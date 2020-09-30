Армения не рассматривает вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе, - премьер Пашинян
Армения не рассматривает возможность размещения миротворцев в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду российских СМИ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.
"В нашей повестке дня такого вопроса нет", - сказал "Интерфакс" Пашинян.
Армения также не считает целесообразным проведение саммита Москва-Ереван-Баку в условиях военных действий в Нагорном Карабахе, подчеркнул Пашинян.
В ходе военных действий не столь уж уместно говорить о саммите, для проведения переговоров необходимы соответствующая атмосфера и условия, сказал премьер-министр Армении.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ясен пень, что Армении не интересно размещение там любых миротворцев, кроме кацапов.
Кацапы тоже против международного контингента на Донбассе и в Крыму.
БАКУ, 30 сен - Sputnik. Накануне, согласно имеющейся у азербайджанской стороны информации, на территории Армении в воздух поднялись два самолета Су-25, сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались,
Руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности, сказал Гаджиев. "Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны"
Если это троллинг, то можно стоя аплодировать.
Виталий Портников, 01.10.2020
Каждый новый этап конфронтации вокруг Карабаха похож на предыдущий. Стороны обещают победить, информационное пространство переполнено непроверенными фактами, армяне и азербайджанцы по всему миру оскорбляют друг друга и никто не задается вопросом - а что же произойдет в случае победы?
В 1988 году конфликт в Карабахе еще можно было обсуждать в категориях исторического и этнического противостояния. Можно было говорить, что территории с преимущественно армянским населением вошли в состав соседнего Азербайджана исключительно благодаря особым отношениям большевистской России и кемалистской Турции. Но сейчас очевидно, что Ленин и Сталин меньше всего думали об Ататюрке и больше всего - о себе и о судьбе создаваемой ими империи. Ведь сколько таких ловушек был наставлено для союзных республик по всему новому государству! Достаточно посмотреть на политическую карту СССР, на все эти бесконечные анклавы, эксклавы, на присоединения к одной республике районов с этническим преобладанием населения соседней, на границы, проводимые так, чтобы ни одна из союзных республик не могла чувствовать себя уверенно после провозглашения независимости - включая Россию, между прочим. Все это делалось не просто так, каждая линия проводилась со смыслом.
Вопрос ведь даже не в том, что Карабах вошел в состав территории Азербайджана, а в том, как он вошел - чтобы не было никакой общей границы с Арменией, даже намека на нее. И в то же время Нахичевань вошла в состав Азербайджана, но уже без общих границ с ним. Какая филигранная работа! И это еще не все. Ведь были же районы-анклавы Армении в Азербайджане и районы-анклавы Азербайджана в Армении. После начала карабахской войны население их покинуло, но, тем не менее, и эти ловушки существовали.
Карабах стал одним из сработавших капканов. И для армян, и для азербайджанцев - пусть даже оба народа не отдают себе в этом отчет. Да, главной идеей большевиков было раз и навсегда исключить возможность независимости оккупированных ими Армении и Азербайджана. Это не удалось. Но благодаря сталинскому капкану путинская Россия до сих пор имеет беспрецедентные и несоразмерные возможности для влияния на Кавказе. И будет иметь их до тех пор, пока Армения и Азербайджан не выпутаются из карабахской ловушки и не окажутся способны к договоренностям и установлению добрососедских отношений.
Именно поэтому сторонам стоит задать себе вопрос о плодах их будущих побед. Ну, предположим, победит Азербайджан. Территории, контролируемые сегодня армянами, будут от них очищены, территориальная целостность Азербайджана восстановлена, на возвращенные территории вернется азербайджанское население. Это победа? С точки зрения перспектив Азербайджана - очень сомнительная. Армения превратится в настоящую российскую крепость, жаждущую реванша. И с ее помощью Кремль будет играть и с Азербайджаном, и с Турцией, ограничивая прежде всего возможности для развития Азербайджана.
При этом не нужно думать, что мировое сообщество будет сочувственно относиться к проблемам Баку. Потому что сама очистка территории Карабаха от армянского населения - только не надо говорить, что оно там останется и будет счастливо жить, - приведет к такому удару по репутации азербайджанского государства, от которого оно не сможет оправиться десятилетиями. Будут многочисленные иски, касающиеся военных преступлений, трибуналы, фотографии убитых детей и женщин, проведение параллелей между 1915-м и 2020-м годом. Будут террористические акты и подготовка новой войны за Карабах. И никакое международное право Азербайджан от этого не защитит. Более того, любой шаг Азербайджана в сторону цивилизованного мира будет заканчиваться новой войной - уж об этом в Москве позаботятся.
Предположим, победит Армения. Сохранит те территории, которые сегодня контролируются Карабахом. Докажет свою способность отстаивать статус-кво в регионе. И что дальше? А дальше - продолжение азербайджанской и турецкой блокады, сохранение практически полной зависимости от России, маргинализация экономики, дальнейшее обнищание населения и его выезд на заработки в Россию.
Ни один азербайджанец и ни один армянин не поблагодарит меня за этот текст. Ну и пусть. Я все равно допишу его для народов, которым я глубоко сочувствую. Прошу вас, выберитесь наконец из ловушки, в которой вы оказались. Поймите, что пока вы будете ненавидеть друг друга, будущего у ваших народов, у ваших государств попросту нет.
Да и настоящего, если честно говорить, тоже нет. Ваше настоящее - это перманентная война, которой дирижируют из Кремля. Российские рубли, которые продолжают зарабатывать ваши обездоленные соотечественники, и русский язык, с помощью которого они поносят друг друга. Авторитарные режимы, которые ничего не меняют, и восстания, которые ни к чему не приводят. Унылый бег уставшей белки в проржавевшим колесе. Вернее, двух ненавидящих друг друга белок.
https://graniru.org/opinion/portnikov/d.280069.html#comments
Это был грозный ответ Москвы на поддержку Баку со стороны Турции.
Интересно каковы шансы у МиГ-29 против F-16? 😃
«Пашинян - виновник этой трагедии. По моему мнению, делается попытка столкнуть Россию с Турцией на маленьком кусочке земли. Команда Пашиняна ориентирована на Запад и выполняет определенный заказ»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/30/09/2020/5f7449ea9a79475d079eb4fe
Шо це таке?
Звільняти Арарат? Без питань. Спочатку ти відрапортуешь про звільнення Криму та ОРДЛО. Час пішов.
По-друге, порівняно з вами, ми маєм час... Ви Ван і Арарат "просрали" близько тисячі років тому... Ви не "звільняєте", і ми почекаємо...
Мы признаем решение ООН от 2 марта 1992 года...чего и тебе желаем..
Президент Ирана призвал к миру с обеих сторон.
Поныл Путину и запросил ОДКБ-от ворот поворот.
Поныл Рухани и тоже игнор.
Обидно, даже как-то, да!" (Злой одессит).
Видно, до Пашиняна стало "доходить", що вони "попали"... І їх просто "почнуть місить"...
І ще одне - для вас, "продвинутих": "азєрами" вірмени азербайджанців не називають... Це чисто "расєйська" кличка для представників цього народу... У мене товариш, колишній однокурсник, полковник армії Азербайджану, у відставціі, та ще й кандидат історичних наук...
Шо стасуеться хто воюе .. Вірмени Аліеву та Ердогану не дали жодного приводу для оптимизма на цю годину))) Слава нації!
І спитайся "патріотів Вірменії", на ринку у "Южному Бутово", як вони азербайджанців обзивають... Щоб наступного разу не "обісраться", як сьогодні...
https://euobserver.com/foreign/149573
До-совковые времена небыло там государства в нашем понимании этого слова. Была конфедерация городов (кланов).