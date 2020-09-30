Верховная Рада в октябре будет работать в режиме пленарных заседаний только один день

Верховная Рада приняла постановление №4171 "О внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за документ на заседании в среду проголосовал 281 народный депутат.

Согласно тексту постановления, пленарные заседания в четверг и пятницу будут заменены на работу в комитетах, следующие две недели (5-9 октября и 12-16 октября. - Ред.) депутаты также проведут не в режиме заседаний, а работая в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Заседание Верховной Рады состоится только во вторник, 20 октября, в остальные дни месяца парламентарии будут работать с избирателями.

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