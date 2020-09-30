Армения не рассматривает вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе, - премьер Пашинян

Армения не рассматривает возможность размещения миротворцев в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду российских СМИ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

"В нашей повестке дня такого вопроса нет", - сказал "Интерфакс" Пашинян.

Армения также не считает целесообразным проведение саммита Москва-Ереван-Баку в условиях военных действий в Нагорном Карабахе, подчеркнул Пашинян.

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В ходе военных действий не столь уж уместно говорить о саммите, для проведения переговоров необходимы соответствующая атмосфера и условия, сказал премьер-министр Армении.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.

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