментарий
30.09.2020 17:55 Ответить
нет, пока никто. активист
показать весь комментарий
30.09.2020 23:08 Ответить
 
 