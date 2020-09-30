Президентский рейтинг: 30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос "Социса"

Партия "Европейская Солидарность" и ее лидер Петр Порошенко является главной оппозиционной силой в отношении партии Зеленского "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центр СОЦИС в сентябре, передает Цензор.НЕТ.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто готов голосовать и определился, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 30,1%, за Петра Порошенко - 18,9%. За Юрия Бойко - 14%, Игоря Смешко 8,5%, Юлию Тимошенко - 7,4%.

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59,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, положительно курс политики Зеленского оценивают 23,6% опрошенных.

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Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 г. методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошені 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;

Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.