Песков о заявлении Фокина: Он солидаризируется с очевидностью, ведь на Донбассе нет войны между Россией и Украиной
В Кремле прокомментировали заявления освобожденный от исполнения обязанностей первого зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о том, что на Донбассе не ведется война между Россией и Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило. На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт", - заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, солидарен ли он с позицией Фокина.
"Скорее украинский представитель солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась на протяжении не одного года", - добавил Песков.
Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
30 сентября Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.
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те саміе, что они говорят между собой но опасаются (пока что!) сказать открыто...
чи ти такий тупий, чи - сліпий, але навіть для зебіла верещати про "вальцмана" - це повний зашквар
Щас будут везде слова этого коммуняки вставлять и на них опираться.
Причем ещё долго.. Поднасрал старый жмых, и не хило поднасрал.
что это зеленое недоразвитое чмо не могло предвидеть последствия? не могло. потому что мозгов нет, все на айкосики ушли.
рожденный быть клоуном, президентом быть не может аксиома!!
такая... канфликтная , 6 лет и 14 тыс. убитых со стороны Украины десятки тысяч раненых , не говоря о разрушениях семей и жилищ : мерзкий ёрш туалетный опять включает дурака , зная, как в 2014 -м они всадили мне в спину нож, а в 2020-м они просят меня, вытащить
нож из спины, чтобы нарезать себе капусты и ...вернуть нож на место…
При этом Украина должна договорится с Путиным о условиях прекращения конфликта...
Если это внутренний конфликт, то каким боком здесь Путин?
Если условия ставит Путин, то это уже не внутренний конфликт?
То есть России либо крестик надо снять, либо трусы одеть...
Засланный казачок бумажку о назначении подсунул, ПреЗедентик - дурачок подмахнул, а полоумный дед ляпнул. При 70% недалёких и безответственных избирателей, проголосовавших за зелёную шоблу, вполне предсказуемый результат.
Нєт вайни,рассєюшканіучьомниіванаватая,ви всьо самі,эта у вас,украінцев,каторих нє сущєтвуєт,вас прідумал австрійськай гєнштаб,пардон,у вас,у хАхлов,гражданская такі вайна,ви всьо самі,ко,ко,ко... рассєюшканіпрічьом,ко,ко,ко...і Боінг ви самі сбілі, и гасударствєнний пєрєварот сдєлалі,ко,ко,ко,а Украіни уже нє сущєствуєт,ко,ко-ко...і прочая,і прочая,ко,ко,ко...
Вам же ж всі ці роки все так з раші-паРаші і розтлумачують...
А сволота Зе-чмо хіба не так думало,чи думає навіть зараз? Та старана,яувідєл в шакаладнай сладкай дирачкє путєна стрємлєніє к міру,ко,ко,ко,тамжєнашілюдє,ко,ко, ко...барига,тарговля на краві, Парашенканачалвайну,Крим сам ушєл,ко,ко,ко...дякую,дуже дякую...