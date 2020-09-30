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Верховная Рада в октябре будет работать в режиме пленарных заседаний только один день

Верховная Рада приняла постановление №4171 "О внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за документ на заседании в среду проголосовал 281 народный депутат.

Согласно тексту постановления, пленарные заседания в четверг и пятницу будут заменены на работу в комитетах, следующие две недели (5-9 октября и 12-16 октября. - Ред.) депутаты также проведут не в режиме заседаний, а работая в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Заседание Верховной Рады состоится только во вторник, 20 октября, в остальные дни месяца парламентарии будут работать с избирателями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отменила пленарные заседания в четверг и пятницу из-за вспышки COVID-19 среди депутатов

ВР (29273) депутат (3320)


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И не более 8 часов ,а то усрётесь от переработки !!!
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30.09.2020 14:04 Ответить
Все делают, чтоб комиссию по вагнеровцам не создать
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30.09.2020 14:15 Ответить
Где себе такую работу найти?
Один день работаешь, 30 выходных (в месяц) и зарплата ...
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30.09.2020 14:54 Ответить
Тунеядец на тунеядце сидит и неробой погоняет.
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30.09.2020 17:02 Ответить
Виступи в Раді занадто вже критичні для слуг.
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30.09.2020 17:29 Ответить
 
 