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Новости Агрессия России против Украины
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Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая

Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, -

Кадровика в Офисе Президента нужно срочно менять.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "СН" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Витольд Фокин уволен.

Казалось бы - УРА! Но нет.

И вот, почему.

Сегодня разговаривала со многими коллегами, которые вчера присутствовали на встрече с Фокиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спикером украинской делегации в ТКГ будет Лубкивский, - СМИ

Итак, Витольд Палыч вчера недвусмысленно сказал (и это зафиксировано в стенограмме), что с Президентом ни разу не встречался, а вел диалог исключительно с головой ОП. На вопрос, кто готовит ему материалы к заседанию ТКГ, он ответил, что никто. Он сам говорит, что считает нужным.

И вот в этом контексте мне вспомнилась внучка Маша, которая через друга детства Андрюшу трудоустроила дедушку и что дедушка никого слушать не будет, т.к. сам знает, что делать.

Сегодня Андрей Ермак инициировал (хотя, если честно, не он, а депутаты) отставку Машиного дедушки.

А теперь главное:

Если Витольд Палыч вчера транслировал то же самое, что и несколько раз раньше, то это не от недопонимания ситуации, а от мировоззрения. Это его убеждение: "Россия против Украины не воюет; нужна всеобщая амнистия боевикам и террористам, выборы должны состояться в рамках прописанного минского формата".

Для него Россия - не враг, не агрессор, не оккупант, а лишь сторона, заинтересованная в мирном урегулировании гражданского конфликта. И Украина на Донбассе воюет против наёмников из 30 стран.

Т.е. Фокин в этом убеждён. Ни с кем не советуется. Контактирует только с Андреем Ермаком. Его посоветовала внучка.

Где в этой цепочке Президент?

И мне интересно, как Ермак сейчас объяснит Президенту, что это был за треш с социальным лифтом Фокина?

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Думаю, что кадровая обойма у Ермака пустая. Поэтому следующий переговорщик с его подачи будет ещё хуже Фокина. Вообще какой-то бесполезный фрик. А что это означает?

Кадровика в ОП нужно срочно менять", - заявила Богуцкая.

Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - слуга народа Богуцкая 01
Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - слуга народа Богуцкая 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842) Богуцкая Лиза (67) Ермак Андрей (1269)


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Топ комментарии
+36
кайфуйте іппонати...

Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3134
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30.09.2020 14:23
+31
ермак то тут при чем ?
что было в голове 73% которые все это дерьмо выбрали ???
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30.09.2020 14:25
+19
Зате у 19-му виправили - обрали ідіота подібного собі.)))
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30.09.2020 14:45
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Правила форума Совет форумчан
У Ермака голова пустая а это гораздо хуже пустой обоймы ...
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30.09.2020 14:22 Ответить
ермак то тут при чем ?
что было в голове 73% которые все это дерьмо выбрали ???
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30.09.2020 14:25 Ответить
Ну не Барыгу же было выбирать ,тот бы уже Украину помножил на ноль 100%.
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30.09.2020 14:35 Ответить
Так барыгу и выбрали , или повылазило ?
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30.09.2020 14:39 Ответить
Да ,в 14 году конечно дали маху ..
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30.09.2020 14:41 Ответить
Зате у 19-му виправили - обрали ідіота подібного собі.)))
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30.09.2020 14:45 Ответить
Да оно вообще ***** выбирало ( на пожизненное , один раз - не ...ас ).
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30.09.2020 14:50 Ответить
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7524
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30.09.2020 15:23 Ответить
Ху@ло обіцяло "мочить в сортире", а ця - "діставати" в сортирах? А какая разница
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30.09.2020 16:33 Ответить
Керівником ТКГ має бути найкразий дипломат України - Борис Тарасюк!
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30.09.2020 17:24 Ответить
Как Вольнов говорит: При П. , я ни разу не был в сомнениях шо в очередной поездке что-то "сдаст". Вот и все.
А вот Зеля - то он в Трускавце, или где там, то уже в Омане и сбили самолет "ВНЕЗАПНО". То уже обосрался и всего лишь через пару дней, когда руководство х.з. где, прилетел х.з. откуда и Украина отрицала шо таки сбили, чет там читает по бамашке как всегда.
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30.09.2020 14:48 Ответить
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2532
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30.09.2020 15:42 Ответить
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)

Ешьте теперь, не обляпайтесь.
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30.09.2020 15:02 Ответить
кайфуйте іппонати...

Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3134
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30.09.2020 14:23 Ответить


Все при деле получаются.
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30.09.2020 15:03 Ответить
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30.09.2020 15:13 Ответить
не тягни лапу, ЗЄмноводная
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30.09.2020 14:25 Ответить
Лізка як би ні при чім уже. 😁 І вона не вона, і Зєлєнскій не Бубочка. Хоча е що Зєлєнскій з Фокін м не зустрічався, то не Єрмак винен. Він і так імітує роботу Зєлєнского, як може. Маю підозру, що президента у нас таки нема. Є порожнє місце і обурений чувак, який на цьому місці іноді з'являється. Це ще гірше, ніж навіть я думав.
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30.09.2020 15:19 Ответить
как-будто она у него была, эта кадровая обойма
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30.09.2020 14:26 Ответить
ну не контуженой Богуцкой об этом рассуждать
у нее голова пустая ,как у Ермака "обойма"
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30.09.2020 14:26 Ответить
лиза, это не обойма ермака, а зеленского
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30.09.2020 14:27 Ответить
Намазуйте .
Толще .

Толще *****,толще мажте........

Не стесняйтесь, мажте........
Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3684
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30.09.2020 14:28 Ответить
Какой початок наступного року? В магазинах сахар уже по 17 (ещё месяц назад брала по 13), овощи на рынке - не поступись (консервация накрылась, лечо из перца по 45 рука не поднимается резать)... Они такие же прогнозаторы, как и реформаторы. Повні нездари!
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30.09.2020 15:16 Ответить
Да там в головах пустота у всех,Гончарук был прав про туман в голове у того,кто должен всем руководить,следующим вместо может быть даже азиров,идиот богдан называл его самым лучшим премьером Украины,после фокина мы не удивимся не только азирову,а газзаеву и сёмину.
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30.09.2020 14:30 Ответить
за 1.5 года дырка в бюджете какая ???
а еще в переди 3.5 года на велике ехать и вопрос с кредитами МВФ уже по ходу закрыли .....
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30.09.2020 14:35 Ответить
Не будет у них 3,5 года. Думаю мак имам полгода.
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30.09.2020 15:13 Ответить
Они фиксировали 3500 случаев covid-19 каждый день и думали, что уже находятся на "плато".
Но потом привезли военный ПЛР-тестер.

Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 192

ЗА ТО КАКИЕ ДОРОГИ СДЕЛАЮТ ........................
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30.09.2020 14:32 Ответить
А шарій?!
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30.09.2020 14:33 Ответить
Отправить этго маразматика в Даунбас вместе с его Кончитой жучкой , пусть там живут и радуются. Задолбали твари
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30.09.2020 14:33 Ответить
Может всю эту ,, коМанду ,, пора отправить обратно в рашку ? Вместе со ,, скамейкой запасных,, ?
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30.09.2020 14:33 Ответить
Она плетёт непонятное. Ведь "кадры Ермака" - это не только Зекоманда, но и любой другой гражданин страны, что мы и увидели на примере назначения Фокина.
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30.09.2020 14:33 Ответить
Надо в ТКГ назначит кого-нибудь из Европейской солидарности. Там такой выбор патриотов - Вятрович, Парубий, Гончаренко, Геращенко. Глаза разбегаются.
Зеля это твое упущение. И Кравчука выводи. Назначай кого-то из "ЕС"
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30.09.2020 14:37 Ответить
Надо по сусекам поскрести. Так, смотри очередной колобок слепить можно.
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30.09.2020 14:37 Ответить
какое неудачное фото (или наоборот))))
Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3916 Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 1875

***
- ну?? и как давно ты зайца не загоняла???
- не поняла! мужчина вы о чем ???
- борзая ты шибко...
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30.09.2020 14:37 Ответить
оне не "женщина"- она "политик"....
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30.09.2020 14:39 Ответить
на жанну агузарову похожа
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30.09.2020 15:02 Ответить
Нашли с кем сравнить!
Та пела, а эта што???
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30.09.2020 15:05 Ответить
не , там по голове аналогия
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30.09.2020 15:14 Ответить
А не на Верещук, по мне эти корабельные сосны на одно лицо с Машкой-алкашкой.
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30.09.2020 16:17 Ответить
тип "хордовые", класс "млекопитащие", просто отряды разные: слева "приматы", а справа "звери", но ДНК во многом сходятся
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30.09.2020 14:45 Ответить
ермаковскофсбЭшный Оман зЭле еще аукнется - врмемя неумолимо....
Мама Рима - явка с повинной- это всегда смягчающие....
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30.09.2020 14:38 Ответить
Лиза, лучше одень себе вот ту маску с совковой сумки, в которой ты понтовалась, что типа вирус фсе.
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30.09.2020 14:38 Ответить
31,5 тис іванісових, третьякових та юрченків ідуть від Слуг на вибори.
Якщо вони не могли знайти нормальних 250 кандидатів до Верховної Ради,то уявляєте який непотріб іде на місцеві вибори.

Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 6613
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30.09.2020 14:38 Ответить
Пустая обойма - в отставку, зеленые микробы.
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30.09.2020 14:39 Ответить
ну пуста, а может у ермака ещё ножны в піхвах припрятаны? )
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30.09.2020 14:41 Ответить
Лизка, дак ведь и в партии СН все тоже никакие, как и в кресле ***********... да ты на себя взгляни, что из тебя за депутат, с ведром на голове...
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30.09.2020 14:42 Ответить
да, кстати, а у кравчука сколько внучек?
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30.09.2020 14:42 Ответить
ещё хуже Фокина\\\\\\\\

А ёще у нас жё есть висераны НКВД, пистолет жё не разучились держать, вот и пусть прёдставляют. А ёще, иди ты на Путина, нарисовалась тут, паньмаш.
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30.09.2020 14:43 Ответить
Украине нужно Патриота как Эрдоган , - Повезло же Турции.
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30.09.2020 14:44 Ответить
Был патриот, не хуже Эрдогана....
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30.09.2020 15:23 Ответить
Большинство Украинцев и Есть Патриоты , но почему то их Возглавляют Идиоты избранных ими Же.
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30.09.2020 15:53 Ответить
ну и рожа...Не очень здорово приплетать в критику особенности физиологии, знаю. Но никак не получается видя этих особей. Встречают ведь по одежке. Ладно, если бы были нужные результаты. Но и этого нет. Впрочем, это уже другая история....
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30.09.2020 14:46 Ответить
Самое интересное, про главзебила в подобніх ситуациях вообше перестали вспоминать. Оно хоть что то решает? Ну, кроме того когда обкурится...
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30.09.2020 14:47 Ответить
#Инсайд
Андрей Ермак продолжает продвигать нарратив о расширении своих полномочий и создании должности «вице-президента» или «государственного секретаря». Теперь на сайте президента появилась петиция, призывающая Зеленского расширить полномочия Ермака «в целях защиты от потенциальных рисков и угроз». Ермак хочет «подкрутить» голоса и продемонстрировать Зеленскому, что общество готово и расширение его функций - является волей народаха-ха, скоро дєрьмак вже не де-факто, а де-юре стане презиком)) оце горе буде в 73% любителів гундосого леприкона
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30.09.2020 14:50 Ответить
Богуцька завжди була впертою ватніцею, а тепер заговорила як затята патріотка. Якось швидко "Слуги" перефарбовуються
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30.09.2020 14:54 Ответить
лизок :- "Где в этой цепочке Президент?" , где , где ? там, откуда дети рождаются .

лизок : - " И мне интересно, как Ермак сейчас объяснит Президенту, что это был за трешь с социальным лифтом Фокина?" - бу- га-га, так там дерьмак хоровод водит, бубочка на вторых ролях. что консерва фсб скажет , то ********** и делает. этого не видит только слепой.

да не будут вменяемые и порядочные люди иметь дела с зеленым говном и его начальником дерьмаком, консервой фсб. марать руки о дерьмо никто не захочет. так что на скамейке **********а и дерьмака будет одно дерьмо. тут лизок права.
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30.09.2020 14:59 Ответить
Скажите этой бобрихе что сам Ермак из обоймы Зеленского, и судя по всему с этой обоймой у Зе проблемы.
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30.09.2020 14:59 Ответить
"Кадровика в ОП нужно срочно менять", - заявила Богуцкая."
Источник: https://censor.net/ru/n3222035

Выпхнули Богдана, выпнут и Ермака.
Вот так вот, прямо под зад, коленом.
Всех вас погонят, что Слуг Народных, что ОПЗЖ.
И помните: ни Ростов не резиновый, ни Швейцария, на всех мест не хватит.
Где срок то коротать будете?
С кем шконку делить?
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30.09.2020 15:01 Ответить
иными словами, зебилка сказала что у них нет ни одного государственника, одни зебилы!
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30.09.2020 15:03 Ответить
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 8553
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30.09.2020 15:05 Ответить
Ермака нужно менять, на Турчинова.
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30.09.2020 15:15 Ответить
Лизу на царство!
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30.09.2020 15:21 Ответить
Нема пороху в порохівницях, лише вазелін на сідницях.
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30.09.2020 15:28 Ответить
Назначением Фокина в ТГК,Зеленский показывает своё пренебрежение к минскому сходняку и просто стебётся над Путиным.Пусть жрут не завтрак ,обед и ужин бредни старого коммунистического волкодава.)))Никто не собирается выполнять минские путинские хотелки подписанные порошенко.
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30.09.2020 15:32 Ответить
Лиза а что ты такая смелая после избрания в Сн депутатом язычек свой прикусила и бабло победило а сейчас поздно уже повизгывать личина вскрылась
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30.09.2020 15:35 Ответить
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5374
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 422
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30.09.2020 16:02 Ответить
"Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина" - ещё раз пробежаться по психушкам и кадровая обойма у Ермака пополнится.
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2750

Сидел в машине, ждал жену и слушал радио. Сказали, что Ермак незаметно переложил на себя все функции Зеленского, а Зеленскому оставил только всё подписывать и перерезать ленточки при открытии новых туалетов.
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30.09.2020 16:15 Ответить
"ДолбоДятел на ДолбоДятле и ДолбоДятятлом погоняет", краткая суть кадровой политике Ермака-Козыря.
https://www.youtube.com/watch?v=YC5_8-afZ4g Кадровый голод Зеленского
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30.09.2020 16:18 Ответить
Для того, что бы сотрудничать с нынешней властью, нужно быть либо "рыгом", либо пособником оккупантов.
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30.09.2020 16:20 Ответить
Я комусь тут доводив, що ця Ліза - інша, ніж уроди в своїй масі шобли слуг. Вона - не клованна, не пробеніна; вона - скоріше сабаківська...
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30.09.2020 16:27 Ответить
Ні, у неї ніс... по вітру
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30.09.2020 16:45 Ответить
Ну, не знаю, для кого зараз відпрацьовує Богуцька, але думки... тверёзие І тут "клеймят позором и нехорошими словами" тих, хто на щось сподівався, проголосувавши за Зє!. Я - у тому числі. Але я не обирав ні Богдана, ні тим більше якогось Єрмака. І соромно повинно бути... євреям, ну, тим з них, для кого совість щось означає - таких уродів при владі нам подарувала "ізбранная" нація. Хоча, може саме серед нас, українців, вони і набралися - з ким поведешся, як то кажуть...
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30.09.2020 16:43 Ответить
Не кадровика нужно менять. Откуда тот казачок нарисовался? Кто его притащил и заставил взять на работу? С нашего ПреЗедентика спрос малый, он уже устал. Отдохнёт в тюрьме за всю свою шоблу, в Эмиратах не спрячется.
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30.09.2020 17:00 Ответить
Знову те саме - царьок хороший, а призначені їм боярє погані. То може справа саме в невмілому, а то і зрадницькому царьку?
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30.09.2020 17:08 Ответить
 
 