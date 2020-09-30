Песков о заявлении Фокина: Он солидаризируется с очевидностью, ведь на Донбассе нет войны между Россией и Украиной

В Кремле прокомментировали заявления освобожденный от исполнения обязанностей первого зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о том, что на Донбассе не ведется война между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило. На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт", - заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, солидарен ли он с позицией Фокина.

"Скорее украинский представитель солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась на протяжении не одного года", - добавил Песков.

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

30 сентября Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.

Читайте: Фокин о реакции на его заявления в Раде: Я надеялся, что меня услышат и поймут, но этого не произошло