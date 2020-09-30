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Новости Агрессия России против Украины
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Песков о заявлении Фокина: Он солидаризируется с очевидностью, ведь на Донбассе нет войны между Россией и Украиной

Песков о заявлении Фокина: Он солидаризируется с очевидностью, ведь на Донбассе нет войны между Россией и Украиной

В Кремле прокомментировали заявления освобожденный от исполнения обязанностей первого зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о том, что на Донбассе не ведется война между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило. На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт", - заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, солидарен ли он с позицией Фокина.

"Скорее украинский представитель солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась на протяжении не одного года", - добавил Песков.

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

30 сентября Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.

Читайте: Фокин о реакции на его заявления в Раде: Я надеялся, что меня услышат и поймут, но этого не произошло

Автор: 

Песков Дмитрий (1932) россия (96095) Фокин Витольд (101) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+56
Теперь старого дурачка Фокина будут на всю катушку использовать ватные пропагондоны и это бок Зеленского ....
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30.09.2020 14:24
+35
Вот Вам и первоисточник старческого бреда. Зе, это и тебя касается.
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30.09.2020 14:24
+35
Зебилы кушайте, жрать подано!
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30.09.2020 14:25
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Теперь старого дурачка Фокина будут на всю катушку использовать ватные пропагондоны и это бок Зеленского ....
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30.09.2020 14:24 Ответить
ну да "мудрец" изрек истину
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30.09.2020 14:26 Ответить
говорящий ершик для унитаза *****
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30.09.2020 15:04 Ответить
фокин всего лишь ОЗВУЧИЛ слова зеленского и ермака...
те саміе, что они говорят между собой но опасаются (пока что!) сказать открыто...
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30.09.2020 14:34 Ответить
слова озвучит невозможно, они уже озвучены
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30.09.2020 15:17 Ответить
З чого ви вирішили що це "бок"?
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30.09.2020 14:38 Ответить
Вот Вам и первоисточник старческого бреда. Зе, это и тебя касается.
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30.09.2020 14:24 Ответить
Зебилы кушайте, жрать подано!
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30.09.2020 14:25 Ответить
кацап, знов ти з лахтинскою методичкою скачеш, дурбецало))
чи ти такий тупий, чи - сліпий, але навіть для зебіла верещати про "вальцмана" - це повний зашквар
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30.09.2020 14:36 Ответить
кремль так ничего и не придумал нового, кроме своей старой заезженной пластинки с названием "ихтамнет". скучно и уныло (зеваю).
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30.09.2020 14:25 Ответить
Страшно не что враг говорит а страшно что его позицию поддерживает официальный представитель Украины!
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30.09.2020 14:27 Ответить
Так от ХТО старому тексти писав!
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30.09.2020 14:26 Ответить
Писал квартал 95 в ОП, под диктовку кремля.
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30.09.2020 15:40 Ответить
Чудак с усами.
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30.09.2020 14:27 Ответить
второе чудо света - говорящий туалетный ершик.. разумеется после первого - говорящего сивого мерина ну и, разумеется, где-то на конце списка - в дрызг пьянючаяя маха- немытая раха....
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30.09.2020 14:42 Ответить
на рашко-гівно-змі влаштований новий "іксперд паукраінє".
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30.09.2020 14:27 Ответить
туалетный ершик пукина - брехло песков - отрабатывает очередную кость от своего кинолога пукина..
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30.09.2020 14:28 Ответить
Письков точно перед каждым своим заявлением стряхивает с усов мондавошек Пуйла.
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30.09.2020 14:40 Ответить
Забирайте его себе - дедуган видимо хочет склеить ласты в рашке . И родственников не забудьте .
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30.09.2020 14:28 Ответить
Да, внучку с Андрюшей пусть тоже забирают. Хотя нет. Андрюше еще надо в тюрьме посидеть за государственную измену
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30.09.2020 15:11 Ответить
спасибо факин...писькову понравилась твое личное мнение... та думаю и *****, если ему прочтут ...может даже наградят тебя ...(...........) орденом сутулого...
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30.09.2020 14:28 Ответить
ну а еще зачем эта старая сраная выхухоль отрыгнула это из себя - чтобы из залесья и офиса ишака сразу аплодисменты последовали
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30.09.2020 14:29 Ответить
Опять пестни про ИХТАМНЕТ?
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30.09.2020 14:29 Ответить
Эрдоган заспіває їм цю пісню турецькою...
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30.09.2020 14:50 Ответить
Иди навку свою трахни а не лезь в Украину, имбецилкос усами
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30.09.2020 14:30 Ответить
Так заберите его к себе в рашку. Пусть ходит на программы Соловьёва и Скабеевой, копеечку зарабатывает...
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30.09.2020 14:30 Ответить
Можете и Героя России ему дать, если не при жизни, то хотя бы посмертно.
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30.09.2020 15:52 Ответить
Ну вот, проявил себя Фокин, теперь кремляди его хвалят. Ладно, этот старик умом никогда не отличался, но за него должны отвечать те, кто его туда привёл. Если копать дальше, то за Фокина в ответе 73% ,,умных".
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30.09.2020 14:30 Ответить
не будет ничего удивительного, если завтра откроется, что письков тоже мальчик красной машечки, один из приятелей ермака, посещавших её и в отеле "атлантИк" тоже.
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30.09.2020 14:31 Ответить
Добалакался пердун старый, рашкованы уже пытаются руки умывать.
Щас будут везде слова этого коммуняки вставлять и на них опираться.
Причем ещё долго.. Поднасрал старый жмых, и не хило поднасрал.
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30.09.2020 14:32 Ответить
карма догонит его и его наследников
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30.09.2020 14:43 Ответить
Вот и результат выпада старого Маразматика . Фокин действовал по заказу московии , - Хотят снять санкции и ищут за вознаграждения .Нужно разобраться , - под чью диктовку он так говорил и кто его протянул и вместе с фокиным под следствие.
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30.09.2020 14:36 Ответить
О, нашелся тот кто "услышал и понял" мудрого старца.
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30.09.2020 14:36 Ответить
Да нет - это не конечный потребитель. Теперь RT разнесет это по всему миру. Ничего нового - это просто часть большой игры. РФ пытается доказать, что она не является стороной конфликта, а клоун всячески ей в этом помогает.
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30.09.2020 16:14 Ответить
Песков о заявлении Фокина: Он солидаризируется с очевидностью, ведь на Донбассе нет войны между Россией и Украиной - Цензор.НЕТ 1337
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30.09.2020 14:37 Ответить
нет-нет..как и Турции в Азербайджане, так что сушите портки...ершики....
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30.09.2020 14:37 Ответить
очень показательно, что очевидность маразматика фокина солидаризируется с очевидностью рупоров "королевства кривых зеркал"...совпадение? не думаю....
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30.09.2020 14:37 Ответить
Жалко что это усатое чмо не читает, что про него думает *брацкий народ*
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30.09.2020 14:41 Ответить
Результат деятельности галактического ***********!
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30.09.2020 14:42 Ответить
Если смотреть в корень -результат деятельности 73% зебаранов
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30.09.2020 14:45 Ответить
кто поставил маразматика дегенерата фокина в тгк ? правильно, ********** .
что это зеленое недоразвитое чмо не могло предвидеть последствия? не могло. потому что мозгов нет, все на айкосики ушли.

рожденный быть клоуном, президентом быть не может аксиома!!
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30.09.2020 14:44 Ответить
и предложение Кравчука привлечь факина ,и назначающий "зе", в Украине и заявление назначеного, и шумиха все тех самых "зе слуг " с последующим увольнением,как и в случае с сивухой и заявление рашистского окупанта о назначени ,есть все та же гибридная война и завуалированый слив и предательство Украины , вредительство национальным интересам и имиджу Украины на международной арене ,и преследует рашистскую цель по втягиванию Украины в обятия рашистского оккупанта.Рашисту больше не надо войны ,он Украину получит от служивых- предателей ,выборы которых он профинансировал ...
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30.09.2020 14:48 Ответить
********* никогда не сдаюцца и не палятся. Ничего, санкции идут вам на пользу. И удобрение хорошее для украинского чернозёма из ихтманетов будет.
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30.09.2020 14:49 Ответить
канешна, какая вайна... ситуация
такая... канфликтная , 6 лет и 14 тыс. убитых со стороны Украины десятки тысяч раненых , не говоря о разрушениях семей и жилищ : мерзкий ёрш туалетный опять включает дурака , зная, как в 2014 -м они всадили мне в спину нож, а в 2020-м они просят меня, вытащить
нож из спины, чтобы нарезать себе капусты и ...вернуть нож на место…
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30.09.2020 14:52 Ответить
Гражданская вайна в Україні. а втрати засекретили в Росії.
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30.09.2020 15:09 Ответить
В России утверждают, что в Украине внутренний конфликт...
При этом Украина должна договорится с Путиным о условиях прекращения конфликта...

Если это внутренний конфликт, то каким боком здесь Путин?
Если условия ставит Путин, то это уже не внутренний конфликт?

То есть России либо крестик надо снять, либо трусы одеть...
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30.09.2020 15:10 Ответить
Ми вигнали з ТКГ вашого вірного пса і старого маразматика Фокіна назначеного Єрмаком,який чітко виконував інструкції РФ.
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30.09.2020 15:19 Ответить
Поздно выгнали. После того, как ложкой в дерьме ты размешал чай, выбрасывание ложки ничего не решает. Свою функцию старый мудак выполнил. Теперь дело подхватят пропагандонские СМИ. А в сухом остатке на весь мир разнесут, что член ТКГ от украинской стороны заявил, что кацапских войск в Лугандоне нет.
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30.09.2020 16:21 Ответить
Давно вернула?Та отой конфлікт на донбасі був би уже давно забутий,ще у липні 14 року,люди жили б і працювали спокійно,тихо,мирно якби не парашка вонюча.Де ,собака така, не влізе-там кров,сльози,війна,розруха,ненависть і озлоблення.Це ж тільки подумати:у мацьковії немає жодної держави-друга,тим більше із бувших союзних республік,всюди оці парашозасранці зі своїм пуцооберзасранцем напаскудили,нагадили.Оце тепер вирішили своїм ОМОНом ще й сябрів побить трохи. Так уже і білоруси дають їм прочухана проклинаючи отих парашегадів.
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30.09.2020 16:36 Ответить
А у самого морда такая хитрая, во сбрехал, так сбрехал!
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30.09.2020 15:25 Ответить
ТКГ- тристороння контактна група. Україна, расєя та ОБСЄ. Які ще питання?
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30.09.2020 15:27 Ответить
Ну вот и подтверждение о словах Фокина операция видно готовилась давно и надо было найти дурня кто это озвучит , Ермак и вставил этого пердуна тот и озвучил Раща сейчас эту тему раскрутит очень сильно
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30.09.2020 15:33 Ответить
Песков здесь больше Ермака похвалил, нежели Фокина. Ермак - их человек.
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30.09.2020 15:42 Ответить
А как Фокин собирался увидеть там Россию? Он думал, что на переговоры в ТКГ по скайпу приедут на танках вооруженные силы РФ и скажут да это мы тут воюем? Как такой узколобый мог быть примьер-министром. Пусть расскажет откуда на Донбассе у трактористов и шахтеров военная техника которая производится и поставляется в ВС РФ. И как эти шахтеры сразу научились ею пользоваться?
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30.09.2020 16:15 Ответить
Скорость реакции на старческий вброс Фокина у кремлевского таракана показывает, что других, на самом деле, серйозных доказательств ихтамнет у них нет!
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30.09.2020 16:16 Ответить
фокин и его машка и её "друг детства", старше её на 14 лет! получат от путина ордена и выплаты. Возможно "друг детства" опять сменит авто.
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30.09.2020 16:26 Ответить
Це смердючим ротом фокіна таке озвучив пан преЗедент ЗЕ.
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30.09.2020 16:45 Ответить
Вот и быстренькая реакция. Деритесь теперь хохлы между собой.
Засланный казачок бумажку о назначении подсунул, ПреЗедентик - дурачок подмахнул, а полоумный дед ляпнул. При 70% недалёких и безответственных избирателей, проголосовавших за зелёную шоблу, вполне предсказуемый результат.
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30.09.2020 16:55 Ответить
Тепер бачите,панове, на кого працюють старі маразматики,ватні на всю голову комуняки-пердуну,такі,як фокін?

Нєт вайни,рассєюшканіучьомниіванаватая,ви всьо самі,эта у вас,украінцев,каторих нє сущєтвуєт,вас прідумал австрійськай гєнштаб,пардон,у вас,у хАхлов,гражданская такі вайна,ви всьо самі,ко,ко,ко... рассєюшканіпрічьом,ко,ко,ко...і Боінг ви самі сбілі, и гасударствєнний пєрєварот сдєлалі,ко,ко,ко,а Украіни уже нє сущєствуєт,ко,ко-ко...і прочая,і прочая,ко,ко,ко...
Вам же ж всі ці роки все так з раші-паРаші і розтлумачують...

А сволота Зе-чмо хіба не так думало,чи думає навіть зараз? Та старана,яувідєл в шакаладнай сладкай дирачкє путєна стрємлєніє к міру,ко,ко,ко,тамжєнашілюдє,ко,ко, ко...барига,тарговля на краві, Парашенканачалвайну,Крим сам ушєл,ко,ко,ко...дякую,дуже дякую...
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30.09.2020 18:36 Ответить
Эта война ведётся ВЕЗДЕ !!! А не только на Донбассе.
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30.09.2020 22:28 Ответить
 
 