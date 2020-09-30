Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая

Кадровика в Офисе Президента нужно срочно менять.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "СН" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Витольд Фокин уволен.

Казалось бы - УРА! Но нет.

И вот, почему.

Сегодня разговаривала со многими коллегами, которые вчера присутствовали на встрече с Фокиным.

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Итак, Витольд Палыч вчера недвусмысленно сказал (и это зафиксировано в стенограмме), что с Президентом ни разу не встречался, а вел диалог исключительно с головой ОП. На вопрос, кто готовит ему материалы к заседанию ТКГ, он ответил, что никто. Он сам говорит, что считает нужным.

И вот в этом контексте мне вспомнилась внучка Маша, которая через друга детства Андрюшу трудоустроила дедушку и что дедушка никого слушать не будет, т.к. сам знает, что делать.

Сегодня Андрей Ермак инициировал (хотя, если честно, не он, а депутаты) отставку Машиного дедушки.

А теперь главное:

Если Витольд Палыч вчера транслировал то же самое, что и несколько раз раньше, то это не от недопонимания ситуации, а от мировоззрения. Это его убеждение: "Россия против Украины не воюет; нужна всеобщая амнистия боевикам и террористам, выборы должны состояться в рамках прописанного минского формата".

Для него Россия - не враг, не агрессор, не оккупант, а лишь сторона, заинтересованная в мирном урегулировании гражданского конфликта. И Украина на Донбассе воюет против наёмников из 30 стран.

Т.е. Фокин в этом убеждён. Ни с кем не советуется. Контактирует только с Андреем Ермаком. Его посоветовала внучка.

Где в этой цепочке Президент?

И мне интересно, как Ермак сейчас объяснит Президенту, что это был за треш с социальным лифтом Фокина?

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Думаю, что кадровая обойма у Ермака пустая. Поэтому следующий переговорщик с его подачи будет ещё хуже Фокина. Вообще какой-то бесполезный фрик. А что это означает?

Кадровика в ОП нужно срочно менять", - заявила Богуцкая.



