Президентский рейтинг: 30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос "Социса"
Партия "Европейская Солидарность" и ее лидер Петр Порошенко является главной оппозиционной силой в отношении партии Зеленского "Слуга народа".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центр СОЦИС в сентябре, передает Цензор.НЕТ.
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто готов голосовать и определился, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 30,1%, за Петра Порошенко - 18,9%. За Юрия Бойко - 14%, Игоря Смешко 8,5%, Юлию Тимошенко - 7,4%.
59,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, положительно курс политики Зеленского оценивают 23,6% опрошенных.
Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 г. методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошені 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;
Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.
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Не будет ЗЕ - проголосует за Бойко, Медведчка.
30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос "Социса"
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Таким образом рейтинг Зеленского по отношению к Порошенко растет. Поскольку накануне президентских выборов 2019 г. также проводился опрос вот его результаты:
https://news.liga.net/politics/news/kto-lider-prezidentskoy-gonki-esli-vybory-v-fevrale---opros-kmis
Зеленский набрал бы 26,4% голосов, за Порошенко проголосовали бы 18% избирателей, а за Тимошенко - 13,8%.
ПОРОШЕНКО - ОТПРАВИЛ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ ПОД АРЕСТ В РАСЕЮ
ЗЕЛЕНСКИЙ - ИХ ВЕРНУЛ
ЗА 5 лет ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО В СРЕДНЕМ МИНИМУМ по 1 человеку в день ПОГИБАЛИ УКРАИНСКИЕ БОЙЦЫ В ЗОНЕ АТО а это 365 человек за год
А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ, ЗА ОЧЕНЬ РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ
И ПРИ ЭТОМ ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ ПОРОШЕНКО и ЧЛЕНОВ ЕГО ПАРТИИ:
ПУТИН - НЕ НАПАЛ!!!
ЗА 5 лет ПРАВЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО:
ШОКИРУЮЩЕ на 800% ПОДНЯЛИСЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ и УСЛУГИ ЖКХ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, хотя перед очередным повышением этих цен Гройсман всегда брехал, шо такого не будет
A ЗЕЛЕНСКИЙ:
СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛ ЦЕНЫ НА ГАЗ и ТАРИФЫ ЖКХ, а на ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ - НЕ ПОВЫШАЕТСЯ
ВСЕ 5 лет СВОЕГО ПРАВЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО УСТРАИВАЛ НАСТОЯШИЙ ГЕНОЦИД ПЕНСИОНЕРАМ!!!
ЗА ВРЕМЯ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО ВЗОРВАЛИСЬ 5 складов с БОЕПРИПАСАМИ в которых УКРАИНЫ ПОТЕРЯЛА 50% всех БЕПРИПАСОВ СТРАНЫ!!! И ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!
ЭТО УЖЕ НЕ ГОВОРЯ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ УМЫШЛЕННЫЕ или НЕУМЫШЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИВЕДШИЕ к ИЛОВАЙСКОМУ и ДЕБАЛЬЦЕВСКОМУ КОТЛАМ В КОТОРЫХ ПОГИБЛИ СОТНИ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ
ПОРОШЕНКО БУДУЧИ ПРЕЗИДЕНТОМ ТОЛЬКО ЗА 2018 г. УВЕЛИЧИЛ СВОЙ КАПИТАЛ в 82 раза!!! и это при том, шо президент страны по Конституции Украины не может иметь других доходов кроме зарплаты
А ЦИНИЗМУ ПОРОШЕНКО НЕТ ПРЕДЕЛА:
ПОЕХАЛ ОТДЫХАТЬ НА МАЛЬДИВЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В СТРАНЕ КОГДА ПОГИБАЮТ УКРАИНСКИЕ ВОИНЫ, а после этого ПОЗИЦИОНИРОВАЛ СЕБЯ КАК ПАТРИОТ УКРАИНЫ
ВСЕ 5 лет ПОРОШЕНКО и ЕГО ВЛАСТЬ БРЕХЛИВО ОБЕЩАЛИ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ КОТОРОЕ ТАК и НЕ НАСТУПИЛО.
ТУТ МОЖНО МНОГО ЧЕГО ЕЩЕ НАПИСАТЬ О ПОРОШЕНКО и ЕГО ВЛАСТИ НО И ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ШОБЫ ПОНЯТЬ
ПОРОШЕНКО У ВЛАСТИ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ!!!
Реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.
Госстат.
Звідки ви взяли, що люди довіряють Зеленському?
Зеленский такой же, как Порошенко - однозначно в сад. Бойко- срать я хотел на рюзьке мир!
Печаль великая с выбором то. Зато еще есть время. Может кто сдохнет до выборов.
Проще различия поискать. Зеленский еще ни одного склада не подорвал, бо закончились на папереднике.
3%, максимум 5% могут проголосовать за Зеленского.
И ВСЕ!
Ети рейтинги - преддверие зелених фальсификаций.
и вы пытаетесь нас убедить, что за год такой "власти",
рейтинг Зе-наркомана упал всего лишь на 0,14%?!!!!!!
половина юлькиного ЛОХтората вымерла?!!
это как?
Но вот 14% это открытые и явные враги, которые даже не прячутся...