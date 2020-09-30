Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая
Кадровика в Офисе Президента нужно срочно менять.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "СН" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
"Витольд Фокин уволен.
Казалось бы - УРА! Но нет.
И вот, почему.
Сегодня разговаривала со многими коллегами, которые вчера присутствовали на встрече с Фокиным.
Итак, Витольд Палыч вчера недвусмысленно сказал (и это зафиксировано в стенограмме), что с Президентом ни разу не встречался, а вел диалог исключительно с головой ОП. На вопрос, кто готовит ему материалы к заседанию ТКГ, он ответил, что никто. Он сам говорит, что считает нужным.
И вот в этом контексте мне вспомнилась внучка Маша, которая через друга детства Андрюшу трудоустроила дедушку и что дедушка никого слушать не будет, т.к. сам знает, что делать.
Сегодня Андрей Ермак инициировал (хотя, если честно, не он, а депутаты) отставку Машиного дедушки.
А теперь главное:
Если Витольд Палыч вчера транслировал то же самое, что и несколько раз раньше, то это не от недопонимания ситуации, а от мировоззрения. Это его убеждение: "Россия против Украины не воюет; нужна всеобщая амнистия боевикам и террористам, выборы должны состояться в рамках прописанного минского формата".
Для него Россия - не враг, не агрессор, не оккупант, а лишь сторона, заинтересованная в мирном урегулировании гражданского конфликта. И Украина на Донбассе воюет против наёмников из 30 стран.
Т.е. Фокин в этом убеждён. Ни с кем не советуется. Контактирует только с Андреем Ермаком. Его посоветовала внучка.
Где в этой цепочке Президент?
И мне интересно, как Ермак сейчас объяснит Президенту, что это был за треш с социальным лифтом Фокина?
Думаю, что кадровая обойма у Ермака пустая. Поэтому следующий переговорщик с его подачи будет ещё хуже Фокина. Вообще какой-то бесполезный фрик. А что это означает?
Кадровика в ОП нужно срочно менять", - заявила Богуцкая.
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что было в голове 73% которые все это дерьмо выбрали ???
А вот Зеля - то он в Трускавце, или где там, то уже в Омане и сбили самолет "ВНЕЗАПНО". То уже обосрался и всего лишь через пару дней, когда руководство х.з. где, прилетел х.з. откуда и Украина отрицала шо таки сбили, чет там читает по бамашке как всегда.
Ешьте теперь, не обляпайтесь.
Все при деле получаются.
у нее голова пустая ,как у Ермака "обойма"
Толще .
Толще *****,толще мажте........
Не стесняйтесь, мажте........
а еще в переди 3.5 года на велике ехать и вопрос с кредитами МВФ уже по ходу закрыли .....
Но потом привезли военный ПЛР-тестер.
ЗА ТО КАКИЕ ДОРОГИ СДЕЛАЮТ ........................
Зеля это твое упущение. И Кравчука выводи. Назначай кого-то из "ЕС"
***
- ну?? и как давно ты зайца не загоняла???
- не поняла! мужчина вы о чем ???
- борзая ты шибко...
Та пела, а эта што???
Мама Рима - явка с повинной- это всегда смягчающие....
Якщо вони не могли знайти нормальних 250 кандидатів до Верховної Ради,то уявляєте який непотріб іде на місцеві вибори.
А ёще у нас жё есть висераны НКВД, пистолет жё не разучились держать, вот и пусть прёдставляют. А ёще, иди ты на Путина, нарисовалась тут, паньмаш.
Андрей Ермак продолжает продвигать нарратив о расширении своих полномочий и создании должности «вице-президента» или «государственного секретаря». Теперь на сайте президента появилась петиция, призывающая Зеленского расширить полномочия Ермака «в целях защиты от потенциальных рисков и угроз». Ермак хочет «подкрутить» голоса и продемонстрировать Зеленскому, что общество готово и расширение его функций - является волей народаха-ха, скоро дєрьмак вже не де-факто, а де-юре стане презиком)) оце горе буде в 73% любителів гундосого леприкона
лизок : - " И мне интересно, как Ермак сейчас объяснит Президенту, что это был за трешь с социальным лифтом Фокина?" - бу- га-га, так там дерьмак хоровод водит, бубочка на вторых ролях. что консерва фсб скажет , то ********** и делает. этого не видит только слепой.
да не будут вменяемые и порядочные люди иметь дела с зеленым говном и его начальником дерьмаком, консервой фсб. марать руки о дерьмо никто не захочет. так что на скамейке **********а и дерьмака будет одно дерьмо. тут лизок права.
Источник: https://censor.net/ru/n3222035
Выпхнули Богдана, выпнут и Ермака.
Вот так вот, прямо под зад, коленом.
Всех вас погонят, что Слуг Народных, что ОПЗЖ.
И помните: ни Ростов не резиновый, ни Швейцария, на всех мест не хватит.
Где срок то коротать будете?
С кем шконку делить?
Сидел в машине, ждал жену и слушал радио. Сказали, что Ермак незаметно переложил на себя все функции Зеленского, а Зеленскому оставил только всё подписывать и перерезать ленточки при открытии новых туалетов.
https://www.youtube.com/watch?v=YC5_8-afZ4g Кадровый голод Зеленского