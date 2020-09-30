Если результаты госиспытаний "Вильха-М" будут положительными - выходим на серийные закупки, - замминистра обороны Миронюк

Летные испытания украинской ракеты "Вильха-М" в настоящее время продолжаются, сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

"Сейчас идет процесс, связанный с государственными испытаниями высокоточной системы "Вильха-М" с дальностью пуска до 120 км. При условии завершения с положительными результатами госиспытаний - выход на серийные закупки. Это то, за что отвечает ГосККБ "Луч", - цитирует Миронюка пресс-служба украинского оборонного ведомства в среду, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь, специалисты предприятия КБ "Южное", по его словам, работают над созданием новых реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" для реактивных систем залпового огня "Град" и калибра 220 мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган".

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"Ранее в Украине не изготавливались реактивные снаряды даже старых образцов к этим РСЗО. Новые снаряды должны иметь существенно увеличенную дальность действия по сравнению с советскими образцами - по "Тайфун-1" это 40 км против 20 км - при сохранении потенциала боевой части. Подтверждение этих параметров на испытаниях мы ждем от разработчиков в этом году", - рассказал Миронюк.

Он также рассказал, что береговой ракетный комплекс прошел все испытания, принят на вооружение Вооруженными силами Украины и Минобороны заинтересованы в как можно более скором его получении.

"Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. И теперь темпы закупок комплексов "Нептун" определяются прежде всего производственными мощностями как государственных, так и частных компаний, вовлеченных в кооперации с его изготовления. Средства на приобретение дивизионов у нас есть, изготавливайте. Мы ждем "Нептун", - сказал Мирнюк.