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Президентский рейтинг: 30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос "Социса"

Президентский рейтинг: 30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос

Партия "Европейская Солидарность" и ее лидер Петр Порошенко является главной оппозиционной силой в отношении партии Зеленского "Слуга народа".

 Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центр СОЦИС в сентябре, передает Цензор.НЕТ.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто готов голосовать и определился, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 30,1%, за Петра Порошенко - 18,9%. За Юрия Бойко - 14%, Игоря Смешко 8,5%, Юлию Тимошенко - 7,4%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС

59,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, положительно курс политики Зеленского оценивают 23,6% опрошенных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 г. методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошені 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;
Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.

Автор: 

выборы (24756) Зеленский Владимир (20787) Порошенко Петр (19616) рейтинг (1642) СОЦИС (71) Слуга народа (2634) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+29
Президентський рейтинг: 30,1% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 14% - за Бойка, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 8781
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30.09.2020 14:51
+28
Удивительно ,но 30% для Зеленского при всех нынешних раскладах это ОЧЕНЬ много .
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30.09.2020 14:06
+21
Президентский рейтинг: 30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 2931
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30.09.2020 14:13
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Страница 4 из 4
Оно не зебуин. Оно ватная лядь.

Не будет ЗЕ - проголосует за Бойко, Медведчка.
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30.09.2020 16:40 Ответить
Чем там думать, у Джамала одна извилина и та от ментовской фуражки.
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30.09.2020 17:56 Ответить
Понося круглосуточно со всех своих СМИ Зелю, Порох добился только того что вырос не его рейтинг, а поднялся у Бойко и Жопоблока которые должны давно мотать срок на зоне. Отличная робрта "гетьман" нации
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30.09.2020 15:57 Ответить
Это точно .Порошенко это сбитый летчик. Хотя жизнь ему давала шанс стать Героем Украины или козлом свинорылым. Порошенко выбрал второе......
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30.09.2020 16:01 Ответить
Зе , бойки і мудачуки , одного поля ягоди , антиукраїнського . Всі вони мають бути стерті з політичного життя України . Без обговорень . .
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30.09.2020 16:14 Ответить
Порошенко имеет рейтинг намного выше чем у Бойко, расстроен?
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01.10.2020 17:47 Ответить
Поголовье зебилов сокращается Зеленое стадо баранов будем пересчитывать осенью
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30.09.2020 16:00 Ответить
Ты еще хрюкнуть в конце забыл.
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30.09.2020 16:05 Ответить
Монарх Сывочелый теперь коронован "короной"
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30.09.2020 16:58 Ответить
Да ничего оно не сокращается. Оно и было такое вначале выборов. Но только мне кажется, что эти товарищи выбрали Зеленского и больше вообще не обращают внимания на то, как разворачиваются события в стране. Ну знаете как, они жили неважно материально до этого, так же продолжают жить и сейчас, за политическими событиями они вообще не следят. А сам Зеленский нравился им раньше (хорошо сыграл президента, "талантливый парень", я сама слышала отзывы его избирателей некоторых) и нравится сейчас.
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30.09.2020 17:13 Ответить
Президентский рейтинг:
30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос "Социса"
===============================================================

Таким образом рейтинг Зеленского по отношению к Порошенко растет. Поскольку накануне президентских выборов 2019 г. также проводился опрос вот его результаты:
https://news.liga.net/politics/news/kto-lider-prezidentskoy-gonki-esli-vybory-v-fevrale---opros-kmis

Зеленский набрал бы 26,4% голосов, за Порошенко проголосовали бы 18% избирателей, а за Тимошенко - 13,8%.
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30.09.2020 16:22 Ответить
У сои своя математика.
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30.09.2020 16:36 Ответить
И это не удивительно.

ПОРОШЕНКО - ОТПРАВИЛ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ ПОД АРЕСТ В РАСЕЮ
ЗЕЛЕНСКИЙ - ИХ ВЕРНУЛ

ЗА 5 лет ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО В СРЕДНЕМ МИНИМУМ по 1 человеку в день ПОГИБАЛИ УКРАИНСКИЕ БОЙЦЫ В ЗОНЕ АТО а это 365 человек за год
А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ, ЗА ОЧЕНЬ РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ

И ПРИ ЭТОМ ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ ПОРОШЕНКО и ЧЛЕНОВ ЕГО ПАРТИИ:
ПУТИН - НЕ НАПАЛ!!!

ЗА 5 лет ПРАВЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО:
ШОКИРУЮЩЕ на 800% ПОДНЯЛИСЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ и УСЛУГИ ЖКХ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, хотя перед очередным повышением этих цен Гройсман всегда брехал, шо такого не будет
A ЗЕЛЕНСКИЙ:

СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛ ЦЕНЫ НА ГАЗ и ТАРИФЫ ЖКХ, а на ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ - НЕ ПОВЫШАЕТСЯ

ВСЕ 5 лет СВОЕГО ПРАВЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО УСТРАИВАЛ НАСТОЯШИЙ ГЕНОЦИД ПЕНСИОНЕРАМ!!!

ЗА ВРЕМЯ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО ВЗОРВАЛИСЬ 5 складов с БОЕПРИПАСАМИ в которых УКРАИНЫ ПОТЕРЯЛА 50% всех БЕПРИПАСОВ СТРАНЫ!!! И ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!

ЭТО УЖЕ НЕ ГОВОРЯ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ УМЫШЛЕННЫЕ или НЕУМЫШЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИВЕДШИЕ к ИЛОВАЙСКОМУ и ДЕБАЛЬЦЕВСКОМУ КОТЛАМ В КОТОРЫХ ПОГИБЛИ СОТНИ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ

ПОРОШЕНКО БУДУЧИ ПРЕЗИДЕНТОМ ТОЛЬКО ЗА 2018 г. УВЕЛИЧИЛ СВОЙ КАПИТАЛ в 82 раза!!! и это при том, шо президент страны по Конституции Украины не может иметь других доходов кроме зарплаты

А ЦИНИЗМУ ПОРОШЕНКО НЕТ ПРЕДЕЛА:
ПОЕХАЛ ОТДЫХАТЬ НА МАЛЬДИВЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В СТРАНЕ КОГДА ПОГИБАЮТ УКРАИНСКИЕ ВОИНЫ, а после этого ПОЗИЦИОНИРОВАЛ СЕБЯ КАК ПАТРИОТ УКРАИНЫ

ВСЕ 5 лет ПОРОШЕНКО и ЕГО ВЛАСТЬ БРЕХЛИВО ОБЕЩАЛИ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ КОТОРОЕ ТАК и НЕ НАСТУПИЛО.

ТУТ МОЖНО МНОГО ЧЕГО ЕЩЕ НАПИСАТЬ О ПОРОШЕНКО и ЕГО ВЛАСТИ НО И ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ШОБЫ ПОНЯТЬ

ПОРОШЕНКО У ВЛАСТИ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ!!!
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30.09.2020 17:34 Ответить
Президентський рейтинг: 30,1% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 14% - за Бойка, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 6964
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30.09.2020 16:22 Ответить
Вы серьезно? Не убедили.
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30.09.2020 17:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/476202 Вот результат того, "что эта власть шото делает"
Реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.
Госстат.
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30.09.2020 17:35 Ответить
А Баба Юля -всё?
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30.09.2020 17:00 Ответить
Что же эти 30% так привлекает в Зеленском? Хотелось бы это услышать от его симпатиков.
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30.09.2020 17:03 Ответить
ЧИТАЙ ВЫШЕ..........................

Президентський рейтинг: 30,1% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 14% - за Бойка, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 9590
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30.09.2020 17:54 Ответить
буржуй порошенко - бухарь ... клоун зеленский нарик ... не везёт нам с президентами
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30.09.2020 20:28 Ответить
у Порошенко диабет, для него бухнуть всё-равно что самоубится.
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01.10.2020 13:01 Ответить
его симпатики - люди с неустоявшейся и только начавшейся свое формирование ЦНС.
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30.09.2020 18:26 Ответить
Сором. Українці невиправні. Скільки ж можна довіряти пустій брехні і маніпуляціям зеленського?
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30.09.2020 17:14 Ответить
А ніхто і недовіряє.
Звідки ви взяли, що люди довіряють Зеленському?
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30.09.2020 18:24 Ответить
З0% доверяют, но не доверяют. Идиотизм как национальная черта.
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08.10.2020 15:13 Ответить
Итак, каков мой выбор?
Зеленский такой же, как Порошенко - однозначно в сад. Бойко- срать я хотел на рюзьке мир!
Печаль великая с выбором то. Зато еще есть время. Может кто сдохнет до выборов.
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30.09.2020 18:00 Ответить
В чому Зе такий як По? Сцить стоячи? Чи штани носить?
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30.09.2020 18:48 Ответить
Тот был миротворец, и этот такой же. Тот голосует за продажу земли, и этот. Что тот как ни назначит кого то, плакать хочется, так и этот.
Проще различия поискать. Зеленский еще ни одного склада не подорвал, бо закончились на папереднике.
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30.09.2020 20:09 Ответить
Миротворець? Який звільнив 2/3 Донбасу? І знищив тисячі орків і загнав **** у мжд взоляцію і в судові і санкційні зашморги? Може ти іпануте? Ні, ти скажи, ти іпанутий. Земля? Це все? Через кілька спільних голосувань ти робиш висновок що тупий зелений фрік це одне й те ж що політик світового рівня і особистий ворог ****? Ти точно іпанутий як і всі зелені дегенерати.
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01.10.2020 01:24 Ответить
Баранів(30,1%) завжди більше.
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30.09.2020 18:03 Ответить
Бессовестная и наглая ложь.
3%, максимум 5% могут проголосовать за Зеленского.
И ВСЕ!
Ети рейтинги - преддверие зелених фальсификаций.
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30.09.2020 18:23 Ответить
Шо перетікання зеле-ватного лайна до Жопи Рабіновіча припинився?
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30.09.2020 18:45 Ответить
Зе по прежнему громит соперников. 31% - это как в первом туре. Рейтинг не падает.
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30.09.2020 18:48 Ответить
Дык и вы дол**бы необучаемые.
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30.09.2020 20:28 Ответить
зачем ты к себе обращаешься на вы и во множественном числе?
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11.10.2020 06:28 Ответить
В 2019-ом, в первом туре Зе-наркоман набрал 30,24% голосов.
и вы пытаетесь нас убедить, что за год такой "власти",
рейтинг Зе-наркомана упал всего лишь на 0,14%?!!!!!!
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30.09.2020 22:28 Ответить
p.s.: я не за Юльку, но я не понимаю, почему же у НЕЕ за этот год рейтинг упал в ДВА РАЗА?!!!
половина юлькиного ЛОХтората вымерла?!!
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30.09.2020 22:30 Ответить
Тю. Юля просто на все занавесила ... Вон, на старости лет ботоксом губы накачала , теперь на карася в пруду схожа. Каарочи, шо вы от селедки маринованой хотите?
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01.10.2020 05:38 Ответить
30,1 % кажете? А психіатри в цій країні ще залишились?
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30.09.2020 22:51 Ответить
Президентський рейтинг: 30,1% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 14% - за Бойка, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 7250
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30.09.2020 23:35 Ответить
Президентський рейтинг: 30,1% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 14% - за Бойка, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 879
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30.09.2020 23:36 Ответить
Президентський рейтинг: 30,1% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 14% - за Бойка, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 5675
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01.10.2020 02:21 Ответить
какие 30%...его рейтинг и уважение к нему после кравчукчей и факиных, после невыполнения обещаний - составляет максимум 1%...
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01.10.2020 05:15 Ответить
1% - ну , вы и ляпнул... Це у люддини которая з слова связать в кучу не может. Он как задлостанов сидит ниже городской канализации и не рыпается... Хотя наркозалежнi мож и порхают под облаками, дык, то, пока не попустит.
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01.10.2020 05:34 Ответить
положительный курс Владимира Зеленского оценивают - 23,6, а голосовать готовы 30,1
это как?
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01.10.2020 10:37 Ответить
просто ему мешают
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01.10.2020 17:48 Ответить
или подмешивают))))
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02.10.2020 10:04 Ответить
30% клинических идиотов, это такое дело.
Но вот 14% это открытые и явные враги, которые даже не прячутся...
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01.10.2020 18:41 Ответить
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