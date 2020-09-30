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Кабмин выделил 9,8 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участников АТО

Кабмин выделил 9,8 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участников АТО

Кабмин выделил 9 млн 757 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей четырех погибших военных и семи военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 тыс. 27 грн. Курс НБУ по состоянию на 30 сентября: 28,2989/$1.

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Кабмин (14034) помощь (7863) Донбасс (26957) Антитеррористическая операция (18284)


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