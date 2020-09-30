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Новости Агрессия России против Украины
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Если результаты госиспытаний "Вильха-М" будут положительными - выходим на серийные закупки, - замминистра обороны Миронюк

Если результаты госиспытаний

Летные испытания украинской ракеты "Вильха-М" в настоящее время продолжаются, сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

"Сейчас идет процесс, связанный с государственными испытаниями высокоточной системы "Вильха-М" с дальностью пуска до 120 км. При условии завершения с положительными результатами госиспытаний - выход на серийные закупки. Это то, за что отвечает ГосККБ "Луч", - цитирует Миронюка пресс-служба украинского оборонного ведомства в среду, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь, специалисты предприятия КБ "Южное", по его словам, работают над созданием новых реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" для реактивных систем залпового огня "Град" и калибра 220 мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган".

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"Ранее в Украине не изготавливались реактивные снаряды даже старых образцов к этим РСЗО. Новые снаряды должны иметь существенно увеличенную дальность действия по сравнению с советскими образцами - по "Тайфун-1" это 40 км против 20 км - при сохранении потенциала боевой части. Подтверждение этих параметров на испытаниях мы ждем от разработчиков в этом году", - рассказал Миронюк.

Он также рассказал, что береговой ракетный комплекс прошел все испытания, принят на вооружение Вооруженными силами Украины и Минобороны заинтересованы в как можно более скором его получении.

"Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. И теперь темпы закупок комплексов "Нептун" определяются прежде всего производственными мощностями как государственных, так и частных компаний, вовлеченных в кооперации с его изготовления. Средства на приобретение дивизионов у нас есть, изготавливайте. Мы ждем "Нептун", - сказал Мирнюк.

Автор: 

Минобороны (9413) оборона (5229) оружие (10257) ракеты (3600)


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Топ комментарии
+7
Закупки за ті копійки які зелень передбачила в бюджеті?
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30.09.2020 14:36
+5
"Бла-бла-бла-..."
Кому вы лапшу на уши вешаете?
В этом году НИЧЕГО из ракет НЕ ЗАКУПАЛИ!
И в Бюджете на следующий год НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА закупка ракет.
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30.09.2020 14:48
+1
120 км МАЛО ,надо чтобы до моцквы долетало ,желательно с ядерной боеголовкой ...
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30.09.2020 14:37
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Правила форума Совет форумчан
Закупки за ті копійки які зелень передбачила в бюджеті?
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30.09.2020 14:36 Ответить
"Средства на приобретение дивизионов у нас есть, изготавливайте."
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30.09.2020 14:42 Ответить
у Зелени есть деньги с короно-фонда(60 млрд.) только на строительство дорог которые по формуле цена-качество попадут в СИЗО пол кабмина вместе с ЗеКомпанией при новой власти !!!
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30.09.2020 14:49 Ответить
Да ти що. Прямо як потрох в "СИЗО".
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30.09.2020 14:54 Ответить
и порошка тоже - в сизо!!! а лучше собрать всех сразу и на плаху !!! чтобы не тратить время.
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30.09.2020 14:57 Ответить
Дроворуб ..? Справишся ..?
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30.09.2020 16:13 Ответить
Вільха-М абсолютно непотрібна зброя, бо рулі не можуть відхилити велику 8-метрову ракету більше ніж на 1,5 км, а 1,5 км це межа еліпсу розсіювання звчайних снарядів Смерча. В радіусі 1,5 км і так загине все живе якщо стріляти пакетами і кореговані снаряди які відхиляться всього лише в межах еліпсу розсіювання - нікому не потрібні.
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30.09.2020 17:19 Ответить
Серийные закупки будут только при новой власти, власти "отбытых нагухо" Патриотов Украины !!
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30.09.2020 14:44 Ответить
120 км МАЛО ,надо чтобы до моцквы долетало ,желательно с ядерной боеголовкой ...
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30.09.2020 14:37 Ответить
"Бла-бла-бла-..."
Кому вы лапшу на уши вешаете?
В этом году НИЧЕГО из ракет НЕ ЗАКУПАЛИ!
И в Бюджете на следующий год НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА закупка ракет.
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30.09.2020 14:48 Ответить
зараз вам тут всім викладуть - скільки і чого закупили, думайте трохи головами , не бульки тільки пускаєте!!!
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30.09.2020 15:18 Ответить
Что он чешет? Какой процесс? Выбивания денег на испытания?
Это какой-то позор...
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30.09.2020 17:02 Ответить
 
 